10 jogos 'estilo' Hack and slash que vale a pena dar uma chance

O Hack and Slash é um dos gêneros que mais fazem sucesso entre a comunidade gamer. Isso porque a categoria apresenta características que geralmente são muito procuradas nos jogos, como uma gameplay frenética e grande diversidade de golpes corpo-a-corpo. God of War e Devil May Cry, por exemplo, são algumas das franquias mais conhecidas do gênero, embora ele conte com muitos outros jogos interessantes. Por isso, o TechTudo montou uma lista com 10 jogos H&S que vale a pena dar uma chance. Confira a seguir.

1. Saga God of War

Sem dúvidas, a saga God of War não só é o Hack and Slash mais conhecido, como um dos jogos mais premiados e de maior apelo do público. O primeiro game da franquia foi lançado em 2005 para PlayStation 2 (sendo convertido futuramente para PlayStation 3 e PlayStation Vita), e segue a história de Kratos, um ex-general espartano que busca vingança contra Ares, o Deus da Guerra. Para isso, Kratos precisará passar por vários desafios e enfrentar diversos inimigos da Mitologia Grega.

O primeiro game fez tanto sucesso na época, que o lançamento de uma sequência foi inevitável. Assim, em 2007, foi lançado God of War II, título que dava continuidade à jornada de Kratos pela Grécia e apresentava ainda mais puzzles e combinações de golpes. Então, com o início de um nova geração de videogames, God of War III foi lançado em 2010 para PlayStation 3 (futuramente convertido para PlayStation 4) e deu fim à história original de Kratos.

Outros spin-offs foram lançados para diversas plataformas, como PlayStation Portable, no intervalo entre as produções principais, ainda seguindo o mesmo estilo de gameplay. A conclusão é que, a franquia God of War fez história no mundo dos games, com diversas cópias vendidas pelo mundo e atingindo um sucesso incontestável. Inclusive, o título recebeu os prêmios de Game do Ano pela D.I.C.E. Awards e pela IGN em 2005, e foi eleito pela VGX como o melhor jogo de PS3 em 2010.

Nier: Automata, desenvolvido pela PlatinumGames e publicado pela Square Enix, é um RPG de ação lançado em 2017 com combate estilo Hack and Slash. O game, disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Windows e Nintendo Switch, é a sequência do primeiro título da saga, de 2010, e caiu no gosto dos fã devido a sua beleza visual e batalhas memoráveis contra bosses. A produção venceu o The Game Award em 2017 para Melhor música/trilha sonora.

Nele, o player controla uma série de androides de dentro da unidade YoRHa, que precisam, entre outras coisas, atravessar cenários e pular obstáculos. Em geral, a história é intensa e oferece um total de 26 finais diferentes, que vão depender das ações realizadas pelos jogadores. Ainda, vale ressaltar que há uma variedade de armas diferentes disponíveis e que podem ser usadas de acordo com seu estilo de jogo preferido.

3. No More Heroes III

No More Heroes III é um game de ação e aventura de 2021, desenvolvido e publicado pela Grasshopper Manufacture. Disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Windows, o jogo é o terceiro título da franquia principal, passando-se onze anos após os eventos de No More Heroes 2: Desperate Struggle. NMH3 tem como protagonista Travis Touchdown, um assassino que retorna à cidade fictícia de Santa Destroy.

O jogador deve defender o mundo de um poderoso exército de invasores alienígenas liderados pelo príncipe galáctico FU e seus nove soldados, que se autoproclamam super-heróis galácticos. No More Heroes III é um game extremamente divertido e diverso, uma ótima pedida para contemplar tudo que o gênero Hack and Slash oferece.

Em Dead Cells, o jogador assume o protagonismo de um homúnculo, que pega o controle de um cadáver em uma masmorra e deve lutar para sair em um mundo interconectado, que abrange 13 níveis. O título conta com uma gameplay diversificada, com cerca de 90 armas disponíveis para serem escolhidas e bosses que só podem ser combatidos com o aprimoramento de habilidades.

Muito elogiado pela crítica, o game desenvolvido e publicado pela Motion Twin venceu o prêmio de Melhor Jogo de Ação do The Game Awards, em 2018. Ele está disponível para Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Android e iOS.

Desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Nintendo, A sequência do game de 2009 foi lançada cinco anos depois para Wii U, sendo convertida posteriormente para Nintendo Switch. Bayonetta 2 oferece uma experiência requintada, com alguns dos combates mais estranhos do mundo dos games. Nele, o jogador controla uma bruxa metamórfica que entra em batalha contra hordas de demônios usando suas incríveis armas: um par de salto altos e o próprio cabelo.

