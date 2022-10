6 jeitos de conversar pelo celular sem ninguém saber

É possível iniciar conversar no celular de uma maneira mais "secreta", sem que outras pessoas saibam, de algumas formas diferentes. Um truque útil consiste em compartilhar um arquivo no app Notas do iPhone ( iOS ) ou usando o Google Docs . As ferramentas permitem que duas ou mais pessoas editem o documento e atualizam as alterações em tempo real, funcionando como um mensageiro. Além disso, outras dicas também podem ser úteis para esconder chats e apps, como usar o modo temporário do WhatsApp ou o Chat Secreto do Telegram , por exemplo.

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu dicas de como conversar pelo celular de forma secreta e sem deixar rastros. Confira quais são e como ativá-las a seguir.

1. Desativar notificações de apps mensageiros

Um truque muito simples para esconder conversas em app de mensagens consiste em desativar as notificações dos aplicativos no celular. Dessa forma, quando o contato iniciar o chat, os alertas não aparecerão na tela de bloqueio ou nas configurações rápidas do dispositivo, evitando que curiosos tenham acesso ao conteúdo das mensagens.

No Android, os alertas devem ser desativados nas configurações do sistema. Depois de acessar os ajustes, clique sobre a aba "Apps e notificações" e toque em "Notificações". Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Enviadas recentemente". Para continuar, selecione a opção "Ver todas enviadas nos últimos sete dias" e, por lá, busque pelo app de mensagem desejado e desative a chave ao lado da opção. Vale lembrar que o procedimento vai bloquear todos os alertas do app em questão - ou seja, se você desativar as notificações do WhatsApp, não receberá mais nenhum aviso do app no celular.

No iPhone (iOS), o procedimento é similar. Para impedir os alertas, acesse os ajustes do dispositivo e toque sobre "Notificações". Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar o app de mensagens desejado e clique sobre ele. Para concluir o procedimento, basta desativar a chave ao lado de "Permitir Notificações".

2. Ativar modo temporário/autodestrutivo em chats

Alguns aplicativos de mensagens possuem recursos nativos que também podem ser úteis para esconder conversas. O WhatsApp, por exemplo, conta com um modo temporário que apaga as mensagens após um tempo pré-definido - que pode ser 24 horas, sete dias ou 3 meses. Além dele, o Instagram também possui recurso semelhante, que funciona como um chat secreto que autodestrói as mensagens recebidas e enviadas.

Por sua vez, o também Telegram permite criar um chat secreto que apaga de maneira automática todo o conteúdo enviado na conversa, seja texto, foto, vídeo ou áudio. Além disso, o recurso ainda conta com aviso de prints e, caso o destinatário das mensagens faça uma captura de tela, o remetente será notificado.

3. Criar e compartilhar Notas

O Notas, app nativo do iPhone (iOS), também pode servir como um chat secreto no celular. Isso acontece porque a ferramenta permite a criação de notas colaborativas, que podem ser compartilhadas com outro contato e são atualizadas de forma automática, funcionando de maneira similar a um app de mensagens.

Para usar o Notas como chat, basta abrir o app no celular e criar um novo lembrete. Em seguida, escreva a mensagem na nota e toque sobre o ícone de compartilhar, no canto superior direito da tela, para enviá-la ao contato desejado. Antes de compartilhar, certifique-se de que a nota está com a opção "Colaborar" selecionada, e não como "Enviar Cópia". Isso porque, caso o lembrete seja enviado como "Enviar Cópia", o contato não conseguirá fazer edições na nota.

4. Criar e compartilhar documento do Google Docs

Assim como no app Notas, também é possível usar o Google Docs como chat secreto no celular. Como a plataforma atualiza o documento na medida em que edições vão sendo feitas, ela também pode funcionar como um app de mensagens, sendo útil para esconder conversas. Para usar o Google Docs como chat, abra o app, toque sobre o ícone de "+" no canto inferior direito e selecione "Novo documento" para criar um novo arquivo. Em seguida, insira um nome para o documento e toque em "Criar" para prosseguir.

Na próxima tela, escreva o texto desejado no local em branco e clique sobre as reticências, no canto superior direito, para enviar a nota para o contato. Toque em "Compartilhar e exportar" e, depois, em "Compartilhar" novamente e insira o e-mail do contato no local indicado. Antes de enviar a nota, certifique-se de que a opção "Editor" está habilitada - só assim o usuário conseguirá fazer edições no arquivo.

5. Enviar fotos de visualização única

Além das mensagens temporárias, também é possível enviar fotos de visualização única no WhatsApp, com mídias que desaparecem após o destinatário abrir o arquivo. O recurso, além de aumentar a privacidade da conversa, também não deixa rastros, e pode ser útil para esconder as mídias.

Para enviar uma foto de visualização única no mensageiro, abra a conversa como contato e toque sobre o desenho de câmera para tirar uma foto ou escolher uma opção da galeria. Em seguida, selecione o ícone de timer ao lado do avião verde antes de enviar a imagem. Uma mensagem de "Foto de visualização única" aparecerá na tela quando a opção for selecionada.

6. Esconder apps de mensagem da tela de início

Outra dica útil para esconder suas conversas e despistar curiosos consiste em remover os apps de mensagens da tela de início do celular. Dessa forma, só será possível encontrar o aplicativo em questão ao procurá-lo na biblioteca de apps, o que dificulta que outras pessoas acessem os mensageiros e leiam suas conversas.

No Android, você pode criar pastas para esconder o aplicativo ou usar programas como o Hidder App para ocultar os apps da tela de início do celular. Já o iPhone (iOS) conta com um recurso nativo para remover os ícones dos apps da tela incial. Para usá-lo, toque e pressione o app em questão e clique em "Remover App". Em seguida, toque sobre "Remover da Tela de Início" para concluir a ação. A partir de então, o app não ficará mais visível nas telas iniciais do celular, mas você poderá encontrá-lo na biblioteca de apps e na busca pelo spotlight.

