Teclado colorido: 5 opções para combinar com a decoração do setup

Teclados coloridos são ideias para quem busca deixar o setup mais estiloso. Empresas como OEX, Logitech , e Multilaser disponibilizam opções compatíveis com os sistemas Windows e macOS por preços a partir de R$ 35 , como é o caso do Multilaser TC242, que apresenta padrão ABNT2 e teclas em destaque em vermelho.

Já o Action TC200, da OEX, dispõe de teclas para configuração multimídia, hotkeys na cor laranja e padrão ABNT2 por valores que partem de R$ 52. Outra opção é o Pop Heartbreaker, da Logitech, oferta tamanho e compacto, acabamento em diferentes tons de rosa, teclas redondas e botões personalizáveis de emojis por cerca de R$ 554. Confira a seguir cinco teclados coloridos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Teclado colorido: veja 5 opções para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/Logitech Teclado colorido: veja 5 opções para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/Logitech

Qual o melhor teclado para PC? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Multilaser TC242 – a partir de R$ 35

O TC242, da Multilaser, é um teclado com acabamento na cor preta, mas com algumas teclas em destaque em um tom vivo de vermelho. A parte superior apresenta botões dedicados para a configuração multimídia, o que pode ser útil para usuários que querem administrar serviços de streaming sem mover o mouse ou sair da tela cheia. O modelo promete padrão ABNT2, ou seja, oferece o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Também conta com teclas numéricas lateralizadas, o que pode auxiliar na digitação dos algarismos. Ele é vendido por valores a partir de R$ 35.

Outro destaque deste modelo são as hotkeys: teclas de atalho utilizadas para acionar comandos específicos durante jogos. O item apresenta um cabo de conexão USB compatível com desktops, além de suportar o sistema operacional Windows. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a superfície suave e confortável das teclas. No entanto, criticam que a ausência de double injection nas teclas faz com que as letras desapareçam com facilidade.

Prós: presença de hotkeys e padrão de tecla ABNT2

presença de hotkeys e padrão de tecla ABNT2 Contras: incompatível com o sistema macOS

2 de 6 Multilaser TC242 oferece hotkeys para facilitar o desempenho durante jogos — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser TC242 oferece hotkeys para facilitar o desempenho durante jogos — Foto: Divulgação/Multilaser

2. OEX Action TC200 – a partir de R$ 52

O Action TC200, da OEX, é um modelo bastante similar ao anterior: conta com teclas para configuração multimídia na parte superior, teclado numérico lateralizado, padrão de tecla ABNT2 e hotkeys. Seu diferencial é a sua combinação de cor, que fornece as cores preta e laranja nas teclas, e a compatibilidade com notebook e desktop via USB. Além disso, a fabricante promete teclas macias e silenciosas para não comprometer a experiência do consumidor. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 52.

O item foi desenvolvido para suportar diferentes versões do sistema Windows entre 7 e 10. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o ótimo custo-benefício e a boa experiência de teclagem. Contudo, criticam a ausência de tecnologia anti-ghosting e a baixa qualidade do fio de conexão.

Prós: apresenta teclas multimídia

apresenta teclas multimídia Contras: ausência de construção double injection nas teclas

3 de 6 Oex Action TC200 oferece teclas nas cores preta e laranja — Foto: Divulgação/OEX Oex Action TC200 oferece teclas nas cores preta e laranja — Foto: Divulgação/OEX

3. Multilaser TC233 – a partir de R$ 159

O TC233, da Multilaser, é um modelo de teclas redondas e acabamento azul com botões pretos. A parte superior conta com teclas para configuração multimídia, enquanto a lateral oferta teclado numérico lateralizado. O periférico foi desenvolvido para o público brasileiro, pois conta com padrão ABNT2 nos botões. O eletrônico promete conectividade sem fio via nano receptor USB, além de acompanhar um mouse azul. Ele pode ser visto por cifras a partir de R$ 159.

O fornecedor ainda disponibiliza outros dois modelos, mas nas cores branca e preta. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e a boa performance do teclado. Porém, criticam que a superfície espessa do teclado e a alta fragilidade do mouse.

Prós: presença do padrão ABNT2

presença do padrão ABNT2 Contras: relatos do mouse apresentar atraso na resposta

4 de 6 Multilaser TC233 acompanha teclado de botões redondas e mouse wireless — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser TC233 acompanha teclado de botões redondas e mouse wireless — Foto: Divulgação/Multilaser

O teclado da Boogiio apresenta design bastante chamativo em virtude das teclas em um tom vivo de amarelo. Outro diferencial são as letras: são ofertadas com tamanho maior do que qualquer outro modelo convencional. Promete teclado numérico lateralizado para auxiliar o usuário durante a digitação de algarismos. O periférico é vendido por preços a partir de R$ 224.

As teclas foram desenvolvidas para resistir a respingos de água e à proliferação de poeira. O item pode ser utilizado pela conectividade cabeada via USB, compatível com Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores denotam a usabilidade das fontes grandes para usuários com visão baixa. Todavia, reclamam que os números superiores não apresentam o mesmo tamanho e cor em negrito das letras.

Prós: compatibilidade com Windows e macOS

compatibilidade com Windows e macOS Contras: ausência de teclas multimídia e de padrão ABNT2

5 de 6 BOOGIIO fornece letras grandes que podem auxiliar indivíduos com visão baixa — Foto: Divulgação/BOOGIIO BOOGIIO fornece letras grandes que podem auxiliar indivíduos com visão baixa — Foto: Divulgação/BOOGIIO

5. Logitech Pop Heartbreaker – a partir de R$ 554

O Pop Heartbreaker, da Logitech, oferece tamanho compacto e funcionamento sem fio, características ideais para quem precisa deslocar o equipamento para o trabalho ou faculdade. Além disso, apresenta acabamento em um tom médio de rosa, teclas nas cores lilás, rosa médio, e rosa escuro. O periférico possui funcionamento mecânico, ou seja, cada tecla conta com um switch dedicado que minimiza a possibilidade de ghosting e reproduz aquele típico barulho de digitação. O periférico possui conexão sem fio, oferecida tanto pelo conector USB quanto pelo Bluetooth. Compatível com os sistemas Windows e macOS, o aparelho necessita de duas pilhas AA para funcionar. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 554 para comprar o produto.

A parte superior resguarda botões de função e até para configuração multimídia, enquanto a lateral oferece emojis para facilitar a interação com outros usuários na internet. Estas teclas são totalmente personalizáveis para atender a necessidade de cada indivíduo e a caixa ainda traz teclas extras com outros emoticons. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os compradores elogiam o design bonito e compacto, o conforto trazido pelas teclas e a facilidade de conexão Bluetooth. Todavia, criticam a ausência do padrão ABNT2.

Prós: dupla possibilidade de conexão e teclas mecânicas

dupla possibilidade de conexão e teclas mecânicas Contras: não oferece padrão ABNT2

6 de 6 Logitech Pop Heartbreaker é um teclado colorido e compacto — Foto: Divulgação/Logitech Logitech Pop Heartbreaker é um teclado colorido e compacto — Foto: Divulgação/Logitech

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022