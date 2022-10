Fones de ouvido potentes são ideais para os fãs de música. Eles podem ser uma alternativa para usuários mais exigentes, já que a potência do acessório pode influenciar na qualidade do som. Empresas como Amazon , Pioneer , JBL , AKG e Audio Technica oferecem modelos por preços a partir de R$ 476 , como é o caso do JBL Tune 760NC, que possui conexão sem fio e pode ser ligado a dois aparelhos simultâneos.

Outro destaque é o Echo Buds, da Amazon, que traz compatibilidade com a Alexa por valores a partir de R$ 854. Já o Audio-Technica ATH-AD700X, promete oferecer conforto, não causar sensação de pressão nas orelhas e é visto por aproximadamente R$ 1.152. Veja abaixo cinco fones de ouvido para comprar no Brasil em 2022.

5 fones de ouvido potentes para os fãs de música — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. JBL Tune 760NC – a partir de R$ 476

O JBL Tune 760NC é uma opção para quem procura um modelo sem fio. De acordo com as especificações da fabricante, o dispositivo possui conexão via Bluetooth e pode ser conectado a dois aparelhos de maneira simultânea. Além disso, o acessório possui funções para cancelamento de ruídos, permite atender chamadas em viva voz e possui design dobrável. O produto é vendido por valores a partir de R$ 476.

O produto também acompanha um cabo de recarga USB-C e um cabo de áudio removível, para quem quiser conectar os fones de maneira tradicional. A marca ressalta que a bateria pode durar 35 horas, caso o cancelamento de ruído esteja ativado, ou 50 horas, se estiver desativado. Na Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os consumidores elogiam o conforto dos fones. Porém, alguns reclamam de chiados e de distorções no áudio.

Prós: custo-benefício

Contras: alguns compradores apontam problemas como chiados e distorções no áudio

O modelo JBL Tune 760NC é uma versão de entrada com ANC e design over-ear — Foto: Divulgação/JBL

2. Echo Buds – a partir de R$ 854

O Echo Buds, da Amazon, pode ser uma opção para quem busca algo portátil. De acordo com as especificações, este modelo possui compatibilidade com a assistente virtual Alexa, que possibilita fazer ligações, adicionar itens à lista de compras e marcar lembretes, tudo por comando de voz. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 854.

O acessório também acompanha um estojo de recarga, que pode ser obtido nos modelos com ou sem fio. A fabricante destaca que a bateria dos fones dura até cinco horas, mas esse tempo pode ser estendido para 15 horas, caso estejam conectados ao estojo. Além disso, o item também inclui funções como áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo (ANC). Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam a conectividade do produto com a Alexa e a qualidade geral. Porém,, alguns criticam a durabilidade da bateria e o preço elevado.

Prós: tamanho compacto e compatibilidade com o sistema Alexa

Contras: preço elevado para este tipo de fone

Amazon Echo Buds pode ser interessante para quem quer um fone com conexão com a Alexa — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

3. AKG K361 – a partir de R$ 991

O AKG K361 é outra escolha de fones de ouvido que pode agradar os mais exigentes. Segundo a fabricante, este modelo possui conexão sem fio, via Bluetooth, mas também pode ser conectado por cabo. O acessório promete reproduzir todos os detalhes dos áudios, com frequência que varia de 15 Hz a 28 kHz. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 991.

A marca pontua que os fones vêm com hastes reguláveis, além de almofadas acolchoadas e substituíveis, que visam promover mais conforto. Na Amazon, o acessório é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a beleza do item, o conforto, a qualidade do som e a eficiência da conexão Bluetooth.

Prós: cumpre com o prometido

Contras: não possui as funções extras de outros itens desta lista, como compatibilidade com o sistema Alexa

AKG K361 traz formato oval e promessa de isolamento acústico — Foto: Divulgação/AKG

4. JBL Club 950NC – a partir de R$ 999

Outra alternativa é o JBL Club 950NC. De acordo com a fabricante, estes fones possuem função de cancelamento de ruído, que prometem compensar as perdas causadas por fatores externos, como movimentos da cabeça, cabelos e óculos. Cada lado possui revestimento acolchoado, o que pode promover conforto para as orelhas. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 999.

Segundo a marca, com o cancelamento de ruído ligado, a bateria possui duração média de 30 horas, mas este tempo pode ser estendido caso a função seja desligada. O tempo de recarga dura aproximadamente duas horas. O JBL Club 950NC é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam o tamanho dos fones e a qualidade do som. No entanto, alguns reclamam da haste, que é pouco acolchoada e causa desconforto.

Prós: duração da bateria de aproximadamente 30 horas e tempo de recarga de duas horas

Contras: alguns usuários reclamam que os fones são desconfortáveis

JBL CLUB 950NC apresenta cancelamento de ruído — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O Audio Technica ATH-AD700X pode ser mais uma escolha para quem procura conforto. Segundo as especificações da fabricante, estes fones não causam sensação de pressão nas orelhas, possuem revestimento acolchoado e estrutura confeccionada em alumínio. Diferente dos demais itens desta lista, este conta com conexão apenas por fio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.152 para comprar o produto.

O acessório conta com uma frequência que varia de 5 Hz a 30.000 Hz e vem equipado com uma asa 3D, que se ajusta automaticamente na cabeça. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que os fones são confortáveis para longas horas de uso. Contudo, alguns reclamam que a qualidade do som deixa a desejar.

Prós: frequência que vai de 5 Hz a 30.000 Hz

Contras: conexão por fio, que pode interferir na praticidade dos que estão acostumados com modelo sem fio

Audio Technica ATH-AD700X possui frequência de 5 Hz a 30.000 Hz — Foto: Divulgação/Audio Technica

