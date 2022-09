Surveypronto: conheça site para ganhar dinheiro respondendo pesquisas

O Surveypronto é um site para ganhar dinheiro respondendo pesquisas na Internet. Os questionários têm o objetivo de coletar a avaliação dos usuários sobre outras empresas, como em um estudo de mercado para conhecer melhor potenciais consumidores e aprimorar produtos ou serviços específicos. A moeda da plataforma é o dólar, e o pagamento é feito exclusivamente para uma conta do PayPal . A remuneração varia conforme o nível da pesquisa, mas só por se cadastrar no site o usuário recebe US$ 2 (cerca de R$ 10). Confira, nas linhas a seguir, como funciona o Surveypronto.

Como funciona o Surveypronto?

O Surveypronto é um dos sites mais conhecidos para ganhar dinheiro pela Internet respondendo pesquisas. O cadastro na plataforma é gratuito e restrito a maiores de 18 anos, e é possível convidar amigos para se cadastrar. Após eles completarem o registro e começarem a participar das pesquisas, você pode receber 10% em cima de todos os ganhos deles. O valor aparecerá em sua conta.

Cada questionário possui um preço que varia entre US$ 0,60 e US$ 0,99 (equivalente a R$ 3 e R$ 5, respectivamente). Há diversos motivos que definem o valor de cada pesquisa, como a quantidade de perguntas feitas, se são apenas questões de múltiplas escolhas ou também há dissertativas.

Cada formulário inicia com perguntas pessoais, como renda familiar, estado civil, escolaridade, profissão e cargo profissional. Depois, as questões variam de acordo com a empresa que está participando da pesquisa, mas, normalmente, elas buscam avaliar seu consumo sobre determinado produto ou serviço. Não há resposta certa ou errada; basta responder com sinceridade. Também não há um limite máximo de questionários a serem respondidos por dia, mas vale sempre ficar atento aos que estiverem disponíveis para o seu perfil.

Como entrar no Surveypronto?

Acesse o site do Surveypronto (surveypronto.com/br) e, no formulário da página, preencha seu e-mail, insira uma senha e digite o código que aparece na imagem ao lado. Se preferir, você também pode entrar diretamente com uma conta do Google ou com o Facebook. Feito isso, é só clicar em "Cadastre-se", botão localizado acima dos campos preenchidos. Você receberá um e-mail para confirmar o cadastro e completar a inserção de dados pessoais dentro da plataforma. Após clicar no link e preencher tudo corretamente, já será possível acessar as pesquisas.

Surveypronto é confiável?

No Reclame Aqui, plataforma que avalia o funcionamento e reputação dos principais serviços online, o Surveypronto recebeu 49 reclamações entre 2019 e 2022. Nenhuma delas foi respondida. De acordo com o site, a empresa não tem avaliação o suficiente para ter uma reputação, por isso está classificada como "Sem Índice".

As reclamações mais frequentes sobre o Surveypronto são relacionadas à dificuldade em excluir a conta e a demora para creditar o valor das pesquisas após serem respondidas. Entretanto, é possível encontrar vídeos no YouTube de usuários que utilizam a plataforma e mostram as provas de pagamento dentro do PayPal.

Também em vídeos publicados na rede social, há diversos relatos de usuários afirmando ter sido difícil finalizar as pesquisas. Segundo eles, após responder todas as perguntas, apareciam mensagens dizendo que o usuário não atendia ao público-alvo, que o perfil não era adequado ou que aquela pesquisa já havia expirado.

"Estou há mais de um ano tentando juntar 30 dólares para eu cair fora desse site; estou com 28 e não consigo juntar esses dois dólares. Às vezes respondo a pesquisa, mais de 30 minutos, e no final me desclassificam. Dá uma raiva enorme, falta tão pouco, parece que eles fazem de propósito", afirmou um usuário nos comentários de um vídeo no YouTube.

Por outro lado, há quem diga que consegue obter uma boa renda extra com as pesquisas. "Eu adoro esse site, já trabalho com ele faz tempo, paga direitinho, consigo concluir as pesquisas", disse outra pessoa, também na seção de comentários do YouTube.

Surveypronto paga mesmo?

De fato, o Surveypronto paga corretamente aos usuários. Com a pesquisa finalizada, o valor pode demorar cerca de cinco dias para aparecer em sua conta do site. Isso porque todos os questionários passam por uma análise de qualidade, que verifica se as respostas são válidas e estão de acordo com a pergunta feita.

O resgate do dinheiro é realizado via PayPal e pode, posteriormente, ser transferido para qualquer conta bancária. Porém, é preciso atingir no mínimo US$ 30 (cerca de R$ 158, em conversão direta) para solicitar o saque do valor ou, se preferir, usá-lo como desconto para compras em lojas online parceiras. Quando o saque é solicitado, é preciso aguardar de quatro a dez dias úteis para receber o pagamento na carteira do PayPal.

Surveypronto vale a pena?

De forma geral, o Surveypronto pode ser uma boa forma de ganhar dinheiro extra pela internet. Mas, assim como todos os sites confiáveis de pesquisas remuneradas, o ganho é baixo. Então, se a intenção é ter uma pequena renda extra sem sair de casa, a plataforma pode valer a pena, ainda mais com os pagamentos em dólar, já que a moeda se encontra extremamente valorizada em relação ao real.

Em contrapartida, muitos usuários podem encontrar dificuldade para atingir os US$ 30 mínimos para resgate do valor. Nesse caso, existem outros sites que pagam instantaneamente e com um valor mínimo de saque muito menor. Um deles é o Ysense, que permite realizar o saque para uma conta do PayPal ao atingir o mínimo de US$ 10 (cerca de R$ 53). Portanto, para quem busca ganhar dinheiro respondendo pesquisas na Internet, a melhor alternativa é participar de vários sites e responder ao máximo de pesquisas possível.

