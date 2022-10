5 motivos para comprar um computador desktop em vez de um notebook

Investir em um desktop de mesa pode ser mais vantajoso do que comprar um notebook. Muitos modelos oferecem, por um melhor custo-benefício, mais praticidade e recursos que podem melhorar sua experiência de uso. Para quem não precisa ou não faz tanta questão de ter um dispositivo portátil, comprar um desktop pode fazer com que se tenha acesso a um computador mais equilibrado e mais fácil de ser atualizado, indo de acordo com as necessidades do usuário.

Mesmo com o mercado de laptops em alta depois do início da pandemia e da adoção do home office, os desktops ainda podem ser uma opção mais adequada de acordo com o perfil de cada usuário e, principalmente, com o orçamento estabelecido para investir em um novo computador. Por isso, o TechTudo listou, a seguir, cinco motivos para você investir em um PC de mesa em vez de um laptop.

1 de 5 Desktops tendem a ser mais adequados para produtividade avançada — Foto: Divulgação/Dell Desktops tendem a ser mais adequados para produtividade avançada — Foto: Divulgação/Dell

1. Tendem a ter um melhor custo-benefício

Ao comparar modelos de desktops e notebooks da mesma faixa de preço, a tendência é encontrar computadores de mesa mais equilibrados, principalmente entre as opções para uso diário ou tarefas mais simples. Como notebooks já vêm com componentes como webcam e bateria, eles acabam custando um pouco mais. Já em um PC, é possível montar seu sistema por etapas, comprando cada acessório individualmente, o que pode aumentar a economia na aquisição do PC.

Também cale considerar que os desktops permitem optar, de início, por um processador mais simples, visando a uma futura atualização quando necessário. Esse procedimento é viável principalmente por sua possibilidade de alteração de mais componentes em relação aos laptops.

2. Costumam ser mais poderosos

Diferentemente dos notebooks, os desktops tendem a não limitar as frequências de processadores e GPUs para manter suas temperaturas mais equilibradas. Isso faz com que os componentes possam oferecer mais desempenho nos computadores de mesa.

2 de 5 RTX 4090 promete ser a placa mais poderosa do mercado — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 4090 promete ser a placa mais poderosa do mercado — Foto: Divulgação/Nvidia

Nos desktops, as memórias também tendem a oferecer mais desempenho, uma vez que podem receber mais energia e não são limitadas para manter uma maior autonomia, por exemplo. Usuários que conhecem técnicas mais aprimoradas podem explorar o suporte a overclock dos processadores, fazendo com que os desktops explorem o máximo da capacidade do hardware.

3. São mais fáceis de atualizar

Realizar um upgrade também é muito mais fácil em desktops, já que é possível trocar os processadores em um PC de mesa. Em CPUs da Intel, por exemplo, antes da realizar a troca, é preciso considerar o soquete do chip. Se for compatível, é possível trocar até mesmo um Intel Core i3 por um Intel Core i5, por exemplo. No caso da AMD, que utiliza o soquete AM4, os usuários podem utilizar praticamente qualquer CPU da linha Ryzen, o que facilita o upgrade e, na maioria dos casos, não requer a troca da placa-mãe ou memórias.

3 de 5 PCs de mesa possuem diversas possibilidades de upgrades — Foto: Reprodução/Rafael Leite PCs de mesa possuem diversas possibilidades de upgrades — Foto: Reprodução/Rafael Leite

Além disso, para quem quer mudança nos gráficos, os computadores de mesa permitem trocar a GPU. Assim, o usuário pode investir na placa de vídeo que melhor atende à performance que ele precisa. Os desktops também contam com um suporte maior a módulos de memória, fazendo com que seja possível adicionar mais de dois módulos em praticamente qualquer sistema moderno.

4. São mais fáceis de consertar

Reparar um desktop também é consideravelmente mais simples. Afinal, um número menor de componentes está soldado a placa-mãe, o que permite que apenas um componente defeituoso seja trocado. Já em laptops, um simples problema na GPU, por exemplo, pode comprometer o dispositivo como um todo.

4 de 5 Acesso aos componentes internos é mais fácil nos desktops — Foto: Divulgação/HyperX Acesso aos componentes internos é mais fácil nos desktops — Foto: Divulgação/HyperX

De forma prática, o reparo do um desktop também é mais fácil, já que para mexer em seus componentes internos basta remover uma das laterais do gabinete. Isso não ocorre nos notebooks, uma vez que muitos modelos exigem uma desmontagem quase que completa do equipamento para acessar seu interior.

5. São melhores para certas aplicações

Em jogos, a tendência é que se tenha mais performance nos desktops, principalmente por suas frequências mais altas de CPU e GPU, que tendem a entregar um número maior de quadros. O suporte a mais discos também é um recurso que pode agradar quem precisa armazenar mais dados e prefere investir em mais de um disco com capacidade menor em vez dos discos de 3,5 mm de maior capacidade.

5 de 5 Exemplo de deskttop com três monitores — Foto: Fabricio Vitorino/TechTudo Exemplo de deskttop com três monitores — Foto: Fabricio Vitorino/TechTudo

Para desempenho extremo, os desktops também são uma opção mais interessante, principalmente para usuários que podem investir em soluções térmicas mais robustas. Além disso, há a possibilidade de utilizar mais monitores por conta do número maior de saídas de vídeo, de acordo com a GPU utilizada. Desse modo, para quem precisa de mais telas, discos e desempenho gráfico avançado, a melhor opção ainda é um desktop.

