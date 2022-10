6 ajustes que você precisa fazer agora no Firefox para ter mais privacidade

O Firefox tem configurações que, quando ajustadas, oferecem uma navegação mais segura e privada. O navegador da Mozilla conta, por exemplo, com um modo que carrega automaticamente as versões HTTPS dos sites e também com um recurso de proteção contra rastreamento, que bloqueia criptomineradores e rastreadores usados em plataformas de mídias sociais. Além disso, ações simples como trocar o mecanismo de busca padrão para o DuckDuckGo ajudam a evitar o compartilhamento do seu comportamento de pesquisa com os sites visitados. Pensando em ajudar você a ter uma navegação mais segura online, o TechTudo lista, a seguir, seis ajustes que você deveria fazer agora no Firefox para ter mais privacidade.

1 de 7 Lista reúne seis ajustes que você precisa fazer no Firefox para ter mais privacidade — Foto: Getty Images/SOPA Images Lista reúne seis ajustes que você precisa fazer no Firefox para ter mais privacidade — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 Navegador não carrega imagem. Como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Interromper a coleta de dados

A Mozilla, fabricante do Firefox, coleta dados de navegação para melhorar a experiência do usuário. Se você quer ter mais privacidade durante o uso do navegador, pode desativar o recolhimento dessas informações. Para isso, clique sobre o ícone de lista localizado no canto superior direito da tela e selecione "Configurações". Em seguida, vá para "Privacidade e segurança", role a tela para baixo e clique em "Coleta e uso de dados pelo Firefox". Por fim, desmarque as três caixas.

2 de 7 Gerencie os dados que o Firefox pode coletar para garantir uma maior privacidade de navegação — Foto: Reprodução/Juliana Campos Gerencie os dados que o Firefox pode coletar para garantir uma maior privacidade de navegação — Foto: Reprodução/Juliana Campos

2. Mudar o mecanismo de pesquisa para o DuckDuckGo

O Firefox tem como mecanismo padrão de pesquisa o Google, no qual é preciso navegar em uma guia anônima para ter mais privacidade. Isso porque, no modo tradicional, o buscador compartilha os termos consultados com os sites que são clicados na página de resultados, armazena o histórico de busca e exibe anúncios relacionados à pesquisa durante a navegação.

No Firefox, é possível alterar o mecanismo de busca para o DuckDuckGo. O buscador rival permite navegar de forma mais privada, já que não guarda o histórico de pesquisa e previne o usuário contra search leakage (ou vazamento de busca, em português), cobrindo os rastros de navegação e redirecionando os cliques do internauta para que os sites não saibam quais termos foram buscados. Além disso, o DuckDuckGo exibe versões criptografadas das páginas nos resultados e bloqueia rastreadores online, o que resulta em uma menor quantidade de anúncios.

3 de 7 Utilize o DuckDuckGo como buscador padrão no Firefox para garantir maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos Utilize o DuckDuckGo como buscador padrão no Firefox para garantir maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para mudar o mecanismo de pesquisa para o DuckDuckGo, acesse as configurações do Firefox e vá até a aba "Pesquisa". No campo "Mecanismo de pesquisa padrão", altere para DuckDuckGo no menu suspenso.

3. Ativar o modo 'somente HTTPS'

Outro ajuste importante em se tratando de privacidade e segurança é ativar o modo "somente HTTPS". Com ele, o Firefox acessa automaticamente versões criptografadas – e, portanto, mais seguras – dos sites. Assim, as comunicações entre o servidor da página e o computador do usuário são protegidas. Para habilitar o recurso, abra as configurações do navegador e vá para "Privacidade e segurança". No campo "Modo somente HTTPS", marque "Ativar o modo somente HTTPS em todas as janelas".

4 de 7 Modo somente HTTPS abre apenas versões seguras dos sites — Foto: Reprodução/Juliana Campos Modo somente HTTPS abre apenas versões seguras dos sites — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Impedir que sites solicitem acesso à sua localização

Impedir que sites solicitem acesso à localização do computador evita que os usuários recebam o alerta e, dessa forma, corram o risco de aceitar a permissão sem querer. Vale ressaltar que, com acesso à localização do internauta, as páginas e mecanismos de busca podem fazer sugestões personalizadas. Além disso, em caso de brechas no Firefox, a informação pode ser interceptada e usada por cibercriminosos.

5 de 7 Restrinja o acesso a sua localização no Firefox para garantir maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos Restrinja o acesso a sua localização no Firefox para garantir maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para realizar o ajuste, basta abrir as configurações do navegador e ir para "Privacidade e segurança". Em seguida, em "Permissões", acesse "Configurações" na linha "Localização" e desmarque a caixa ao final da janela. Você também pode remover todos os sites que têm acesso à localização ao selecioná-los e clicar em "Remover site". Na mesma guia, é possível desabilitar as permissões de microfone e câmera.

5. Limpar o histórico de navegação e cookies

Outro ajuste fundamental para garantir a privacidade no Firefox é limpar o histórico de navegação e cookies – pacote de dados enviados por um site para o navegador do usuário quando o internauta visita a página. Além de eliminar dados acumulados e melhorar a velocidade do navegador, a ação evita que as informações sejam interceptadas por terceiros – sejam criminosos que exploram brechas ou pessoas que usam o mesmo computador que você.

6 de 7 Limpe os cookies do Firefox para obter uma navegação com maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos Limpe os cookies do Firefox para obter uma navegação com maior privacidade — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para fazer os ajustes, abra as configurações do navegador e selecione "Privacidade e segurança". No campo "Cookies e dados do site", habilite "Apagar cookies e dados de sites quando o Firefox for fechado". Para limpar o histórico de navegação, vá até o campo "Histórico" e clique sobre o botão "Limpar histórico". Você também pode evitar que o Firefox armazene esses dados marcando a caixa "Limpar histórico quando o Firefox fechar".

6. Habilitar a proteção contra rastreamento

O Firefox tem um recurso de proteção aprimorada contra rastreamento. Com ele, o navegador bloqueia itens como rastreadores em mídias sociais e de identidade digital, criptomineradores e cookies entre sites, garantindo maior privacidade durante a navegação. Para habilitar a função e proteger suas informações online, abra as configurações de privacidade e segurança do Firefox e, no campo "Proteção aprimorada contra rastreamento", selecione o nível de segurança desejado. A opção "Padrão" já vem pré-selecionada, mas também é possível alternar para os modos "Rigoroso" e "Personalizado".

7 de 7 Firefox tem modo de proteção aprimorada contra rastreamento — Foto: Reprodução/Juliana Campos Firefox tem modo de proteção aprimorada contra rastreamento — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Com informações de LifeHacker

Veja também: Quatro lugares onde hackers podem encontrar informações sobre você