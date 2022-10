5 monitores para usar como segunda tela por a partir de R$ 849

Comprar um monitor para usar como segunda tela pode ajudar na hora de organizar as tarefas no computador. Além disso, pode ser interessante para quem deseja melhorar a produtividade ou mesmo assistir dois conteúdos diferentes simultaneamente. Empresas como Samsung , LG , Philips e Dell oferecem modelos por preços a partir de R$ 849 , como é o caso do LG 24MK430H, que traz resolução Full HD e taxa de atualização de 75 Hz.

Outro destaque é o Samsung LC27F390FHLMZD, que possui tela de 27 polegadas, tela curva e é encontrado por aproximadamente R$ 1.100. Já o Dell P2722H, vem equipado com ajuste para altura e está acessível por valores a partir de R$ 1.954. Veja a seguir cinco monitores para usar como segunda tela.

1 de 6 Veja cinco monitores para usar como segunda tela — Foto: Raquel Freire/TechTudo Veja cinco monitores para usar como segunda tela — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. LG 24MK430H – a partir de R$ 849

O LG 24MK430H é uma escolha para quem deseja comprar um segundo monitor abaixo de R$ 900. De acordo com a fabricante, este modelo vem com tela widescreen de 24 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Outra característica é que este aparelho dispõe de tecnologia Dynamic Action Sync, que permite um tempo de resposta menor em jogos. Ele é vendido por cerca de R$ 849.

Assim como o item anterior, este permite conexão via cabo D-Sub ou HDMI e também não possui regulagem de altura. O monitor é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam que o modelo é ideal tanto para trabalhos como para jogos.

Prós: opção em conta para quem deseja trabalhar ou jogar

opção em conta para quem deseja trabalhar ou jogar Contras: a altura é fixa e não permite regulagem

2 de 6 O LG 24MK430H possui tela widescreen de 24 polegadas — Foto: Divulgação/LG O LG 24MK430H possui tela widescreen de 24 polegadas — Foto: Divulgação/LG

2. Samsung T350 – a partir de R$ 999

O Samsung T350 pode ser uma alternativa interessante para o público gamer. Segundo as especificações, este modelo de 24 polegadas possui resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. A principal característica deste monitor, é que ele vem com tecnologias voltadas para jogos, como um modo game e o recurso FreeSync, que visa auxiliar na renderização de imagens 3D. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 999.

O monitor pode ser conectado via cabo D-Sub ou HDMI. A marca informa que o aparelho conta com 42,5 cm de altura e 23,2 cm de largura. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores o classificam como bom custo-benefício.

Prós: monitor dispõe de várias tecnologias que visam melhorar a experiência em jogos

monitor dispõe de várias tecnologias que visam melhorar a experiência em jogos Contras: não possui ajuste de altura

3 de 6 O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung T350 possui tecnologias que auxiliam em games — Foto: Divulgação/Samsung

O Samsung LC27F390FHLMZD é um modelo que se diferencia dos demais desta lista por possuir uma tela curva de 27 polegadas, que visa diminuir a fuga da luz nas extremidades. De acordo com a fabricante, o aparelho vem com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.100.

O monitor também conta com inclinação ajustável e possibilita conexão via cabo VGA ou HDMI. Na parte de configuração, o aparelho dispõe de contraste tipo 3,000:1, que visa oferecer cores escuras mais fortes e brancos mais brilhantes. O item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam o design e o acabamento. Contudo, muitos reclamam que a qualidade da resolução deixa a desejar.

Prós: tela curva de 27 polegadas

tela curva de 27 polegadas Contras: taxa de atualização inferior a outros modelos desta lista

4 de 6 O Samsung LC27F390FHLMZD conta com tela curva de 27 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung LC27F390FHLMZD conta com tela curva de 27 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O Philips 221V8LW é mais uma opção para quem procura uma segunda tela. Segundo as especificações da fabricante, este modelo possui tela de 21 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. O aparelho se diferencia dos demais desta lista, por vir na cor branca. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 1.387.

Diferente dos itens anteriores, este conta com ajuste de inclinação. O aparelho possui 29,5 cm de altura, 49,2 cm de largura e opções de conexões via cabo VGA ou HDMI. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a beleza do monitor e a nitidez da imagem. No entanto, alguns relatam que receberam o aparelho com uma cor diferente da anunciada.

Prós: aparelho possui ajuste de inclinação

aparelho possui ajuste de inclinação Contras: tamanho de 21 polegadas, o menor desta lista

5 de 6 O Philips 221V8LW se destaca por vir na cor branca — Foto: Divulgação/Philips O Philips 221V8LW se destaca por vir na cor branca — Foto: Divulgação/Philips

O Dell P2722H é a opção mais cara desta lista e se diferencia por possuir ajustes tanto na altura quanto na inclinação, o que permite posicioná-lo em diferentes ângulos. De acordo com a fabricante, este item vem com tela de 27 polegadas e, assim como o item anterior, este também conta com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 60 Hz.

Outras especificações mostram que o monitor pode ser conectado via cabo VGA ou HDMI, além de também dispor de quatro portas USB 3.2. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o aparelho oferece cores vivas e conta com tamanho satisfatório. Entretanto, alguns relatam problemas de incompatibilidade com computadores Mac.

Prós: permite ajuste de altura e inclinação

permite ajuste de altura e inclinação Contras: alguns compradores apontam incompatibilidade com computadores Mac

6 de 6 O Dell P2722H pode ser conectado via cabo VGA ou HDMI — Foto: Divulgação/Dell O Dell P2722H pode ser conectado via cabo VGA ou HDMI — Foto: Divulgação/Dell

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022