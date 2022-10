6 headsets baratos para fazer reuniões no trabalho

O headset é um acessório indispensável para realizar videoconferências, principalmente para aqueles que trabalham no formato home office. Empresas como HyperX , Warrior, Logitech , Fortrek, Havit e Redragon oferecem modelos com preços que se iniciam em R$ 45 , como é o caso do Fortrek HSL-102, que possui conexão P2 e potência de 25 megawatt (Mw).

Já o Havit H2232d, vem com iluminação RGB, conta com arco de tamanho ajustável e está disponível por aproximadamente R$ 105. Outro destaque é o Redragon Scylla Lunar White, que visa oferecer um som livre de ruídos, possui roda de volume acoplada em uma das conchas e pode ser encontrado por cerca de R$ 139. Acompanhe seis modelos de headsets, disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 7 Acompanhe seis modelos de headsets baratos, ideias para reunião de trabalhos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Acompanhe seis modelos de headsets baratos, ideias para reunião de trabalhos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O HSL-102 da Fortrek é uma opção voltada para o uso básico. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui conector P2, que é ligada a um dos fones, sensibilidade de -55dB ± 2dB, potência de 25 Mw e controle de volume acoplado no cabo. O acessório pode ser adquirido por preços a partir de R$ 45.

O headset também conta com arco e fones acolchoados, que podem garantir o conforto na hora do uso. Além disso, o cabo possui tamanho de 2,2 metros. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade de som oferecida pelo dispositivo. Porém, alguns casos relatam que receberam o item com marcas de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: atende apenas o básico

2 de 7 HSL-102 conta com sensibilidade de 55dB ± 2dB — Foto: Divulgação/Fortrek HSL-102 conta com sensibilidade de 55dB ± 2dB — Foto: Divulgação/Fortrek

2. Logitech H111 – a partir de R$ 78

O modelo H111, da Logitech, é mais uma escolha que pode auxiliar em reuniões de trabalho. De acordo com a fabricante, o item conta com conexão plug-and-play, que facilita o uso e dispensa a instalação de drivers externos. Além disso, o acessório também possui tecnologia para eliminar ruídos no áudio. O headset é ofertado por valores que partem de R$ 78.

Esta opção também pode ser um atrativo para os que buscam por um modelo compacto e mais discreto. O item está avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e muitos consumidores destacam que o headset possui qualidade satisfatória. No entanto, alguns casos relatam que ele pode apertar as orelhas e causar sensação de desconforto.

Prós: modelo compacto e discreto

modelo compacto e discreto Contras: alguns consumidores reclamam que o headset é desconfortável e aperta as orelhas

3 de 7 Logitech H111 apresenta microfone giratório que pode ser usado do lado esquerdo ou direito — Foto: Divulgação/Logitech Logitech H111 apresenta microfone giratório que pode ser usado do lado esquerdo ou direito — Foto: Divulgação/Logitech

3. HyperX Cloud Chat – a partir de R$ 79

O HyperX Cloud Chat é outra alternativa que pode atender no home office. Segundo a marca, o modelo conta com um microfone equipado com pop filter, que visa oferecer um áudio livre de ruídos. O periférico também possui um controlador de volume integrado ao fio, que permite aumentar e diminuir o som, além de desativá-lo. O headset é visto por cifras a partir de R$ 79.

Diferente de outros modelos desta lista, este conta com apenas um fone. O dispositivo é compatível em computadores, mas também pode ser utilizado no console PS4. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o item atende às expectativas. Contudo, alguns reclamam que a haste do headset é curta.

Prós: microfone com pop filter, que garante mais qualidade de áudio

microfone com pop filter, que garante mais qualidade de áudio Contras: só possui um fone

4 de 7 HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados — Foto: Divulgação/HyperX

4. Warrior PH299 – a partir de R$ 79

O PH299, da Warrior, é mais uma alternativa para quem busca por um headset abaixo dos R$ 100. Diferente de outros modelos desta lista, este conta com cabos de conexão P2, P3 e USB, o que garante compatibilidade com diversos dispositivos, como computadores, celulares, tablets e consoles. O item é vendido por aproximadamente R$ 79.

Além disso, o periférico também possui uma luz de LED verde incluída em cada um dos fones e o cabo vem equipado com um controlador de volume. Na Amazon, o acessório é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o valor cobrado e indicam que o fio possui material reforçado. Por outro lado, alguns relatam que a qualidade de som do produto deixa a desejar.

Prós: pode ser conectado via cabo P2, P3 e USB

pode ser conectado via cabo P2, P3 e USB Contras: alguns compradores reclamam da qualidade de som do headset

5 de 7 O Warrior PH299 pode ser conectado via cabo P2, P3 e USB — Foto: Divulgação/Warrior O Warrior PH299 pode ser conectado via cabo P2, P3 e USB — Foto: Divulgação/Warrior

5. Havit H2232d – a partir de R$ 105

O Havit H2232d possui um alto-falante de 50 mm, tecnologia para eliminar ecos acústicos, sensibilidade de 109dB ± 3dB e conector USB. O periférico também possui haste ajustável e fones acolchoados, o que pode garantir mais conforto durante o uso. O headset está acessível por cerca de R$ 105.

O modelo também conta com iluminação RGB, o que pode ser um atrativo para os que buscam por um design sofisticado. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores afirmam que o dispositivo oferece um som limpo e um microfone que atende as expectativas. No entanto, alguns dizem que o acessório pode apertar as orelhas.

Prós: iluminação RGB que torna o headset mais atrativo

iluminação RGB que torna o headset mais atrativo Contras: só pode ser conectado via cabo USB

6 de 7 O Havit H2232d vem com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Havit O Havit H2232d vem com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Havit

6. Redragon Scylla Lunar White – a partir de R$ 139

O item mais caro desta lista é o Scylla Lunar White da Redragon. Segundo as especificações da marca, este modelo possui almofadas macias no fone, que são preenchidas por espuma e visam garantir conforto para muitas horas de uso. O headset pode ser conectado via cabo P2 e conta com uma roda de volume acoplada em uma das conchas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 139 para comprar o produto.

O modelo conta com hastes duplas de metal e possui tecnologia que promete reproduzir sons limpos e livres de ruídos. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores o classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns reclamam que o microfone não é muito potente.

Prós: modelo promete ser confortável e entregar boa qualidade de áudio

modelo promete ser confortável e entregar boa qualidade de áudio Contras: alguns consumidores dizem que o microfone não é muito potente

7 de 7 O Redragon Scylla Lunar White possui almofadas macias, que são preenchidas com espuma — Foto: Divulgação/Redragon O Redragon Scylla Lunar White possui almofadas macias, que são preenchidas com espuma — Foto: Divulgação/Redragon

