6 caixas de som baratas para curtir músicas no dia a dia

As caixas de som baratas podem ser opções atrativas para curtir as músicas favoritas com uma qualidade de áudio satisfatória. Pensando em quem não pode gastar muito, a lista abaixo reúne seis modelos de marcas como i2GO, Multilaser , TRC, Exbom, JBL e WAAW. Os valores se iniciam em R$ 60 , como é o caso da Exbom CS-M33BT, que possui microfone integrado e aceita conexões via Bluetooth e USB.

Outra escolha é a JBL WIND 2, capaz de reproduzir rádio em frequência FM, com função de viva-voz e preço de aproximadamente R$ 204. Já a WAAW Speaker Bluetooth, promete bateria para até 12 horas de reprodução por recarga e está acessível por cerca de R$ 165. Conheça os detalhes abaixo.

1 de 7 Acompanhe seis modelos de caixas de som baratas, para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/JBL Acompanhe seis modelos de caixas de som baratas, para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/JBL

A Exbom CS-M33BT é a opção mais barata da lista e pode agradar aos que desejam escutar música em ambientes fechados ou até mesmo ao ar livre. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui microfone integrado, potência de 10 Watts, sensibilidade de 90 decibéis e pode reproduzir músicas a partir de cartões MicroSD, dispositivos USB ou por meio de outros aparelhos conectados via Bluetooth. O equipamento está disponível a partir de R$ 60.

O acessório também oferece suporte a rádio FM, ideal para os que desejam acompanhar a programação de algumas emissoras. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a qualidade do áudio e a portabilidade do equipamento. No entanto, alguns criticam a baixa duração da bateria.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns consumidores reclamam da durabilidade da bateria

2 de 7 A Exbom CS-M33BT possui potência de 10 W — Foto: Divulgação/Exbom A Exbom CS-M33BT possui potência de 10 W — Foto: Divulgação/Exbom

2. i2GO PRO – a partir de R$ 148

A i2GO PRO é mais uma escolha para escutar as músicas favoritas por um baixo investimento. Segundo as especificações, este modelo possui 10 Watts de potência, frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, sensibilidade de 85 dB e bateria que promete durar até oito horas por carga. A marca destaca que o modelo é resistente à água, mas não recomenda mergulhá-lo. O dispositivo é vendido a partir de R$ 148.

O aparelho pode reproduzir músicas a partir de cartões MicroSD, conexões Bluetooth e dispositivos USB. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho da caixa de som e com a durabilidade da bateria. Porém, alguns reclamam que a distância da conexão Bluetooth é pequena.

Prós: qualidade de som satisfatória

qualidade de som satisfatória Contras: não reproduz rádio FM

3 de 7 A i2GO PRO conta com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz — Foto: Divulgação/i2GO A i2GO PRO conta com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz — Foto: Divulgação/i2GO

3. WAAW ME100 – a partir de R$ 165

A WAAW ME100 usa tecnologia sem fio com o Bluetooth 5.0 para se conectar a celulares, tablets e notebooks. Já a bateria, promete durabilidade de 12 horas por recarga. O certificado IPX6 faz com que o modelo seja resistente à água, podendo ser usado perto de piscinas, por exemplo. A caixa de som está disponível por cifras a partir de R$ 165.

Além do Bluetooth, o aparelho também é compatível com cartões MicroSD e dispositivos USB. O item é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam o valor cobrado e a qualidade do áudio. Por outro lado, alguns relatam problemas com a conexão sem fio e afirmam que a caixa de som interrompe a música quando a bateria chega em 20%.

Prós: bateria para até 12 horas

bateria para até 12 horas Contras: não possuirádio FM

4 de 7 O Speaker Bluetooth possui bateria que visa durar até 12 horas — Foto: Divulgação/WAAW O Speaker Bluetooth possui bateria que visa durar até 12 horas — Foto: Divulgação/WAAW

4. Multilaser Move SP347 – a partir de R$ 167

Outra alternativa é a caixa de som Move, da Multilaser. De acordo com a fabricante, o aparelho de 16 W vem equipado com microfone e função viva-voz, que permite atender e encerrar ligações do celular por meio de alguns botões presentes no dispositivo. Já a bateria, garante duração de até seis horas por carga. O equipamento é vendido a partir de R$ 167.

Diferente de outros itens da lista, este permite a conectividade apenas via Bluetooth. O item está avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores ressaltam que a caixa de som é compacta e oferece boa qualidade de áudio. No entanto, alguns reclamam que a potência poderia ser maior.

Prós: permite gerenciar ligações do celular

permite gerenciar ligações do celular Contras: não possui entradas para cartão MicroSD ou dispositivos USB

5 de 7 O Move, da Multilaser, permite atender e desligar chamadas do celular — Foto: Divulgação/Multilaser O Move, da Multilaser, permite atender e desligar chamadas do celular — Foto: Divulgação/Multilaser

5. TRC 5510 – a partir de R$ 179

O modelo 5510, da TRC, é uma opção para quem busca um equipamento mais robusto. Segundo a marca, a caixa conta com uma entrada para ligar microfones e guitarras, além de possuir diversos botões para avançar ou retroceder as músicas. Já a parte frontal, é equipada com um alto-falante de 6,5 polegadas e 100 W de potência, iluminado por uma luz de LED azul. O aparelho é visto por aproximadamente R$ 179.

A caixa de som permite reproduzir músicas via cartão MicroSD, dispositivos USB ou por meio de conexão Bluetooth. Na Amazon, o aparelho é avaliado com 4,2 de 5 estrelas, e os compradores elogiam o design do equipamento, a durabilidade da bateria e a praticidade de uso. Entretanto, alguns afirmam que a distância máxima do Bluetooth deixa a desejar.

Prós: entrada para microfones e guitarras

entrada para microfones e guitarras Contras: baixa distância permitida pelo Bluetooth

6 de 7 A TRC 5510 possui um alto-falante Woofer, iluminado por uma luz de LED azul — Foto: Divulgação/TRC A TRC 5510 possui um alto-falante Woofer, iluminado por uma luz de LED azul — Foto: Divulgação/TRC

6. JBL WIND 2 – a partir de R$ 204

Este modelo da JBL pode ser ideal para quem busca algo mais compacto. De acordo com as especificações da fabricante, o aparelho acompanha um suporte para ser acoplado em bicicletas, ideal para ouvir música durante a prática de exercícios. Além disso, ele também conta com suporte para conexões Bluetooth e USB. O equipamento pode ser adquirido por cerca de R$ 204.

O modelo também conta com suporte para rádio FM e vem com um display que indica a frequência sintonizada e o nível da bateria. Com potência de 5 Watts RMS, o certificado IPX7 torna o equipamento à prova d'água. O item é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores da Amazon destacam positivamente a resistência do material, a durabilidade da bateria e a qualidade do áudio. Todavia, alguns reclamam que os botões da caixa de som são duros e que a luz do display é muito forte.

Prós: modelo compacto

modelo compacto Contras: não tem entrada MicroSD

7 de 7 A JBL WIND 2 vem com suporte para ser acoplado em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL A JBL WIND 2 vem com suporte para ser acoplado em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL

