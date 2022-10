10 cuidados que você deveria começar a ter com o seu celular

O cuidado com o celular vai muito além de evitar quedas e contato com a água. Para garantir que ele alcance a vida útil estimada – entre dois a quatro anos – é preciso ter uma rotina de cuidados eficaz. As precauções e manutenções devem, inclusive, abarcar hardware e software, seja com atualizações periódicas ou com a contratação de um seguro. Hoje, é possível contar com recursos do próprio aparelho para otimizar seu funcionamento. Por outro lado, existem demandas que precisam ser executadas e revisadas pelo próprio usuário.

A lista a seguir reúne dez práticas que você deve ter com o seu smartphone para prolongar a vida útil dele e garantir que ele funcione dentro dos parâmetros ideais.

2 de 9 Cuidados podem ajudar a preservar o telefone por mais tempo — Foto: Laura Storino/TechTudo Cuidados podem ajudar a preservar o telefone por mais tempo — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. Recarregar a bateria conforme as orientações da fabricante

A bateria e seu modo de carregamento passaram por mudanças ao longo dos anos. Hoje, a maior parte dos telefones usa íons de lítio para armazenar energia, o que exige outros cuidados. As indicações podem variar de acordo com cada marca de telefone e, por isso, é sempre interessante checar as particularidades no manual de instruções ou no site oficial. Entretanto, algumas cautelas podem ser tomadas independentemente da empresa.

A principal é a preferência por carregadores que acompanham o smartphone na caixa – se for o caso –, pois eles costumam vir com a potência máxima específica para cada modelo. Sempre que possível, vale usar os recursos de inteligência artificial para otimizar a recarga, de modo com que ela interrompa o carregamento quando a bateria chegar a 100%. Também é de suma importância fazer a reposição da energia antes que o celular chegue ao estado crítico, de 0%.

3 de 9 Usuários devem evitar esperar a bateria chegar ao final para carregá-lo — Foto: Unsplash/Amanz Usuários devem evitar esperar a bateria chegar ao final para carregá-lo — Foto: Unsplash/Amanz

2. Evite ambientes extremos

Em dias e locais de frio ou calor intenso, é importante redobrar os cuidados. As condições extremas podem ser prejudiciais aos smartphones, principalmente as altas temperaturas. Além de deixar a estrutura bastante quente, o termômetro nas alturas pode prejudicar o funcionamento do processador e da bateria. Em alguns casos, os chips podem até parar de funcionar, enquanto o componente de energia pode exigir tempo de recarga menor.

Em situações extremas, o cristal de telas LCDs pode vazar e as traseiras dos celulares com acabamento em plástico podem ficar enrugadas. Para evitar que isso aconteça, o usuário não pode esquecer o telefone no painel do carro em dias quentes, por exemplo.

3. Limpe a lente antes de tirar foto

Cuidar da câmera é uma dica importante para garantir qualidade máxima às fotos tiradas. Para isso, não é preciso muito, basta limpar as lentes antes de fazer o registro. Seja com a pontinha da blusa, ou outro tecido, a prática pode ajudar a capturar imagens com maior qualidade e sem borrões indesejados.

4 de 9 Limpar as lentes do arranjo deve ajudar a capturar imagens com boa qualidade — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Limpar as lentes do arranjo deve ajudar a capturar imagens com boa qualidade — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4. Instale apps somente das lojas oficiais

Lojas de aplicativos como a App Store e Google Play Store costumam oferecer uma ampla variedade de apps, mas, às vezes, podem deixar alguns de lado. Nesses casos, alguns optam por fazer o download dos softwares desejados em sites alternativos. Apesar de parecer indefesa, a prática pode ser prejudicial ao telefone, visto que a origem dessas aplicações são desconhecidas. Os aplicativos podem vir com brechas de segurança para que vírus entrem em ação.

5. Mantenha o sistema atualizado

Uma das principais dicas em termos de segurança é a atualização do sistema. Periodicamente, as fabricantes se encarregam de enviar o pacote de segurança, com ajustes para corrigir falhas no Android e no iOS. Em alguns casos, esses gargalos também podem se tornar uma brecha para que hackers mal-intencionados se aproveitem.

