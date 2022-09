TV AOC: veja 4 modelos para assistir a filmes e séries

A AOC apresenta amplo portfólio de modelos de TV smart . As televisões da empresa podem ser uma boa opção para assistir a séries e filmes em casa com qualidade de cinema. A opção mais barata da lista é a 32S5195/78G, que oferece display HD e sistema operacional Roku por preços que partem de R$ 1.299.

Já a 43S5195/78 traz função HDR e uma tela LED por valores a partir de R$ 1.799. Outra alternativa é a AOC 50U6305, que se destaca pela qualidade 4K e tecnologia Dolby Audio Atmos para proporcionar a sensação de imagem e som de cinema em casa por cerca de R$ 2.475. Confira quatro modelos de televisores AOC para comprar no Brasil.

1 de 5 TV AOC: veja 4 modelos por a partir de R$ 1.299 — Foto: Divulgação/AOC TV AOC: veja 4 modelos por a partir de R$ 1.299 — Foto: Divulgação/AOC

A 32S5195/78G, da AOC, é uma televisão smart com 32 polegadas. O display oferece uma resolução HD de 1280 x 720 pixels e uma taxa de atualização de 60 Hz. A parte traseira hospeda três entradas HDMI e duas USB para conectar-se a outros aparelhos, incluindo um aplicativo gratuito para celular, além de portas Ethernet e outras P2 para fios de áudio e vídeo. O televisor também conta com controles de voz compatíveis com Siri, Alexa e Google. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 1.299.

Para uma maior facilidade durante o uso, a marca apresenta um controle remoto que oferece teclas de atalho para acionar apps de quatro serviços de streaming, sendo Netflix, Globoplay, Deezer e Dazn, o que pode ser útil para assistir a filmes com toda a família reunida. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 estrelas na Americanas, os consumidores destacam a estética da TV e disponibilidade de múltiplas entradas de conexão. Porém, apontam que ele não é um produto fácil de se usar.

Prós: imagem HD

imagem HD Contras: tamanho da tela pode desagradar alguns usuários

2 de 5 A AOC 32S5195/78G conta com diversas opções de aplicativos para download — Foto: Divulgação/AOC A AOC 32S5195/78G conta com diversas opções de aplicativos para download — Foto: Divulgação/AOC

A 32S5195/78G, da AOC, também é uma televisão smart com o sistema Roku integrado. O display de 32 polegadas oferece uma resolução HD de 1280 x 720 pixels e uma taxa de atualização de 60 Hz. A parte traseira hospeda três entradas HDMI e duas USB para conectar-se a outros aparelhos, incluindo um aplicativo gratuito para celular, além de portas Ethernet e outras P2 para fios de áudio e vídeo. O televisor, assim como o 32S5195/78G, também conta com controles de voz compatíveis com Siri, Alexa e Google. A televisão pode ser comprada por valores que partem de R$ 1.709.

Para uma maior facilidade durante o uso, a marca apresenta um controle remoto que oferece teclas de atalho para acionar apps de quatro serviços de streaming, sendo Netflix, Globoplay, HBO, e Google Play, o que pode ser útil para assistir a filmes com toda a família reunida.

Prós: sistema Roku

sistema Roku Contras: 32 polegadas pode ser pequeno para usuários que gostam de telona

3 de 5 A 32S5195/78G, da AOC, também é uma televisão smart com o sistema Roku integrado — Foto: Divulgação/AOC A 32S5195/78G, da AOC, também é uma televisão smart com o sistema Roku integrado — Foto: Divulgação/AOC

O modelo 43S5195/78, da AOC, também possui o sistema Roku. Este televisor possui atualização de software automática. Um diferencial para esta atualização é que o sistema oferece um sistema de busca entre diversos aplicativos por ator, nome ou diretor do filme para uma experiência ainda melhor, sendo um destaque para os fãs de filmes e séries. O produto pode ser adquirido por cerca R$ 1.799.

A 43S5195/78 conta com uma tela LED de 43 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels, sendo Full HD, com tempo de resposta de 8 ms. Já a parte traseira possui conexões HDMI, USB, sendo USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet e Video Composto. Além de um controle de voz compatível com Siri, Alexa e Google. Avaliada em 3,4 de 5 estrelas, os compradores destacaram que o produto é bastante intuitivo e apresenta funções smarts compatíveis com o celular.

Prós: sistema intuitivo e de fácil uso

sistema intuitivo e de fácil uso Contras: relatos de que apresentou falhas na tela LED após um determinado tempo de uso

4 de 5 A AOC 43S5195/78 conta com uma tela LED de 43 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels — Foto: Reprodução/AOC A AOC 43S5195/78 conta com uma tela LED de 43 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels — Foto: Reprodução/AOC

A 50U6305, da AOC, é uma TV da linha premium da marca. Ela apresenta uma resolução 4K e possui um formato com bordas mais finas e suporte para as tecnologias HDR10+ e Dolby Vision para uma reprodução com cores mais vivas e nítidas, além de áudio Dolby Atmos, permitindo que os usuários tenham uma experiência mais próxima do som de cinema em casa. A nova smart TV da empresa possui 50 polegadas com resolução 3840 x 2160 pixels, painel de LED e é baseada na plataforma Xmart, que oferece acesso a diversos aplicativos como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.475 para comprar o produto.

A parte traseira conta com conectividades em rede LAN, suporte para Wi-Fi, HDMI, USB para que o usuário possa conectar dispositivos como HDs externos ou pen drives e Bluetooth com tecnologia Bluetooth TX RX.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: tempo de resposta poderia ser menor

5 de 5 A AOC 50U6305 conta com resolução 4K UHD, formato com bordas mais finas e Dolby Vision — Foto: Divulgação/AOC A AOC 50U6305 conta com resolução 4K UHD, formato com bordas mais finas e Dolby Vision — Foto: Divulgação/AOC

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!