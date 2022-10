Usar um HD externo é uma forma segura e portátil de guardar arquivos importantes. Empresas como Western Digital , Seagate , e Adata disponibilizam modelos compatíveis tanto com PCs quanto consoles como PS4 e Xbox Series S por preços a partir de R$ 309 , como é o caso do HV620S, da Adata, que fornece design ultracompacto, armazenamento interno de 1 TB e uma entrada de conexão USB.

Já o modelo Black, da Western Digital, confere até 2 TB de armazenamento interno e pode ser utilizado tanto por PCs quanto por consoles por valores que partem de R$ 919. Já o STEA4000402, da Seagate, é exclusivo para armazenar jogos de consoles da linha Xbox com 2 TB de memória e promete alta fluidez devido ao SSD integrado por cerca de R$ 1.298. Veja a seguir seis HDs externos para deixar seu computador e console com muita memória.

1 de 7 6 HDs externos para deixar seu computador e console com muita memória — Foto: Reprodução/Rafael Leite 6 HDs externos para deixar seu computador e console com muita memória — Foto: Reprodução/Rafael Leite

Notebook desliga sozinho ao conectar-se com o HD externo? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Adata HV620S – a partir de R$ 309

O HV620S, da Adata, é um HD de 1 TB compacto e fino, ideal para usuários que precisam transportar o eletrônico para qualquer lugar. Seu diferencial é a ausência de cabos fixos: o consumidor precisa dispor de seu próprio fio de conexão USB 3.2 para utilizar este periférico. Além disso, o design da parte frontal inferior emite uma luz LED azul enquanto o item estiver em funcionamento. Ele é vendido por valores a partir de R$ 309.

O hardware promete uma capacidade de armazenamento interna de até 1 TB. Além disso, pode ser utilizado tanto em computador quanto para hospedar os jogos de consoles Xbox Series S ou PS4. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o download de jogos é bastante fluido e rápido, sem engasgos. Porém, criticam que o item pode esquentar bastante durante a utilização.

Prós: alta taxa de transferência

alta taxa de transferência Contras: relatos de superaquecimento

2 de 7 Adata HV620S tem acabamento em preto brilhante e iluminação LED para indicar funcionamento — Foto: Divulgação/Adata Adata HV620S tem acabamento em preto brilhante e iluminação LED para indicar funcionamento — Foto: Divulgação/Adata

O HD710 Pro, da Adata, traz 1 TB e apresenta um grande diferencial: foi construído para proporcionar máxima resistência a quedas e água, detalhes que podem aumentar a vida útil do eletrônico. Além disso, fornece um total de cinco entradas de conexão USB, o que pode versatilizar seu uso mediante às necessidades do usuário. O modelo é visto por valores que partem de R$ 389.

A região frontal inferior garante uma luz LED que muda de cor mediante o status de funcionamento do produto. Ele pode ser utilizado tanto em PC quanto em consoles. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a ótima resistência do dispositivo e a capacidade robusta de armazenamento. No entanto, destacam negativamente as portas de conexão USB 3.0, pois alertam que são mais lentas que as USB 2.0.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: os cabos USB são muito curtos

3 de 7 ADATA HD710 é oferecido em várias cores e tem certificação IPX68 — Foto: Divulgação/Adata ADATA HD710 é oferecido em várias cores e tem certificação IPX68 — Foto: Divulgação/Adata

3. Western Digital Elements – a partir de R$ 399

O Elements, Western Digital, é um modelo compacto de 2 TB com ausência de cabos de conexão fixos. A parte inferior do dispositivo oferta uma única entrada USB para notebooks ou desktops. Além disso, acompanha uma luz LED discreta que brilha enquanto o periférico se encontra em operação. O produto é visto por cifras a partir de R$ 399.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a velocidade de operação do item é condizente com a propaganda.

Prós: boa capacidade de armazenamento interno

boa capacidade de armazenamento interno Contras: ausência de cabos de conexão

4 de 7 Western Digital Elements conta com velocidade de transferência de até 480 MB/s — Foto: Divulgação/Western Digital Western Digital Elements conta com velocidade de transferência de até 480 MB/s — Foto: Divulgação/Western Digital

O Black, da Western Digital, oferta design preto bastante minimalista e discreto, confeccionado para promover maior portabilidade ao usuário. O sistema de conexão oferta uma porta USB que promete conectar os modelos mais modernos de consoles e computadores do mercado. Já o hardware do eletrônico conserva uma memória interna de 2 TB, um valor acima da média para guardar jogos pesados e com gráficos complexos. O produto é visto por valores a partir de R$ 919.

A taxa de transferência atingida pode chegar a 150 MB/s, o que é uma vantagem considerando o preço do produto. Além disso, o acabamento do HD foi confeccionado em uma capa de metal para proporcionar maior vida útil ao eletrônico.

Prós: taxa de transferência superior aos demais modelos de entrada

taxa de transferência superior aos demais modelos de entrada Contras: cabo de conexão é curto

5 de 7 WD Black Metal pode ser usado para expandir o armazenamento do Xbox — Foto: Divulgação/Western Digital WD Black Metal pode ser usado para expandir o armazenamento do Xbox — Foto: Divulgação/Western Digital

O Expansion, da Seagate, é o HD com a estrutura mais robusta e espessa desta lista, o que faz dele um candidato para evitar o transporte constante a outros lugares. Com tecnologia plug-and-play, a fabricante promete compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.099.

O hardware oferece um capacidade extensa de armazenamento interno que alcança os 6 TB de memória. A extremidade do eletrônico engloba uma única entrada de conexão USB. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a facilidade de utilização do produto e a eficiência do sistema.

Prós: altíssima capacidade de armazenamento

altíssima capacidade de armazenamento Contras: fabricante não disponibiliza a taxa de transferência

6 de 7 Seagate Expansion apresenta estrutura robusta — Foto: Helito Bijora/TechTudo Seagate Expansion apresenta estrutura robusta — Foto: Helito Bijora/TechTudo

6. Seagate Game Drive – a partir de R$ 1.298

O Game Drive, da Seagate, é um HD externo compacto, confeccionado em preto e com acabamento em verde. O periférico foi desenvolvido especialmente para armazenar os jogos das linhas de console Xbox One e Xbox 360. O sistema interno conta com tecnologia plug-and-play, que dispensa a configuração prévia para o uso. Além disso, é possível conectá-lo aos videogames por meio da porta de conexão USB 3.0. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.298 para comprar o produto.

O sistema interno reserva uma memória de até 2 TB para comportar games, o que pode atender a maior parte do público. O modelo ainda promete uma taxa de transferência de até 140 MB/s, além de disponibilizar eficiência e fluidez para rodar os jogos, graças ao SSD integrado no hardware. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o bom-custo benefício. Porém, alguns informam que o aparelho pode parar de funcionar com mais de um ano de uso.

Prós: design compacto e portátil

design compacto e portátil Contras: cabo de conexão é muito curto

7 de 7 Seagate Game Drive apresenta design que remete ao Xbox — Foto: Divulgação/Seagate Seagate Game Drive apresenta design que remete ao Xbox — Foto: Divulgação/Seagate

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022