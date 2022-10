5 projetores para montar cinema em casa por preços a partir de R$ 770

Projetores podem ser boas escolhas para quem deseja montar um cinema em casa. Empresas como Pima, Optoma, Multilaser , Epson e Goldentec ofertam modelos por preços a partir de R$ 770 , como é o caso do Multilaser PJ002, que vem com alto-falante e promete reproduzir imagens sem nenhum tipo de distorção.

Já o Goldentec GT conta com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e está disponível por valores que partem de R$ 5.642. Outro destaque é o Optoma W400LVe, que conta com taxa de contraste de 25.000:1 e visa oferecer cores vibrantes por cerca de R$ 5.829. Veja cinco modelos de projetores para comprar no Brasil em 2022.

1. Multilaser PJ002 – a partir de R$ 770

O Multilaser PJ002 é um projetor que promete espelhar a tela de dispositivos Android ou iOS. Segundo a fabricante, além dos botões físicos presentes na parte superior do aparelho, o usuário poderá pausar, avançar ou retroceder o vídeo por meio de um aplicativo no celular. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 770.

Este aparelho conta com resolução de tela de 800 x 480 pixels, promete reproduzir imagens e vídeos sem nenhum tipo de distorção e possui conexões via USB e HDMI. Outra característica, é que o modelo vem com alto-falantes embutidos, o que dispensa o uso de equipamentos externos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,9 de 5 estrelas e os compradores destacam o bom funcionamento e a qualidade do som. Porém, alguns criticam a ausência da função zoom.

Prós: alto-falantes integrado e compatibilidade com sistemas Android ou iOS

Contras: quando comparado a outros modelos desta lista, este é o que possui a menor resolução

2 de 6 O Multilaser PJ002 permite controle via aplicativo — Foto: Divulgação/Multilaser O Multilaser PJ002 permite controle via aplicativo — Foto: Divulgação/Multilaser

O Pima T10 é mais uma alternativa para quem deseja montar um cinema em casa. De acordo com as especificações, este modelo é capaz de reproduzir imagens e vídeos em resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Além disso, o eletrônico vem com sistema Android instalado e é compatível com computadores pessoais, aparelhos de DVD e TV Box. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 1.299.

Outras especificações apontam que o modelo possui alto-falantes de 10 W de potência, duas portas USB, uma entrada HDMI, conexão para áudio e vídeo (AV) e compatibilidade com Bluetooth.

Prós: custo-benefício

Contras: baixa potência nos alto-falantes

3 de 6 O Pima T10 vem com sistema Android instalado — Foto: Divulgação/Pima O Pima T10 vem com sistema Android instalado — Foto: Divulgação/Pima

3. Epson Powerlite E20 – a partir de R$ 5.000

O Epson Powerlite E20 é outra escolha para reproduzir os filmes e séries favoritos. Segundo a fabricante, o aparelho conta com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e pode projetar telas com mais de 100 polegadas. A marca destaca que este equipamento pode emitir 3.400 lúmens, o que permite mais brilho para as imagens brancas e coloridas. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 5.000.

O produto acompanha um cabo de energia, um cabo HDMI, controle remoto com pilhas, CD com software de instalação e manual de instruções. Além disso, o item vem equipado com alto-falantes de 5 W de potência. O projetor é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que ele consegue reproduzir boas imagens. Contudo, alguns dizem que para vídeos, o Full HD não é nativo.

Prós: aparelho emite 3.400 lúmens, que promete mais brilho nas imagens

Contras: potência dos alto-falantes poderia ser maior

4 de 6 O Epson Powerlite E20 pode emitir 3.400 lúmens — Foto: Divulgação/Epson O Epson Powerlite E20 pode emitir 3.400 lúmens — Foto: Divulgação/Epson

O Goldentec GT é mais uma alternativa para quem busca por um projetor Full HD. De acordo com as especificações da marca, este modelo conta com resolução de 1920 x 1080 pixels e emite brilho de 5500 lúmens. Além disso, a fabricante ressalta que o eletrônico pode reproduzir mais de 16 milhões de cores diferentes. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 5.642.

Outra característica é que o equipamento possui a função de ajuste multidirecional, que possibilita corrigir a imagem projetada, mesmo quando o aparelho está sob uma superfície irregular. Assim como outros modelos, este também pode ser conectado via cabo HDMI, VGA, AV e USB.

Prós: função de ajuste multidirecional, que corrige a imagem mesmo com o projetor em superfícies irregulares

Contras: preço elevado

5 de 6 O Goldentec GT tem resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels — Foto: Divulgação/Goldentec O Goldentec GT tem resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels — Foto: Divulgação/Goldentec

Outra alternativa é o Optoma W400LVe. Segundo a fabricante, este aparelho possui qualidade de brilho de 4.000 lúmens, taxa de contraste de 25.000:1 e uma lâmpada que promete durar até 15.000 horas, um tempo média de quatro horas de uso por dia, em um espaço de dez anos. Além disso, o equipamento conta com resolução HD nativa de 1280 x 800 pixels. Ele é vendido por cerca de R$ 5.829.

Na parte de conectividade, o aparelho dispõe de portas HDMI, VGA, vídeo composto e USB. Ele pode ser conectado em computadores, dispositivos móveis, Chromecast e Fire TV Stick. O item é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que a imagem é nítida. Por outro lado, alguns reclamam que é necessário muito espaço para ter uma boa projeção.

Prós: aparelho emite grande quantidade de lúmens e promete muitas horas de vida útil

Contras: não possui conexão via Bluetooth

6 de 6 O Optoma W400LVe vem com resolução HD de 1280 x 800 pixels — Foto: Divulgação/Optoma O Optoma W400LVe vem com resolução HD de 1280 x 800 pixels — Foto: Divulgação/Optoma

