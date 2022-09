Tem feriado em setembro de 2022? Veja sites de calendário para conferir

É possível consultar os feriados de setembro de 2022 por meio de sites de calendário . As páginas disponibilizam a lista de datas comemorativas do ano inteiro, bem como de feriados nacionais e pontos facultativos, e podem ajudar os trabalhadores a se programar para aproveitar os dias de descanso. Neste mês, há apenas um feriado nacional: 7 de setembro, dia em que é comemorada a Independência do Brasil. A seguir, veja os feriados nacionais em setembro de 2022 e três sites de calendário para conferir as datas comemorativas e pontos facultativos deste mês.

Lista reúne sites para conferir o calendário de setembro de 2022; veja datas de feriados — Foto: Unsplash

Feriados nacionais em setembro de 2022

7 de setembro (quarta-feira): Dia da Independência do Brasil

1. Calendário 365

O site Calendário 365 (https://www.calendario-365.com.br/calenário-2022.html) permite não só conferir os feriados em setembro e outros meses de 2022, como também informa as datas de início e encerramento das estações do ano e as fases da lua. Os feriados nacionais são assinalados de vermelho no calendário, que também pode ser baixado em formato JPG ou PDF para impressão. A dica é ideal para quem gosta de ter uma cópia do calendário sempre em mãos.

Site Calendário 365 informa todos os feriados nacionais do ano — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

2. Calendarr

O site Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/calendario-2022/) informa todos os feriados, pontos facultativos e datas comemorativas celebradas no país, além das fases da lua. Os feriados nacionais são marcados no calendário com a cor verde, enquanto os pontos facultativos são assinalados de amarelo. É possível também visualizar a lista completa com as datas ao final da página e fazer buscas no calendário, utilizando a ferramenta de pesquisa disponível no canto superior direito da tela. O Calendarr ainda oferece a opção de imprimir o calendário de 2022.

Calendarr mostra feriados em setembro de 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Ideal para organizar os compromissos do dia a dia, o Google Agenda também funciona como calendário. Para visualizar os feriados nacionais na ferramenta, basta habilitar a opção “Feriados no Brasil”, na seção "Minhas Agendas", disponível do lado esquerdo da tela. As datas são exibidas com uma cor específica, para diferenciar os feriados dos demais eventos. O Google Agenda está disponível na versão web e também para celulares Android e iPhone (iOS).

Google Agenda exibe feriados nacionais em setembro de 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

