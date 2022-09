SSDs são peças interessantes para melhorar o desempenho do notebook e computador. Os componentes no padrão M2 prometem ser bem mais rápidos que os HDs convencionais e os discos com 240 GB devem ser ideais para guardar arquivos como documentos, fotos e músicas no PC . Empresas como Western Digital , Adata, Patriot, Kingston e S3+ oferecem modelos por preços a partir de R$ 176 , como é o caso do Adata ASU650NS38, que oferece conectividade SATA 3D e pode ser inserido em notebook e desktop.

Já o modelo S3+ S3SSDA apresenta um desempenho de 550 MB/s para leitura e 500 MB/s para gravação por cerca de R$ 219. Já o Patriot P310 conta com conectividade NVMe e é compatível com Windows e Linux por cerca de R$ 245. Veja a seguir cinco SSDs M2 de 240 GB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 SSD M2 240 GB: 5 modelos para deixar seu PC mais rápido — Foto: Divulgação/Adata SSD M2 240 GB: 5 modelos para deixar seu PC mais rápido — Foto: Divulgação/Adata

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Adata ASU650NS38 é um SSD que apresenta um armazenamento interno de 240 GB, o que pode agradar a maior parte dos públicos. O chip promete compatibilidade com desktops e notebooks por meio de um conector SATA 3D. Este dispositivo, assim como todos desta lista, oferece uma interface M2, o exige compatibilidade com o sistema que será anexado. Este recurso também proporciona a possibilidade de ser utilizada mesmo que uma porta SATA esteja indisponível, porque não é necessário remover um HD ou outro SSD existente para inseri-lo. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 176.

Além disso, disponibiliza um desempenho com taxas bastante similares: enquanto a leitura processa cerca de 550 MB/s, a gravação oferece uma performance de 500 MB/s. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo custo-benefício e a usabilidade eficiente do produto. Porém, criticam a ausência de compatibilidade com o notebook Acer Aspire Nitro 5.

Prós: deixa o PC mais rápido

deixa o PC mais rápido Contras: não é compatível com todos os modelos de PCs

2 de 6 Adata ASU650NS38 apresenta conectividade SATA 3D — Foto: Divulgação/Adata Adata ASU650NS38 apresenta conectividade SATA 3D — Foto: Divulgação/Adata

2. Kingston A400 – a partir de R$ 229

O Kingston A400 oferece um desempenho mais convencional que o item anterior, isto porque a taxa de gravação se resume a 350 MB/s, enquanto a leitura alcança os 500 MB/s. O armazenamento interno disponibiliza um espaço de 240 GB. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 229.

Seu diferencial é a compatibilidade, já que ele pode ser conectado a notebooks e desktops via conexão SATA Rev 3.0. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam a eficiência do periférico. No entanto, criticam a ausência de um adaptador SATA, como é indicado na foto do produto.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: baixa taxa de gravação

3 de 6 Kingston A400 tem 240 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Kingston Kingston A400 tem 240 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Kingston

O S3+ S3SSDA apresenta um armazenamento interno de 240 GB. Diferente dos modelos citados até agora, este apresenta conectividade SATA e USB, o que versatiliza a utilização do periférico e pode agradar a maior parte do público. O modelo é visto por valores que partem de R$ 219.

Já na questão de desempenho, é possível conectar o produto a desktops e obter uma taxa de leitura de 550 MB/s, enquanto a de gravação promete alcançar o valor de 500 MB/s. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa funcionalidade do sistema quando instalado em notebooks da Acer.

Prós: compatibilidade com dispositivos Acer

compatibilidade com dispositivos Acer Contras: há opções mais baratas e com as mesmas especificações

4 de 6 S3+ S3SSDA garante conectividade SATA e USB — Foto: Divulgação/S3+ S3+ S3SSDA garante conectividade SATA e USB — Foto: Divulgação/S3+

O Western Digital Green apresenta uma capacidade de armazenamento interno de 240 GB, embora o fornecedor disponibilize outra versão com 120 GB. Este item também foi confeccionado para compatibilidade exclusiva com desktops. A performance do periférico alcança níveis de leitura de 545 MB/s, enquanto a gravação promete 465 MB/s. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 265.

O chip utiliza a conectividade SATA para funcionamento. O diferencial deste produto é que ao adquiri-lo, a fabricante permite o download de um software que pode auxiliar no monitoramento desta tecnologia. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam que o produto entrega tudo aquilo que promete.

Prós: segundo consumidores, entrega o que promete

segundo consumidores, entrega o que promete Contras: preço elevado

5 de 6 WD Green permite o download de softwares que ajudam a monitor o SSD — Foto: Divulgação/Western Digital WD Green permite o download de softwares que ajudam a monitor o SSD — Foto: Divulgação/Western Digital

5. Patriot P310 – a partir de R$ 245

O Patriot P310 disponibiliza conectividade NVMe e pode ser utilizado tanto em notebook quanto em desktop, o que facilmente pode agradar a maior parte dos públicos. O armazenamento interno garante um espaço de 240 GB. Os consumidores interessados precisam desembolsar valores a partir de R$ 245.

Diferente dos modelos citados até agora, o desempenho deste periférico alcança taxas competitivas, sendo 1.700 MB/s para a leitura e 1.000 MB/s para a gravação. Estas características são mais atraentes para usuários com maior exigência de performance. Possui compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e Linux. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício, mas criticam que a construção é frágil.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: frágil

6 de 6 Patriot P310 oferta compatibilidade com Windows e Linux — Foto: Divulgação/Patriot Patriot P310 oferta compatibilidade com Windows e Linux — Foto: Divulgação/Patriot

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de setembro de 2022.