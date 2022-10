5 séries de Star Wars para assistir e outras 4 que ainda serão lançadas

Star Wars ganha cada vez mais novas séries no Disney+ desde a aquisição da Lucasfilm pela Walt Disney Company, em 2012. Um exemplo de sucesso é The Mandalorian, que foi indicada a 24 categorias dos Emmy em 2021. A estreia da série Obi-Wan Kenobi também merece destaque: quebrou recordes ao se tornar a série mais assistida no dia da estreia do Disney+. O futuro é promissor e os títulos em produção abordam histórias de personagens importantes, como Lando. O TechTudo reuniu as cinco séries disponíveis para assistir e quatro que estão por vir. Veja a seguir.

1 de 9 The Mandalorian é um dos títulos disponíveis na plataforma Disney+ — Foto: Reprodução/Disney+ The Mandalorian é um dos títulos disponíveis na plataforma Disney+ — Foto: Reprodução/Disney+

The Mandalorian

Lançada em novembro de 2019, The Mandalorian é estrelada pelo ator chileno-americano Pedro Pascal, e conta a história de um atirador mandaloriano cinco anos após a queda do Império no Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983). “Mando” explora a galáxia ao lado de seu fiel escudeiro Grogu – popularmente conhecido como Baby Yoda, que se tornou o queridinho dos fãs desde a primeira temporada.

Com estreia da terceira temporada prevista para 3 de fevereiro de 2023, os títulos de Star Wars estão mais conectados do que nunca. A nova temporada de The Mandalorian oferecerá ao público novas aventuras que darão sequência à série “O Livro de Boba Fett”.

O Livro de Boba Fett

2 de 9 A história de O Livro de Boba Fett conta a jornada para conquistar o planeta Tattooine — Foto: Divulgação/Disney+ A história de O Livro de Boba Fett conta a jornada para conquistar o planeta Tattooine — Foto: Divulgação/Disney+

Boba Fett é um personagem icônico da saga Star Wars, responsável pelo sequestro de Han Solo e Chewbacca na trilogia original. Após uma aparição durante os créditos finais do último episódio da segunda temporada de “The Mandalorian”, o público recebeu a informação de que o personagem teria seu próprio seriado.

A série do lendário caçador de recompensas foi lançada em 29 de dezembro de 2021 no Disney+ e, da mesma maneira que “The Mandalorian”, acontece após a queda do Império e antes do surgimento da Resistência. A história aborda a jornada de Boba Fett e a mercenária Fennec Shand em busca da conquista do planeta Tattooine - anteriormente dominado por Jabba, the Hutt.

Obi-Wan Kenobi

3 de 9 Obi-Wan Kenobi é um dos retornos mais marcantes da trilogia original — Foto: Reprodução/IMDB Obi-Wan Kenobi é um dos retornos mais marcantes da trilogia original — Foto: Reprodução/IMDB

Seguindo a tendência de personagens queridos, Obi-Wan Kenobi é um dos grandes nomes que aparecem na trilogia original e o anúncio de sua série própria causou muita animação por parte dos fãs. Os retornos dos atores Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen no papel de Darth Vader são dignos de destaque.

Lançada em 25 de maio de 2022, o seriado contém uma temporada e seis episódios, que se passam 10 anos após o Episódio III: A Vingança dos Sith (2005), quando Obi-Wan Kenobi observou seu aprendiz de Jedi e melhor amigo, Anakin Skywalker – que se rendeu ao Lado Obscuro da Força.

Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi

4 de 9 Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi é um documentário sobre a nova série — Foto: Divulgação/Disney+ Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi é um documentário sobre a nova série — Foto: Divulgação/Disney+

Quem nunca se perguntou como são os bastidores das grandes produções? Em “Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi” é possível mergulhar em cenas inéditas e momentos únicos da gravação da série “Obi-Wan Kenobi”. A produção em formato de documentário conta com entrevistas e depoimentos junto ao elenco, toda equipe de filmagem e a diretora Deborah Chow e foi lançado em 8 de setembro de 2022 pelo Disney+.

Andor

5 de 9 Spin-off do filme Rogue One, Andor está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDB Spin-off do filme Rogue One, Andor está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDB

Marcando mais um retorno importante ao universo Star Wars, o ator mexicano Diego Luna ressurge como Cassian Andor – um herói que lutou ao lado da Aliança Rebelde em Rogue One: Uma História Star Wars (2016). A produção da Lucasfilm foi lançada em 21 de setembro de 2022 e ocorre após o episódio III: Vingança dos Sith (2005), explorando, assim, como a ascensão do Império afetou a vida das pessoas em diferentes locais da galáxia.

A narrativa é focada em explorar a jornada de Andor desde a infância (via flashbacks) até se tornar um capitão exemplar, reconhecido como um grande herói rebelde. Além disso, também são relatados o processo de vingança contra o Império e a junção de Andor à Aliança Rebelde.

Ahsoka

6 de 9 Rosario Dawson como Ahsoka em primeira aparição durante a série The Mandalorian — Foto: Reprodução/Disney+ Rosario Dawson como Ahsoka em primeira aparição durante a série The Mandalorian — Foto: Reprodução/Disney+

Dos filmes animados ao live action! A personagem Ahsoka Tano ganhará sua série própria, após marcar as produções animadas Clone Wars (2003) e Star Wars Rebels (2014). A produção “Ahsoka” conta a história da jovem aprendiz de Jedi, Padawan, que tem como mentor Anakin Skywalker. A personagem é interpretada pela atriz Rosario Dawson e fez sua primeira aparição no quinto episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Ainda não há uma data definida para lançamento do seriado.

Skeleton Crew

7 de 9 Skeleton Crew será escrita por roteirista de Homem Aranha: De Volta ao Lar — Foto: Divulgação/Disney Skeleton Crew será escrita por roteirista de Homem Aranha: De Volta ao Lar — Foto: Divulgação/Disney

A D23 Expo 2022 foi um momento importante para os fãs de Star Wars. Uma das produções que chegará ao Disney+ em 2023 é Skeleton Crew, dos criadores Jon Watts e Christopher Ford – roteirista de Homem Aranha: De Volta ao Lar. A história da série gira em torno da perspectiva de quatro crianças perdidas pela galáxia e contará com Jude Law no elenco.

The Acolyte

8 de 9 Lucasfilm aposta em thriller misterioso para nova série, The Acolyte — Foto: Reprodução/IMDB Lucasfilm aposta em thriller misterioso para nova série, The Acolyte — Foto: Reprodução/IMDB

Ainda há poucas informações sobre a produção “The Acolyte” – não foi anunciado o cast oficial, tampouco a data de lançamento. O que se sabe está relacionado à Leslye Headland, co-criadora da série Russian Doll da Netflix, que é responsável pela direção do novo projeto da Lucasfilm. Em entrevista à Vanity Fair, Leslye classificou a produção como um thriller de mistério que se passará 100 anos antes da era dos Skywalkers.

Lando

9 de 9 Donald Glover como o personagem Lando Calrissian — Foto: Reprodução/IMDB Donald Glover como o personagem Lando Calrissian — Foto: Reprodução/IMDB

O personagem Lando Calrissian é um clássico para os amantes de Star Wars e sua primeira aparição foi durante o Episódio V: O Império Contra-ataca (1980), quando foi interpretado por Billy Dee Williams. Mais recentemente, em Han Solo: Uma História Star Wars (2018), o ator Donald Glover estreou no universo Star Wars telas como Lando. Ainda não há maiores informações sobre a produção, mas, certamente, as expectativas são altas.