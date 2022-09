Volante para PS4: veja cinco modelos por a partir de R$ 650

Os volantes para PS4 são equipamentos úteis para jogadores que buscam alta imersão nas corridas, além de extrair mais realismo na jogatina do console da Sony . Empresas como Dazz, Thrustmaster , Warrior e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 650, como é o caso do Force Driving, da Dazz, que é um modelo para jogadores iniciantes com um volante com rotação de 270 graus.

Já o JS090, da Warrior, apresenta marcha e pedais que auxiliam na velocidade de direção, conexão USB compatível com PS4 e Nintendo Switch por valores que partem de R$ 1.129. Outra opção é o modelo T300RS, da Thrustmaster, que foi desenvolvido para diversos jogos de corrida, é compatível com os consoles da PlayStation e possui pedais com acabamento 100% em metal, além de funcionamento silencioso por cerca de R$ 5.600. Veja a seguir cinco voltantes de PS4 para comprar no Brasil.

1. Dazz Force Driving – a partir de R$ 650

O Force Driving, da Dazz, é um volante de entrada e adequado para os usuários que tem pouco orçamento ou não conhecem muito bem como funciona o apetrecho. A tecnologia do produto apresenta compatibilidade com PCs e consoles PS3 e PS4, além de Xbox One e Xbox 360. Dentre os botões disponíveis, seis dele são personalizáveis para atender as necessidades de cada usuário. Os interessados podem adquirir o periférico por um preço a partir de R$ 650.

O volante oferece acabamento em tecido sintético e antiaderente, apoios anatômicos, e uma rotação de até 270 graus. Tanto ele quanto os dois pedais apresentam tecnologia analógica. O item dispõe de uma porta de conexão USB 2.0.

Prós: múltipla compatibilidade com dispositivos

múltipla compatibilidade com dispositivos Contras: a conexão USB do item pode ser considerada ultrapassada

2. Thrustmaster T80 – a partir de R$ 809

O T80, da Thrustmaster, apresenta design com pegada anatômica e características que o tornam uma réplica genuína do Ferrari 488 GTB. Compatível com os sistemas Windows e consoles PS4 e PS5, o acessório ainda acompanha dois pedais com ajuste de inclinação. O produto está disponível por cifras a partir de R$ 809.

Além disso, a fabricante promete uma sensibilidade personalizável em até quatro diferentes níveis, e volante com rotação de 240 graus e resistência linear. O acabamento fornece borracha texturizada como cobertura, o que pode auxiliar no encaixe mais eficiente nas mãos. Avaliado com uma nota 5 de 5 no Submarino, os usuários relatam que o item entrega o que promete.

Prós: é compatível com os jogos de corrida mais famosos do mercado

é compatível com os jogos de corrida mais famosos do mercado Contras: a fabricante não declara a tecnologia de conexão

O JS090, da Warrior, apresenta alguns diferenciais dos modelos citados até agora, como a presença de uma marcha para auxiliar no ajuste de velocidade e diferentes tipos de botões para movimentar personagens, como setas e alavanca analógica. O item disponibiliza conectividade USB, além de acompanhar pedais. O acessório pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.129.

Este modelo pode ser útil para usuários que desejam investir um pouco mais na experiência de jogo. A tecnologia promete compatibilidade USB com PCs, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. O volante também promete uma rotação de 270 graus e um motor elétrico que promete proporcionar realismo durante a direção. O acabamento foi desenvolvido em plástico ABS, e o sensor do eletrônico garante sensibilidade personalizável.

Prós: acompanha marcha

acompanha marcha Contras: a conexão USB disponível está desatualizada

O G29, da Logitech, apresenta um volante com pegada anatômica e revestimento em borracha antiaderente, além de uma rotação de 900 graus. Acompanha um conjunto com três pedais, característica que pode elevar a experiência do usuário durante a jogatina. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 1.999,90.

O diferencial dos pedais é que propiciam diferentes ajustes de altura, enquanto a tecnologia por trás do volante detém um motor duplo. O item oferta uma porta USB, a qual pode ser conectada a dispositivos como PS4, PS3, PCS, e Xbox One. O periférico não fornece comentários ou avaliações no site do Submarino.

Prós: motor duplo que promete ao usuário sentir os pneus

motor duplo que promete ao usuário sentir os pneus Contras: ausência de marcha

O T300RS, da Thrustmaster, foi desenvolvido especialmente para jogos de PS3 e PS4, o que pode agradar os fãs da marca. Outro diferencial é que sua confecção foi preparada para estilos versáteis de corrida, o que abrange a maioria dos jogos. O item ainda acompanha um conjunto de pedais, cujas cabeças detém acabamento 100% de metal. Interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 5.600.

O periférico é indicado para corridas em circuitos de GT e até para as de modalidade rali em terreno irregular: o item deve se adaptar às necessidades do jogo. O hardware é equipado com tecnologia que promete funcionamento silencioso e menos solavancos durante a movimentação nas pistas.

Prós: promete funcionamento silencioso

promete funcionamento silencioso Contras: ausência de marcha

