5 motivos para limpar os cookies do seu celular agora

Nesse sentido, é importante limpar os cookies dos sites com certa frequência, já que o excesso desses arquivos pode congestionar a memória do celular. Além disso, a limpeza desses dados também pode ajudar a preservar sua privacidade online, impedindo que as empresas rastreiem você e disparem anúncios de forma abusiva. Confira, na lista a seguir, cinco motivos para limpar os cookies do celular Android e iPhone (iOS) com frequência.

1. Consertar erros e bugs em sites

O acúmulo de cookies pode eventualmente causar bugs e erros no carregamento de algumas páginas na web. Isso acontece porque os dados armazenados podem se corromper e gerar falhas. Portanto, se você estiver tendo problemas para acessar sites que já está acostumado a visitar, é provável que a causa seja o excesso de cookies no navegador.

Nesse caso, o ideal é limpar os arquivos para tentar consertar o erro, ou ainda limpar todo o histórico do browser. Assim, você evita que cookies antigos e/ou com arquivo corrompido atrapalhem sua navegação.

2. Impedir que sites rastreiem sua atividade

Se você é uma pessoa preocupada com sua privacidade na web, então outro bom motivo para limpar os cookies com frequência é que, ao fazer isso, você impede que aplicativos rastreiem suas atividades nos sites que você visita.

Isso acontece porque os cookies podem ser divididos em três categorias: os de sessão, que não coletam seus dados e são deletados assim que você fecha a página no navegador; os armazenados, que rastreiam suas preferências e podem salvar dados de login para simplificar a próxima visita; e, por último, os de terceiros, que são utilizados para rastrear as suas preferências e coletar seus dados para fins de publicidade.

A última categoria engloba pontos como que tipo de página você visitou, se você comprou ou não algum produto, se visualizou e/ou desistiu de uma compra etc. Ela costuma ser a mais invasiva e, por isso, limpar os cookies com frequência pode ser uma boa opção para evitar o rastreamento dessas informações. Ao fazer isso, você exclui os identificadores usados para rastreá-lo e, assim, pode reduzir a quantidade de anúncios segmentados.

3. Deixar a navegação mais rápida

O excesso de cookies armazenados na web pode deixar a navegação mais lenta do que o normal e comprometer a experiência de usuário. Embora os cookies ocupem pouco espaço no celular, eles podem ser responsáveis pelo congestionamento de memória do dispositivo, principalmente em aparelhos mais antigos. Sendo assim, ao limpar os arquivos, é possível que a navegação no navegador fique mais fluida e rápida.

4. Se livrar de cookies que estejam antigos

Cookies antigos podem comprometer o funcionamento de sites mais novos ou que foram reformulados. Assim, ao acessar a página, os dados antigos que foram armazenados em cache podem conflitar com a nova versão do site, causando falhas, erros e deixando a experiência de uso ruim.

5. Evitar que acessem suas informações de login

Outro bom motivo para limpar os cookies do seu celular com frequência é ter a certeza de que seus logins estão seguros. Isso porque, quando você salva informações de sua conta - como senha e nome de usuário - no navegador, a ferramenta responsável pela manutenção disso são os cookies.

Embora seja útil para o dia a dia, essa opção pode ser um risco à sua privacidade - principalmente se você é o tipo de pessoa que costuma dividir o celular com amigos ou familiares. Nesse sentido, realizar a limpeza dos cookies depois de usar o dispositivo é fundamental para atestar que ninguém além de você acesse suas contas.

Como limpar cookies no Chrome e Safari

O Chrome e Safari são principais navegadores utilizados em celulares Android e iPhone (iOS), e é possível fazer a limpeza de cookies das plataformas em poucos passos. No Chrome, você deve acessar o menu lateral e clicar sobre a aba "Histórico" para limpar os dados de navegação e se livrar dos cookies. Por lá, você deve marcar a opção "Cookies e dados do site" e tocar sobre "Limpar dados" para excluir os arquivos armazenados.

Já no iPhone (iOS), você deve abrir os ajustes do celular e tocar sobre o app do Safari. Em seguida, na próxima tela, toque sobre a aba "Limpar Histórico de Dados dos Sites" e confirme o procedimento tocando sobre a opção "Limpar tudo".