Os patches são enviados com uma frequência mensal mas devem variar entre uma marca e outra. No mais, eles também podem arrumar falhas de apps nativos, entre outros problemas que podem afetar os aparelhos de modo geral.

5 de 9 Fabricantes costumam entregar atualizações de segurança a cada um mês — Foto: Marcela Franco/ TechTudo Fabricantes costumam entregar atualizações de segurança a cada um mês — Foto: Marcela Franco/ TechTudo

6. Higiene em dia

O fato de levarmos o telefone para todos os lugares implica na grande quantidade de germes que ele pode agregar ao longo do dia. Nossas mãos e as superfícies que deixamos os smartphones são os responsáveis por isso, visto que, naturalmente, carregam microrganismos.

A quantidade de sujeira é tanta, que um aparelho pode ser dez vezes mais sujo do que um vaso sanitário, segundo um estudo divulgado pela Times. Por isso, é preciso higienizá-lo periodicamente com um pano de microfibra ou algodão e álcool isopropílico, substância mais adequada para aparelhos eletrônicos por conter apenas 1% de água.

7. Evite capinhas muito espessas

Apesar de ser um ótimo acessório em termos de segurança, as capinhas podem superaquecer os celulares. Seja por conta de dias quentes ou pelo uso intenso, o aparelho que já está aquecido pode ter o calor potencializado pela estrutura extra que o envolve. Assim, é válido optar por cases mais finas e com material capaz de dissipar o calor gerado pelo dispositivo.

6 de 9 Capinhas espessas podem superaquecer telefones — Foto: TechTudo Capinhas espessas podem superaquecer telefones — Foto: TechTudo

8. Fuja da água

O contato com a água pode ser um problema mesmo em celulares com certificação de resistência comprovada. Isso porque, a longo prazo, a funcionalidade deste recurso pode perder a eficácia. Em outros casos, quando não há nenhuma proteção contra respingos ou imersão, é bom redobrar os cuidados. Em ambas as situações, vale evitar o contato com líquidos. Caso haja alguma situação de exposição, o usuário deve se prontificar a secar o aparelho imediatamente.

7 de 9 iPhones recentes são resistentes à água — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhones recentes são resistentes à água — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

9. Considere contratar um seguro de celular

O seguro pode ser uma opção viável para proteger o telefone de adversidades. O valor dos aparelhos tem subido e, sobretudo nas linhas premium, as cifras elevadas podem pedir um cuidado reforçado. Assim como em outras categorias, a apólice dos mobiles é paga para cobrir o custo parcial ou total do item. O valor deve variar de acordo com cada modelo, assim como a validade. Na maior parte dos casos, os seguros devem cobrir roubo, pane por descarga elétrica e danos por acidente ou contato com líquidos.

8 de 9 Os valores do seguro dependem do modelo, marca e ano de lançamento do celular e podem variar muito de uma empresa para outra — Foto: Reprodução/Samsung Os valores do seguro dependem do modelo, marca e ano de lançamento do celular e podem variar muito de uma empresa para outra — Foto: Reprodução/Samsung

10. Adote película

Assim como as capinhas, a película cumpre a função de reforçar a proteção dos celulares. Alguns modelos, como Galaxy S22 e Xiaomi 12 trazem reforço contra arranhões com a ajuda de telas reforçadas pelo Gorilla Glass Victus. O recurso em questão deve evitar problemas com a tela em de quedas, mas pode não ser o suficiente para neutralizar todo tipo de impacto.

9 de 9 Películas protegem a tela do celular e prometem manter o bom funcionamento do touchscreen — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Películas protegem a tela do celular e prometem manter o bom funcionamento do touchscreen — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Por isso, vale considerar o uso das películas, tanto como forma de preservar contra os riscos no painel, quanto para evitar que o display quebre, caso o aparelho caia no chão. A faixa de preço e as particularidades de cada acessório variam, mas devem compensar, visto que são mais baratas do que uma eventual troca de tela.