O Google é uma das ferramentas de buscas mais populares do mercado, mas às vezes o algoritmo utilizado por ele pode deixar por desejar nos resultados. Nesse sentido, alguns buscadores alternativos podem oferecer serviços muito parecidos, mas com propostas que prometem mais privacidade, recursos e ainda outras possibilidades de resultados, em um algoritmo diferente. Por isso, na lista a seguir, confira três métodos para fazer pesquisas no celular sem usar o Google.

Vale lembrar que, em celulares iPhone (iOS) e Android, o padrão dos navegadores é o buscador do Google. Porém, nos ajustes dos aparelhos, é possível mudar essa configuração.

DuckDuckGo é um dos 3 jeitos de pesquisar no celular sem usar o Google

1. Usar outro buscador no navegador

Por padrão, Chrome e Safari, os navegadores padrão de celulares Android e iPhone, oferecem o Google como ferramenta de busca no aparelho. Porém, é possível mudar essa configuração nos ajustes do seu celular. No iOS, você deve ir até os Ajustes, procurar por Safari e, depois, escolher uma das alternativas de buscador. Já no Android, é necessário ir nas Configurações > Apps e, então, procurar por Google Chrome. Outra alternativa interessante é usar navegadores diferentes, como o Firefox e o Brave Browser. Isso porque, além de contarem com recursos adicionais de segurança, eles permitem mais opções de buscadores.

Entre as alternativas ao Google estão o Bing("bing.com”), DuckDuckGo (“duckduckgo.com”), Yahoo! (“br.yahoo.com”) e Ecosia (“ecosia.org”). Todos oferecem funções muito semelhantes ao Google, como pesquisas por palavras-chaves, por imagens, vídeos etc. Outros podem até mesmo superar em alguns aspectos - como é o caso do DuckDuckGo, que não armazena histórico de pesquisa e nem realiza coleta de dados. Já o Ecosia, promete destinar parte do lucro alcançado com anúncios para organizações que cuidam de reflorestamento.

Bing é o buscador da Microsoft e pode ser usado em alternativa ao Google

2. Usar o Spotlight

O Spotlight é uma ferramenta do iPhone que permite realizar pesquisas dentro do próprio aparelho – por apps e arquivos, por exemplo – e também externamente, através dos buscadores. Para usar o Spotlight, basta deslizar a tela de início para baixo, tocar em “Buscar” e digitar o termo que procura. A funcionalidade é prática e faz com que não seja necessário abrir o navegador para realizar o procedimento.

Vale ressaltar, porém, que, por padrão, o Spotlight também traz o Google como página de busca principal. Porém, é possível alterar isso em “Ajustes” > “Safari” > “Buscador”, e selecionar entre as opções nativas disponíveis.

3. Baixar o app do DuckDuckGo e usar o atalho

O DuckDuckGo é um mecanismo de busca com foco em privacidade. A empresa também apresenta um aplicativo de navegação, que promete pesquisa anônima permanente, bloqueio de rastreadores online e não armazenamento de informações pessoais. Ele pode ser usado como navegador e ferramenta de busca, e também disponibiliza um widget de pesquisa que pode ser usado independente do browser.

O app está disponível tanto na Google Play Store quanto na App Store. Para usar o widget, pressione e segure o aplicativo por alguns segundos para que as opções de barras de pesquisas sejam exibidas. Depois, é só arrastar para a área desejada na tela inicial.

Widget da DuckDuckGo apresenta opções para modo claro e noturno

