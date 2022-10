Veja 80 comandos da Alexa que todos deveriam testar

A Alexa é uma das assistentes virtuais mais prestigiadas no mercado, estando presente em diversos dispositivos Amazon — como as caixinhas Echo Dot e Echo Studio e a tela inteligente Echo Show — e de empresas parceiras. Por meio de comandos de voz, é possível gerenciar os eletrônicos da casa conectada , escolher músicas ou podcasts para ouvir, ficar antenado com as notícias do mundo e muito mais. Com tantas possibilidades, existem truques que muitos usuários nem mesmo conhecem, mas que podem ser bastante úteis durante o dia a dia.

Existem pedidos específicos relacionados a casas inteligentes, outros para otimizar sua produtividade e até para entretenimento. A seguir, veja 80 comandos que todos deveriam testar com a Alexa.

Veja também: as principais diferenças entre a Echo Dot de 3ª geração e a Echo Dot de 4ª geração

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças

Comandos para casa conectada

A Alexa pode ser a central inteligente da sua casa e controlar os eletrônicos smart presentes nela. Entre eles, existem robôs aspiradores, lâmpadas, câmeras de segurança, tomadas e cortinas inteligentes e até mesmo máquinas de café com compatibilidade com a assistente virtual da Amazon. Veja comandos possíveis:

2 de 7 Diversos eletrônicos de sua casa inteligente têm compatibilidade com Alexa — Foto: Divulgação/Midea Diversos eletrônicos de sua casa inteligente têm compatibilidade com Alexa — Foto: Divulgação/Midea

1. "Alexa, fazer café"

2. "Alexa, ligar som"

3. "Alexa, desligar TV"

4. "Alexa, acender a luz"

5. "Alexa, abaixar volume"

6. "Alexa, abrir cortina"

7. "Alexa, trancar porta"

8. "Alexa, ligar ar condicionado"

9. "Alexa, girar câmera de segurança"

10. "Alexa, colocar a luz em 10%"

11. "Alexa, colocar a luz azul"

12. "Alexa, apagar a luz"

13. "Alexa, mostrar a câmera do quarto" (Disponível apenas em dispositivos com tela)

14. "Alexa, desligue o ventilador"

15. "Alexa, ligue a tomada"

16. "Alexa, ligue o robô aspirador"

Produtividade e compras

Além de controlar a sua casa inteligente, a Alexa também ajuda a organizar a sua vida. Lembretes, cronômetros e alarmes podem ser uma mão na roda na rotina, principalmente para os usuários propensos para atrasos ou que demoram para acordar. A assistente também é capaz de facilitar as suas compras na Amazon, por exemplo, ou até mesmo verificar o status de um pedido com apenas um comando.

3 de 7 Com comandos de voz, a Alexa pode verificar o status do seu pedido na Amazon — Foto: Raquel Freire/TechTudo Com comandos de voz, a Alexa pode verificar o status do seu pedido na Amazon — Foto: Raquel Freire/TechTudo

17. "Alexa, me lembre de ir ao mercado"

18. "Alexa, me acorde amanhã às oito horas"

19. "Alexa, defina um cronômetro de 20 minutos"

20. "Alexa, me lembre de regar as plantas toda sexta-feira"

21. "Alexa, coloque um timer de dez minutos para a pipoca"

22. "Alexa, acrescente queijo na minha lista de mercado"

23. "Alexa, qual é a previsão do tempo amanhã?"

24. “Alexa, adicione ovos à minha lista de compras”

25. "Alexa, o que está na minha lista de tarefas?"

26. “Alexa, o que está na minha lista de compras?”

27. "Alexa, comprar Echo Dot"

28. "Alexa, onde está o produto que pedi?"

29. "Alexa, onde está meu pedido?"

30. "Alexa, onde está meu pacote?"

31. "Alexa, quais são as ofertas da Amazon?"

Música e entretenimento

Já entendemos que a Alexa pode ser útil para os afazeres do cotidiano, mas ela também pode contribuir com os momentos de diversão. É possível pedir para a assistente tocar playlists, acionar serviços de streaming para reproduzir filmes ou séries e até mesmo sintonizar na sua rádio favorita e ouvir as noticias no dia.

4 de 7 Voce pode pedir para a Alexa tocar as suas músicas e playlist favoritas — Foto: Divulgação/Amazon Voce pode pedir para a Alexa tocar as suas músicas e playlist favoritas — Foto: Divulgação/Amazon

32. "Alexa, toque música pop”

33. "Alexa, toque uma playlist para relaxar"

34. "Alexa, toque música do Ednaldo Pereira"

35. "Alexa, põe a música da Pipoquinha"

36. "Alexa, toque uma playlist triste no Spotify"

37. "Alexa, toque música de festa no Amazon Music"

38. "Alexa, abrir rádio CBN"

39. “Alexa, me recomende um podcast no Amazon Music”

40. "Alexa, canta uma música"

41. "Alexa, me conta um poema"

42. “Alexa, me conte uma história”

43. “Alexa, abrir notícias do G1"

44. “Alexa, abra a Netflix”

45. “Alexa, vamos jogar”

46. "Alexa, conte-me uma piada”

Alexa com o Fire TV Stick

Para que utilizar o controle remoto do seu Fire TV Stick se você pode utilizar a Alexa? Os modelos do media center da Amazon também contam com a assistente virtual, o que possibilita comandos especiais na sua TV. O usuário pode usar a voz para pedir para avançar, pausar ou retroceder o conteúdo, além de procurar filmes e vídeos nas plataformas de streaming que preferir.