Muitos fãs de Devil May Cry criticam Bayonetta 2, pois alegam ser uma cópia piorada do game da Capcom. No entanto, mesmo com as semelhanças, Bayonetta 2 possui uma gameplay única, e melhor muito com relação ao seu título anterior. Em 2014, a AbleGamers Foundation elogiou bastante o game, considerando-o muito acessível por contar com legendas para pessoas com deficiência auditiva, métodos de controle extra e configurações para pessoas daltônicas. Vale lembrar que a sequência, Bayonetta 3, foi lançada recentemente, nesta sexta-feira (28).

Em Onimusha: Warlods, o jogador acompanha o samurai Samanosuke Akechi e a ninja Kaede em uma missão para salvar a princesa Yuki. Para isso, ele usa o poder dos antigos Oni (um demônio da cultura nipônica) para canalizar o genma, uma espécie de energia contida em todos os seres vivos. Lançado originalmente para PlayStation 2 com o nome "Genma Onimusha", o game também foi convertido para Xbox, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Windows.

Produzido e publicado pela Capcom em 2001, Onimusha: Warlords também recebeu acusações de cópia, sendo visto como "um Resident Evil com samurai" por conta das similaridades na jogabilidade. Contudo, ao contrário do ritmo lento visto em RE, o protagonista de Onimusha, Samanosuke Akechi, utiliza sua espada de forma muito mais acelerada para lutar contra os demônios no Japão feudal.

Presente no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, Hades é um game que foi lançado em 2020, desenvolvido e publicado pela Supergiant Games. O jogo é mais um da lista que apresenta a Mitologia Grega como pano de fundo e tem o objetivo de fazer o player chegar até o Monte Olimpo.

Acontece que o protagonista é Zagreus, filho de Hades e Perséfone, que não o deixam sair do submundo tão facilmente. Assim, à medida que o usuário enfrenta criaturas e supera etapas, diferentes habilidades são oferecidas pelos Deuses para o cumprimento da jornada. Aclamado pela crítica especializada por sua jogabilidade e história, Hades recebeu diversos prêmios de Jogo do Ano.

8. Torchlight II

O game, lançado em 2012 pela Runic Games, é muito melhor que o seu antecessor de 2009. Torchlight II traz uma mecânica bem parecida com a de Diablo, com um sistema bem diverso de classes: Engineer, Outlander, Berserker ou Embermage. Envolvendo deuses antigos e alquimistas, o título é uma excelente pedida para os grandes sistemas operacionais de PC.

Mesmo sem ter uma mecânica tradicional de Hack and Slash, o jogo tem gameplay fácil e divertida, contando com diversas combinações possíveis para classes, habilidades e forjas de armaduras e armas.

Desenvolvido pela Supergiant Games e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment, Bastion foi disponibilizado em 2011 como um jogo de browser para o Google Chrome, porém, logo foi lançado para PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4), Windows, Mac OS X, Xbox 360, iOS, Linux e OnLive. No game, o jogador controla "the Kid", movendo-se por magníficos cenários e enfrentando uma enorme gama de inimigos.

Com fundos vibrantes e boa trilha sonora, Bastion foi muito elogiado pelo trabalho de design, tanto que recebeu três prêmios da VGX em 2011: Melhor Jogo por Download, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção em um Jogo (Darren Korb). Assim, com mais de 1,7 milhão de cópias vendidas em todas as plataformas, o jogo se tornou um verdadeiro sucesso do gênero Hack and Slash.

O sexto game da franquia DMC, lançado em 2019 para Windows, PlayStation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, é referência no quesito Hack and Slash. Sendo sequência direta de Devil May Cry 4, o game traz tudo de melhor que vimos nos antecessores, mas aprimora os gráficos, combate, inteligência dos inimigos e as armas.

O ótimo trabalho da Capcom leva uma experiência única ao jogador. No game, é possível ver o retorno de Dante e Nero como personagens jogáveis, junto a um novo personagem, chamado "V". Os diferentes protagonistas, somado a fato de existirem várias armas e estilos de combate, elevam o jogo a um novo patamar. DMC 5 pode não ter alcançado o mesmo status icônico dos jogos anteriores da série, mas ainda sim, se tornou um enorme sucesso.

Lançado em 2001, o primeiro título da franquia Devil May Cry chegou ao PlayStation 2 para revolucionar o gênero, o que foi notado imediatamente devido a forte aclamação dos jogadores. A sequência veio em 2003, mas foi muito criticada pelo estilo pouco inovador. O ápice da franquia aconteceu mesmo em 2005, quando o terceiro título levou os fãs à loucura graças a uma história envolvente e uma jogabilidade fluida. A IGN, inclusive, considerou o jogo um dos 100 melhores de PS2.