6 coisas que você deveria fazer no celular para facilitar o seu uso

Alguns ajustes simples em celulares Android e iPhone ( iOS ) podem facilitar o uso do smartphone no dia a dia. Ao configurar gestos para automatizar funções e usar comandos de voz pela assistente virtual, por exemplo, é possível reduzir o tempo de execução de tarefas como abrir aplicativos e pesquisar em sites. Além disso, há a possibilidade de programar a habilitação de recursos como o modo Foco e os modos Claro e Escuro, para que não seja preciso ativá-los manualmente. A seguir, o TechTudo lista seis ajustes simples que vão deixar o seu smartphone mais fácil de usar.

1. Usar comandos de voz pela assistente virtual

Assistentes virtuais como Google Assistente e Siri são úteis em diversas tarefas no celular. Usando apenas comandos de voz, você pode pedir para que elas criem alarmes, lembretes, façam ligações, exibam as notícias, informem a previsão do tempo, recomendem filmes ou locais para conhecer, entre muitas outras coisas.

Para ativar a Google Assistente no Android, basta entrar no app do Google e, no canto superior direito, tocar na sua foto de perfil ou inicial do nome. Em seguida, vá em “Configurações” > “Voz” > “Voice Match” e habilite a opção “Ok Google”, mesmo comando que será usado para ativar a assistente.

Já no iPhone, vá em “Ajustes” > “Siri e Busca” e ative “Ouvir ‘E aí Siri’”, frase que poderá ser usada para iniciar a comunicação com a assistente.

2. Configurar gestos para automatizar funções

A navegação por gestos automatiza atividades, como ligar ou bloquear o celular, ajustar o volume, abrir a câmera, entre outras. Com o recurso, basta realizar um movimento no aparelho para executar uma ação. É possível personalizar comandos, como deslizar o dedo para cima na tela e abrir a câmera. Em outros casos, você pode silenciar uma chamada recebida ou alarme apenas virando o telefone para baixo. O recurso agiliza o uso de ferramentas acionadas com frequência e de processos recorrentes.

Vale ressaltar que os tipos de ações disponíveis variam de acordo com o aparelho. Além disso, no Android, o caminho para customizar os gestos pode variar. Em geral, deve-se acessar “Configurações” > “Sistemas” > “Gestos e navegações”. Também é possível pesquisar por “Gestos” na aba de configurações. No iPhone, vá em “Ajustes” > “Acessibilidade” > “Controle Assistivo” > “Controles”. Assim, é possível, por exemplo, tirar prints sem precisar tocar em botões e mais.

3. Mudar a cor do display entre Modo Claro e Escuro

Alternar entre os modos claro e escuro no celular pode ser uma boa opção para adaptar o visor conforme a luz do ambiente. No modo claro predomina a cor branca, que ajuda o usuário a se manter mais desperto e ativo. O modo escuro, por sua vez, é muito útil para reduzir o impacto do brilho da tela nos olhos e evitar problemas com insônia, sendo indicado para períodos noturnos. É interessante configurar o celular para que ele realize o ajuste automaticamente, de acordo com o horário.

Para mudar a cor do display no Android, vá em “Configurações” > “Visor”. No iPhone, toque em “Ajustes” > “Tela e Brilho”. Em ambos será possível habilitar a alternância automática entre modo escuro e claro e habilitar a proteção para conforto ocular, que limita a luz azul do aparelho.

4. Automatizar os modos de Foco e Não perturbe

Algumas configurações impedem o celular de receber notificações, chamadas e alertas durante determinado período. O recurso remove distrações quando é necessário ter concentração para realizar uma tarefa, mas permite incluir exceções, como chamadas, apps ou alarmes importantes que não devem ser silenciados. É possível personalizar a função para que, nos dias selecionados, o celular inicie o modo “Foco” ou “Não perturbe” automaticamente em um horário específico.

Para realizar a personalização no Android, vá em “Configurações” > “Notificações” > “Não perturbar” > “Adicionar agenda”. Em alguns aparelhos, isso pode ser feito ao puxar a barra de configurações rápidas na parte superior da tela. Em seguida, pressione e segure a opção de “Não perturbe”. Depois, toque em “Ativar conforme programado”. Se quiser realizar a configuração em um iPhone, vá em “Ajustes” > “Foco”. Selecione o modo desejado e, depois, deslize a tela para baixo e vá em “Adicionar agendamento ou automação”.

5. Adicionar widgets nas telas de início e bloqueio

É interessante manter alguns widgets nas telas de início e bloqueio. Os itens ajudam a economizar tempo, já que ficam visíveis assim que você liga o celular ou o desbloqueia e também encurtam o acesso aos aplicativos. Você pode adicionar, por exemplo, um widget do calendário à tela de inicio e ter facilmente em mãos as tarefas do dia. Da mesma forma, é possível ver rapidamente a chegada de um e-mail por meio do atalho.

Para adicionar um widget na tela de inicio no Android, pressione e segure-a por alguns segundos. Em seguida, toque em “Widgets”. Depois, selecione os apps ou configurações que deseja incluir por lá. Já para a tela de bloqueio, vá em “Configurações” > “Tela de bloqueio” > “Widgets”.

No iPhone, você deve pressionar a tela inicial por alguns segundos, depois tocar em “Adicionar (+)”. Selecione o atalho desejado e toque em “Ok”. Já na tela de bloqueio, pressione-a e mantenha-a pressionada até que o botão “Personalizar” apareça. Depois, pressione e arraste os atalhos que quer inserir e toque em “Ok”.

6. Explore recursos do pacote de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade dos aparelhos foram pensados para facilitar a vida de pessoas com deficiência, mas também podem ser úteis para usuários sem necessidades especiais. É possível ativar leitura de tela, melhorias de visibilidade – como alto contraste e aumento da fonte –, amplificação do som ambiente, legenda para áudios, transcrição de voz, entre outras coisas. Você pode também inserir um menu fixo na tela com atalhos para ações frequentemente realizadas no celular, como bloquear o aparelho ou modificar o volume.

Caso prefira, há a possibilidade ainda de personalizar quais itens estarão presentes no menu auxiliar. Para usar as opções de acessibilidade do Android, vá em “Configurações” > “Acessibilidade”. O menu assistente poderá ser ativado em “Interação e habilidade manual” > “Menu assistente”. Já no iPhone, pressione “Ajustes” > “Acessibilidade”. Para habilitar o assistente de atalho, pressione “Ajustes” > “Acessibilidade” > “Toque” > “AssistiveTouch”.