5 de 7 Fire TV Stick também possui Alexa integrada — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick também possui Alexa integrada — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

47. ”Alexa, volte 30 segundos” (na Netflix e no Amazon Prime Video)

48. ”Alexa, avance 30 segundos” (Na Netflix e no Amazon Prime Video)

49. ”Alexa, pausa”

50. ”Alexa, procurar lançamentos”

51. ”Alexa, procure filmes de romance”

52. ”Alexa, procure séries de suspense”

53. ”Alexa, tela principal”

54. ”Alexa, assistir a Stranger Things na Netflix”

55. ”Alexa, assistir a Amor moderno no Prime Vídeo”

56. ”Alexa, assistir a Galinha Pintadinha no Youtube”

57. ”Alexa, assistir a vídeos do TechTudo no Youtube”

Rotinas

As rotinas são ações personalizadas criadas pelos usuários. Com elas, é possível, por exemplo, pedir para a Alexa ligar as luzes da casa quando o sol se pôr e apagá-las quando ele nascer. No TechTudo, temos uma matéria explicando mais detalhes sobre elas e como utilizar o recurso. O site da Amazon também sugere algumas rotinas para inspirar os usuários em suas próprias configurações — a seguir, listamos três sugestões da empresa e mais duas nossas. Lembrando que, para utilizar as rotinas, você precisa configurá-las:

6 de 7 Rotinas são um excelente recurso para personalizar as ações da Alexa — Foto: Divulgação/Amazon Rotinas são um excelente recurso para personalizar as ações da Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

58. "Alexa, me acorde com notícia" (com a rotina, quando o usuário acorda, a Alexa fala as horas e a previsão do tempo e abre a rádio com as notícias do dia.

59. "Alexa, hora de relaxar" (com ela, a Alexa vai diminuir as luzes e tocar som de chuva para te ajudar a pegar no sono)

60. "Alexa, como será meu dia?" (a Alexa vai dizer a previsão para o seu signo, a data e os eventos na agenda)

61. "Alexa, me acorde com música" (você pode configurar, por exemplo, para a Alexa te responder a sua música favorita após acordar)

62. "Alexa, me avise quando a novela começar" (você pode programar a Alexa para te avisar nos dias e horários em que a sua novela favorita estiver passando)

Skills

Além dos comandos nativos e das rotinas, você pode adicionar skills à sua Alexa. Elas são como aplicativos dentro da assistente, tornando-a capaz de realizar funções personalizadas. Entre elas, estão, por exemplo, reproduzir o famoso discurso do Rocky Balboa ou lembrar onde você guardou o controle remoto.

7 de 7 Com as skills, a assistente virtual da Amazon pode adquirir ainda mais funções — Foto: Divulgação/Amazon Com as skills, a assistente virtual da Amazon pode adquirir ainda mais funções — Foto: Divulgação/Amazon

63. "Alexa, jogar Show do Milhão" (Skill Show do Milhão)

64. "Alexa, jogar Imagem e Ação" (Skill Imagem e Ação)

65. "Alexa, jogar Akinator" (Skill Akinator)

66. "Alexa, jogar Detetive Brasileiro" (Skill Detetive Brasileiro)

67. "Alexa, jogar D.P.A. na Escuta" (Skill DPA na Escuta)

68. Alexa, iniciar Desafio do Sonic (Skill Desafio do Sonic)

69. Alexa, abra Rugido do Leão (Skill Rugido)

70. "Alexa, abrir Rock in Rio (Skill Roxy)

71. "Alexa, me conte uma história da Mônica” (Skill Histórias da Turma da Mônica)

72. “Alexa, iniciar Conselhos do He-Man” (Skill Conselhos do He-Man)

73. “Alexa, abrir som de chuva e toque” (Skill Som de Chuva)

74. "Alexa, qual o próximo medicamento?" (Skill Meus Medicamentos)

75. "Alexa, abrir Significado das Luzes" (Skill Significado das Luzes)

76. "Alexa, abrir Discurso do Rocky Balboa" (Skill Discurso do Rocky Balboa)

77. "Alexa, abrir Capitais do Brasil" (Skill Capitais do Brasil)

78. “Alexa, abrir Aprenda Tabuada e conte a tabuada do cinco” (Skill Aprenda Tabuada)

79. “Alexa, abrir Onde Guardo Isso e lembrar que deixei o controle no painel da sala” (Skill Onde Guardo Isso)

80. “Alexa, iniciar simulado exame de habilitação” (Skill Simulado Exame de Habilitação)