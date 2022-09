Xbox Game Pass Ultimate vale a pena? Veja preço e jogos da assinatura

2 de 4 Versão Ultimate do Xbox Game Pass dá ainda mais vantagens aos usuários que assiname — Foto: Divulgação/Microsoft Versão Ultimate do Xbox Game Pass dá ainda mais vantagens aos usuários que assiname — Foto: Divulgação/Microsoft

O que é e como funciona o Xbox Game Pass Ultimate?

O Xbox Game Pass Ultimate é o formato definitivo de assinatura do Xbox Game Pass. Seu principal diferencial é englobar todas as plataformas da Microsoft. Além dele, existem o PC Game Pass e o Game Pass para console. Com o Ultimate, o usuário tem acesso aos dois e pode usufruir também de outras vantagens de catálogo e conteúdo adicional em abundância.

O funcionamento é bem simples: com a assinatura ativa, você pode acessar o catálogo de forma livre e baixar quantos jogos o seu armazenamento permitir. Os games ficam ativos e podem ser usados enquanto a conta estiver com a assinatura válida. Se ela for cancelada ou expirar, os games seguem instalados mas não podem mais ser acessados.

Tela do Xbo Game Pass Ultimate no PC, onde é possível acessar jogos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Além disso, vale lembrar que o catálogo do Game Pass é rotativo, ou seja, vários jogos entram e saem do serviço de forma constante. Isso também vale para a versão Xbox Game Pass Ultimate. Se um game sair do catálogo ele não poderá mais ser jogado, a não ser que o usuário compre sua versão completa – é possível adquirir qualquer game que está no catálogo com 20% de desconto de seu preço original, inclusive.

Quais jogos estão disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate?

O Xbox Game Pass Ultimate tem diferenças pontuais de catálogo em relação aos outros planos. Isso por oferecer games que também são de PC e console juntos – há alguns poucos exclusivos entre eles. Além disso, assinantes ganham ainda acesso ao catálogo EA Play, com games produzidos e lançados pela Electronic Arts, e os jogos grátis mensais do Games With Gold – que variam bastante.

Atualmente, alguns dos principais títulos do Xbox Game Pass Ultimate são:

Quais são os principais benefícios do plano Ultimate?

Além de acesso às dezenas de jogos, assinantes do Xbox Game Pass Ultimate contam ainda com:

Xbox Cloud Gaming, que permite jogar no celular, tablet, console ou PC via nuvem;

Benefícios grátis de jogos e plataformas parceiras (streaming e derivados);

Assinatura Xbox Live Gold para multiplayer;

EA Play;

Descontos exclusivos em jogos e DLC;

Jogos do Xbox Games Studios disponíveis no dia do lançamento.

Como fazer assinatura?

Para assinar o Xbox Game Pass Ultimate é preciso usar a sua conta Microsoft, a mesma usada para entrar no Windows ou em qualquer console Xbox. Ela pode ser acessada via navegador em xbox.com/gamepass. Ela vai unir os serviços e te dar acesso aos jogos e vantagens. A assinatura deve ser feita com um cartão de crédito, cadastrado diretamente na conta do usuário.

Alguns dos jogos disponível no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Vale lembrar que o primeiro mês custa R$ 5 para quem nunca assinou qualquer outro plano do Game Pass. Depois do primeiro mês a assinatura sobre para R$ 44,99, que é cobrado diretamente do cartão de crédito do usuário, mensalmente.