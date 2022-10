6 câmeras para registrar as melhores fotos em viagens

Uma câmera fotográfica deve ser um item importante em uma viagem, pois garante registros de qualidade, seja das paisagens visitadas ou de um encontro entre amigos e familiares. Mesmo com a evolução das lentes dos smartphones, há quem ainda prefira um aparelho específico para as fotos. Pensando nisso, a lista abaixo reúne seis opções de marcas como Sony , Nikon , GoPro , Fujifilm e Canon , por valores que se iniciam em R$ 543 , como é o caso da Instax Mini 11, com flash automático e revelação da foto em até dois minutos após o clique.

Outra escolha é a Nikon D3400, que oferece resolução de 24,2 megapixels, acompanha lente de 18-55 mm e está acessível por cerca de R$ 3.636. Já a Canon EOS Rebel T7+ permite gravar vídeos em qualidade Full HD e é vista por aproximadamente R$ 3.799. Conheça mais detalhes de seis modelos de câmeras fotográficas disponíveis no Brasil em 2022.

1. Instax Mini 11 – a partir de R$ 543

A Instax Mini 11, da Fujifilm, pode ser uma opção para quem gosta de estilo vintage, procura praticidade e ainda pretende economizar. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo revela as fotos de maneira instantânea, com tempo máximo de dois minutos após o clique. Além disso, o aparelho também conta com flash automático, que se ajusta ao ambiente fotografado. O item é vendido a partir de R$ 543.

A marca ressalta que o equipamento é capaz de registrar selfies de alta qualidade, com distância entre 30 e 50 cm. O produto está disponível nas cores grafite, lilás, rosa, branco ou azul e é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon. Os compradores afirmam que a câmera consegue produzir imagens nítidas e coloridas. Contudo, alguns apontam que o enquadramento deixa a desejar e que o material possui baixa resistência.

O modelo DSC-W830, da Sony, é uma escolha para quem procura uma câmera compacta. Segundo as especificações, o equipamento é capaz de registrar imagens com 20,1 MP, possui zoom óptico de até 8x e tela LCD com 2,7 polegadas. Além disso, o item conta com quatro modos de filmagem: paisagem, panorama, fácil e imagem. A máquina fotográfica pode ser encontrada a partir de R$ 1.887.

A câmera também permite produzir fotos horizontais em 360°, ideais para registrar paisagens. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas, e os compradores apontam que ela cumpre com o que se propõe a fazer. Por outro lado, alguns reclamam da velocidade que a máquina leva para fotografar.

A GoPro Hero10 Black é mais uma alternativa para viagens, desta vez voltada para os amantes de esportes aquáticos e radicais. De acordo com a fabricante, o modelo conta com 23 MP, zoom de até 2x e pode ser configurado para diversos modos, entre eles foto única, foto noturna e LiveBurst, que permite um disparo contínuo de até 30 fotos em dois segundos. A câmera é vendida a partir de R$ 3.200.

Outras características indicam que o equipamento possui tela de 2,27 polegadas e pode ser conectado via Bluetooth, Wi-Fi e cabo USB. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam a qualidade da imagem e a praticidade do uso. No entanto, alguns consideram que ela não é a melhor escolha para filmagens de vídeos.

A Nikon D3400 pode ser uma opção para os que procuram um modelo mais robusto. Segundo as especificações da marca, a câmera acompanha uma lente de 18-55 mm, é capaz de registrar imagens com 24,2 MP e possui tela de três polegadas. A fabricante também ressalta que o equipamento é eficiente em ambientes de baixa luminosidade. O item é oferecido por aproximadamente R$ 3.636.

Diferente dos modelos anteriores, este permite o uso de diferentes objetivas, que podem ser adquiridas a parte, de acordo com a necessidade do usuário. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas, e os compradores destacam que o equipamento é ideal para fotógrafos iniciantes. No entanto, alguns reclamam que ela não possui entrada para microfones externos em caso de gravação de vídeos.

5. Canon EOS Rebel T7+ - a partir de R$ 3.799

A Canon EOS Rebel T7+ é outra escolha para registrar os melhores momentos de uma viagem com qualidade profissional. De acordo com a fabricante, o modelo possui 24,1 MP, tela de três polegadas, visor óptico e ISO 100 - 6400, que visa garantir a quantidade de luz ideal independente da luminosidade do ambiente fotografado. A câmera pode ser encontrada a partir de R$ 3.799.

Outra característica é que este modelo permite gravar vídeos em qualidade Full HD. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, e os consumidores elogiam a qualidade das fotografias e a facilidade de uso. Porém, alguns reclamam que a câmera não acompanha um cabo USB.

6. GoPro Hero11 Black – a partir de R$ 4.100

A GoPro Hero11 Black é o modelo mais caro da lista e traz algumas melhorias em relação a Hero10 Black. Segundo as especificações, a câmera possui 27 MP e conta com mais de 1 bilhão de cores. Além disso, o equipamento também permite gravar vídeos em qualidade Full HD e com alta taxa de quadros por segundo (FPS). Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 4.100.

A câmera também vem com função de agendamento, que possibilita configurar um clique automático com até 24 horas de antecedência. O equipamento é avaliado com 3,8 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam positivamente a rápida entrega do produto. Contudo, alguns reclamam que o item vem com poucos acessórios.

