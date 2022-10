5 itens com iluminação RGB para montar o setup gamer

Já o Mars RGB é um teclado da HyperX que conta com suporte removível para apoiar os pulsos e formato ABNT2 por valores que partem de R$ 459. Outra alternativa é o water cooler CW-9060042-WW, da Corsair, que garante duas ventoinhas de 120 mm e proteção contra poeira por cerca de R$ 2.076. Confira a seguir cinco produtos com iluminação RGB para montar o setup gamer.

Veja 5 produtos com iluminação RGB para montar o setup gamer por preços que variam entre R$ 123 e R$ 2.076

O RGB Blackfire, da Fortrek, é um headset oferta iluminação RGB no lado externo de cada uma das conchas. O modelo disponibiliza revestimento acolchoado em material sintético e uma almofada na parte interna do arco da cabeça. Ele apresenta um microfone longo e ajustável e um fio de 1,9 metro. A ficha técnica ainda inclui duas entradas P2, uma entrada USB e um adaptador para P3. O fone é vendido por cerca de R$ 123.

O produto é compatível com consoles, desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta performance sonora emitida pelos drivers. Porém, criticam a fragilidade do acabamento.

Prós: múltiplas possibilidades de conectividade

múltiplas possibilidades de conectividade Contras: relatos de que o acabamento é frágil

Fortrek Blackfire apresenta um microfone que auxilia o jogador a se comunicar com seus companheiros de equipe durante os games

O T-TGM202, da T-Dagger, foi construído em plástico ABS e com lateral antiaderente. Além disso, conta com design ergonômico e iluminação RGB ao redor do corpo do dispositivo. Ele oferece oito botões programáveis e dois para configuração do cursor. O modelo dispõe de conexão USB, compatível com notebook e desktop. O periférico precisa de software à parte para configuração da iluminação e de performance. O produto é visto por valores que partem de R$ 145.

O mouse ainda tem três modos internos de memória para gravação de atalhos dos botões programáveis. É possível alcançar uma sensibilidade de até 4.800 DPIs, o que facilmente pode auxiliar em jogos que exigem alta precisão. Avaliado com uma nota de 3,3 de 5, os usuários aprovam a beleza do design e a pegada ergonômica confortável. Porém, relatam travamentos do cursor.

Prós: vários botões programáveis

vários botões programáveis Contras: relatos de travamento no cursor

T-Dagger T-TGM202 oferece oito botões programáveis

O Mars RGB, da HyperX, é um teclado com superfície em liga de alumínio escovado e switches à prova de poeira. O modelo conta com um grande suporte removível para apoiar os pulsos e um conjunto de LEDs coloridas, controláveis via software da Genesis. É um modelo voltado para quem tem orçamento maior, mas ainda busca uma alternativa acessível. Ele é vendido por valores a partir de R$ 459.

O produto possui conectividade USB e tecnologia anti-ghosting, o que proporciona precisão. O cabo dispõe de 1,8 metro de extensão e acabamento trançado para maior durabilidade. Um ponto negativo do teclado é que, embora possa ser usado em ABNT2, ele não tem teclas específicas do sistema (como "ç", por exemplo). Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, é elogiado pelo apoio de mão e pelo conforto proporcionado. No entanto, suas críticas são em relação ao LED, que pode ter iluminação mais fraca do que esperado.

Prós: apoio de mão incluso e removível

apoio de mão incluso e removível Contras: iluminação LED pode ser fraca

Mars RGB tem teclas mecânicas e é o mais em conta da linha

O TT View 37, da Thermaltake, é um gabinete apresenta um modelo de acabamento em metal com uma tampa transparente desenvolvida em acrílico. O equipamento tem bastante espaço para acomodação de peças de hardware extras, como placas de vídeo, fontes e qualquer outro atributo robusto. O espaço interno proporciona três ventoinhas e cada uma oferece um sistema próprio de iluminação RGB para combinar com o setup gamer. Dos três fans, dois estão localizados na parte da frente e o terceiro, atrás. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 1.291.

O item alinha elegância e iluminação gamer. É um produto robusto e indicado para combinar com qualquer decoração que apresente jogo de luzes e detalhes em preto. Apesar de já possuir três ventoinhas, ainda sobra espaço para, pelo menos, um water cooler. Oferece uma torre ATX, cujas dimensões alcançam 52 cm de altura por 26 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade do produto de operar em silêncio e a beleza da iluminação. Porém, criticam que o equipamento esquenta muito.

Prós: oferece iluminação RGB

oferece iluminação RGB Contras: esquenta bastante

O modelo TT View 37 oferta três ventoinhas, cada qual com seu próprio sistema de iluminação RGB

O CW-9060042-WW, da Corsair, é um cooler conta com o corpo branco, detalhes em preto, e luzes RGB no sistema de ventilação movido à água. Ele dispõe de duas ventoinhas de 120 mm, ambas são protegidas contra poeira por meio de uma tela translúcida, e alcançam uma velocidade máxima de 2.200 RPM. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.076 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design chamativo e a combinação das cores LED com a carcaça branca do aparelho. Porém, criticam o barulho excessivo da bomba d'água.

Prós: ventoinha dupla

ventoinha dupla Contras: muito barulhento

CW-9060042-WW é um cooler branco

