Twitter testa botão para editar tweets; saiba como vai funcionar

O Twitter anunciou, na última quinta-feira (1), que começou a testar a função de editar tuítes. O experimento, porém, só estará disponível para assinantes do Twitter Blue, versão paga da rede social disponível nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Muito aguardada pelos usuários, a novidade permitirá editar as postagens até 30 minutos após sua publicação. Com isso, será possível corrigir erros de digitação, por exemplo. Vale lembrar que o recurso já havia sido confirmado em abril e está em desenvolvimento desde 2021. A seguir, entenda como vai funcionar o botão para editar tuítes.

Nova função de editar tuítes foi confirmada pela rede social

Qual o objetivo do teste?

Apesar de o recurso para editar tuítes publicados ser um pedido frequente entre a comunidade de usuários, o Twitter sempre tratou o assunto com muita cautela. Isso porque pessoas mal-intencionadas poderiam fazer postagens e alterar seu conteúdo após elas viralizarem. Com os testes, os desenvolvedores da rede social esperam encontrar problemas e possíveis erros oriundos da utilização do recurso.

Além disso, essa é uma forma de o Twitter entender se a nova função modificará a forma como os usuários escrevem e leem tuítes e interagem entre si. Durante o período de teste, a plataforma vai recolher opiniões e corrigir os problemas identificados até que a função esteja apta a ser utilizada por mais pessoas.

Quem vai poder testar o recurso?

Por enquanto, os testes estão sendo realizados apenas internamente. De acordo com a rede social, a ideia é receber feedbacks e, ao mesmo tempo, "identificar e resolver possíveis problemas e dificuldades relacionados à sua implementação". O recurso deve ser disponibilizado para usuários do Twitter Blue, serviço de assinatura do Twitter, ainda em setembro. Essa versão premium da rede social está disponível apenas na Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia. A novidade, portanto, chegará primeiro em um desses países.

Como vai funcionar a edição de tuítes?

Em vídeo divulgado pela rede social em abril, é possível ter uma ideia de como será o recurso. Ele poderá ser habilitado a partir do menu de opções de cada postagem — os 3 pontinhos no canto superior direito acima do tuíte —. De acordo com o Twitter, cada post poderá ser editado apenas algumas vezes, em até 30 minutos após sua publicação. Após as modificações, o tuíte exibirá uma nova etiqueta, com data e horário, para que fique claro para os outros usuários que o conteúdo original foi alterado.

Em postagem no seu blog oficial, o Twitter afirma que o tempo limite para a edição e a exibição de um histórico é de suma importância para manter a integridade das interações no microblog. "São parâmetros que ajudam a preservar a integridade das conversas no Twitter e proporcionam um acesso público ao que foi dito por quem escreveu o Tweet antes de sua edição", disse a empresa.

Como posso saber se um tuíte foi editado?

Além do ícone que sinaliza a edição, os tuítes modificados incluirão um histórico de todas as versões publicadas. Assim, ao clicar na etiqueta de edição, os usuários terão acesso ao conteúdo original e às alterações feitas. Essa é uma forma de a rede social tentar manter a integridade das conversas e evitar que pessoas de má-fé reescrevam publicações após elas viralizarem.

