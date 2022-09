TV 75 polegadas: 4 modelos com telona por a partir de R$ 5.899

TVs de 75 polegadas podem ser uma boa opção para usuários que buscam ter uma experiência de cinema em casa. As televisões gigantes das marcas LG e Samsung devem ser ideais para quem gosta de assistir a filmes, séries e até mesmo esportes. Além disso, podem agradar gamers por preços a partir de R$ 5.899 , como é o caso da LG 75UP8050, que apresenta resolução 4K e compatibilidade com assistentes de voz.

Já a Samsung AU7700 é um televisor que tem conexão Bluetooth, Ethernet e HDMI, além de poder espelhar celulares e tablets em uma tela LED com proporção de 16:9 com 3840 x 2160 pixels por valores que partem de R$ 6.214. Outra alternativa é a Samsung BU8000, que traz teclas de atalho para serviços de streaming por cerca de R$ 9.999. Confira quatro modelos com tela de 75 polegadas para comprar na Amazon em 2022.

A LG 75UP8050 promete qualidade visual realista e cores vivas por meio do processador quad-core 4K e tela LED de 16:9 e resolução de ‎‎3840 x 2160 pixels. Ela traz ainda a função Filmmaker Mode, que desativa a suavização de movimento, preservando cores e taxas de quadros originais. O áudio conta com potência 20 W e recursos AI Sound, Ultra Surround e AI Acoustic Tuning. O modelo é vendido por cerca de R$ 5.899.

Outra função que merece destaque é a Game Optimizer, função que fornece configurações otimizadas para vários gêneros de jogo, incluindo FPS, RPG e RTS. As configurações dos jogos também podem ser controladas de um mesmo local para dar mais visibilidade às imagens. Ela é avaliada em 5 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: funções otimizadas para jogos

funções otimizadas para jogos Contras: taxa de atualização de 60 Hz

A 5UN8000PSB, da LG, conta com o sistema ThinQ AI, uma função artificial desenvolvida pela marca para fornecer conectividade, automação e usabilidade de aparelhos inteligentes da marca e outros compatíveis com sistema de automação do Google Assistente e Alexa, além de Apple HomeKit e Apple AirPlay 2. A tela é de LED com 60 Hz e pode ser adquirida por R$ 5.999.

O modelo possui um processador quad-core que promete auxiliar na diminuição de ruídos nas imagens e oferece upscaling, que simula o 4K em conteúdos produzidos em resoluções mais baixas. Para melhorar a experiência sonora durante um filme, série ou programas de TV, é possível conectar caixas de som por meio do Bluetooth Surround Ready. Avaliada em 5 de 5 estrelas, o televisor não possui comentários na Amazon.

Prós: conexão com Google Assistente e Alexa

conexão com Google Assistente e Alexa Contras: não há

A AU7700 é um modelo acessível da linha Crystal UHD da marca sul-coreana com a proposta de ser a porta de entrada para quem procura explorar a resolução 4K sem precisar investir muito. Este modelo aposta em um visual com bordas finas e vem equipada com o processador Crystal. O modelo apresenta tela LED com proporção de 16:9 com 3840 x 2160 pixels. O produto pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 6.214.

Para a conectividade, o aparelho conta com ‎Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI. A TV também permite o espelhamento com o smartphone com apenas um toque e o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis com a TV e passa a controlá-los também. Ainda em conectividade, o televisor possui suporte ao Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth 4.2. Para o comando de voz, o televisor conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Alexa e Google Assistente. O som tem potência de 20W e recurso Dolby Digital Plus. Na Amazon, está com avaliação 5 de 5.

Prós: visual livre de cabos

visual livre de cabos Contras: não tem sensor de iluminação inteligente

A Samsung BU8000 é uma das opções mais acessíveis da linha da marca sul-coreana para televisores 4K. De acordo com a fabricante, o modelo possui um processador Crystal 4K, que visa deixar todas as reproduções, mesmo de séries e filmes com resoluções não muito boas, com cores mais vivas e nítidas. A TV também dispõe de um Gaming Hub, recurso que permite o comprador pela nuvem diretamente na televisão, sem precisar usar armazenamento ou fazer um download. O modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 9.999.

O aparelho vem com três saídas HDMI, duas portas USB e também possui controle remoto com teclas de atalho para os serviços de streaming Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. Além de ser um modelo pensado em um visual livre de fios, sendo fácil para instalação nas paredes ou deixar a vista na estante.

Prós: teclas com atalho para serviços de streaming

teclas com atalho para serviços de streaming Contras: preço elevado

