6 microfones para melhorar as videochamadas por a partir de R$ 49

Outro destaque é o Blue Snowball iCE, que vem equipado com uma cápsula condensadora, que visa manter o áudio livre de ruídos e está disponível por aproximadamente R$ 251. Outra alternativa é o Redragon Blazar Preto GM300, que promete eliminar todos os sons externos e design compacto por cerca de R$ 397. Confira a seguir seis microfones para melhorar a videochamada.

1 de 7 Acompanhe seis microfones para utilizar em videochamadas — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin) Acompanhe seis microfones para utilizar em videochamadas — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin)

O Knup ‎KP-917 é um microfone voltado para quem deseja economizar. De acordo com as especificações da fabricante, este item possui padrão omnidirecional, que visa diminuir ruídos, intensidade de graves e distorções causadas em palavras com as letras P e T. O item é visto por preços a partir de R$ 49.

Este modelo acompanha um tripé ajustável, conta com sensibilidade de 30 dB e possui conexão P2, o que o torna compatível com computadores, notebooks, celulares e tablets. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele cumpre com o prometido. Porém, alguns reclamam da fragilidade do tripé.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui opção de conexão via cabo USB

2 de 7 O Knup ‎KP-917 da Dex possui sensibilidade de 30 dB — Foto: Divulgação/Knup O Knup ‎KP-917 da Dex possui sensibilidade de 30 dB — Foto: Divulgação/Knup

2. Xtrad CH0805 – a partir de R$ 69

O CH0805 da Xtrad é mais uma escolha para auxiliar nas videochamadas. Assim como o item anterior, este também possui padrão omnidirecional, conta com sensibilidade de -30 dB ± 3 3dB e pode ser utilizado em desktops ou notebooks. O dispositivo também acompanha um cabo de conexão P2, de 1,85 m. O microfone está disponível por valores que partem de R$ 69.

A compra também inclui um pequeno tripé, que permite encaixar e ajustar o microfone da maneira desejada. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a praticidade de uso do equipamento. Porém, alguns relatam que o tripé não possui revestimento de borracha nos pés, o que prejudica o equilíbrio.

Prós: atende tarefas básicas

atende tarefas básicas Contras: alguns compradores reclamam que o tripé não sustenta o microfone de maneira satisfatória

3 de 7 O Xtrad CH0805 acompanha um tripé e possui padrão omnidirecional — Foto: Divulgação/Xtrad O Xtrad CH0805 acompanha um tripé e possui padrão omnidirecional — Foto: Divulgação/Xtrad

3. Redragon Seyfert GM100 – a partir de R$ 211

O Seyfert GM100 da Redragon é uma alternativa para quem procura por um equipamento completo. De acordo com a fabricante, este item possui conexão P2, captação omnidirecional e sensibilidade de -30 dB ± 3 3dB. Além disso, o microfone também acompanha um pop-filter, que visa melhorar a qualidade do áudio e reduzir os ruídos. O modelo é vendido por cerca de R$ 211.

O equipamento também acompanha um tripé compacto e dobrável, que pode ser rotacionado de acordo com a necessidade do usuário. A marca destaca que o equipamento também pode atender streamers e criadores de conteúdo. O produto está avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores ressaltam positivamente a qualidade do áudio e o preço cobrado. No entanto, alguns criticam a resistência do tripé, que prejudica o equilíbrio do microfone.

Prós: acompanha um pop-filter que auxilia na qualidade do áudio

acompanha um pop-filter que auxilia na qualidade do áudio Contras: alguns compradores relatam que o tripé não consegue sustentar o peso do equipamento

4 de 7 Seyfert vem com filtro pop-in — Foto: Divulgação/Redragon Seyfert vem com filtro pop-in — Foto: Divulgação/Redragon

4. Blue Snowball iCE – a partir de R$ 251

O Snowball iCE da Blue é mais uma opção para videochamadas. Segundo a fabricante, este modelo possui uma cápsula condensadora, que promete oferecer um áudio limpo e livre de ruídos. Além disso, diferente dos itens anteriores, este conta com conexão via cabo USB, que garante compatibilidade em diversos tipos de equipamentos. O modelo está disponíel por aproximadamente R$ 251.

A marca destaca que o aparelho possui um design inspirado em equipamentos clássicos, com um formato esférico. O produto também acompanha um tripé e está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon. No campo dos comentários, os compradores se mostram satisfeitos com a praticidade e qualidade de áudio oferecida pelo item. Por outro lado, alguns reclamam que o preço é elevado.

Prós: conexão via cabo USB, que garante compatibilidade com diversos aparelhos

conexão via cabo USB, que garante compatibilidade com diversos aparelhos Contras: diferente do item anterior, este não acompanha um pop-filter

5 de 7 Blue Snowball Ice tem design retrô e é certificado pelo Skype e Discord — Foto: Divulgação/Blue Blue Snowball Ice tem design retrô e é certificado pelo Skype e Discord — Foto: Divulgação/Blue

5. HyperX Solocast – a partir de R$ 339

O Solocast da HyperX é mais uma alternativa para quem deseja melhorar a qualidade das videochamadas. Assim como os demais itens desta lista, este também se utiliza de tecnologia Plug and Play, ou seja, basta conectar o microfone na porta USB do equipamento e ele estará pronto para o uso. O dispositivo pode ser encontrado por cerca de R$ 339.

O microfone também acompanha um sensor de toque, que permite silenciar o áudio de maneira prática e uma luz de LED fica acesa quando a função estiver ativa. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores ressaltam positivamente a captação de áudio do equipamento. Porém, alguns criticam a simplicidade do suporte de encaixe.

Prós: o modelo é simples de usar e entrega uma qualidade satisfatória

o modelo é simples de usar e entrega uma qualidade satisfatória Contras: não acompanha um tripé, apenas um suporte simples

6 de 7 SoloCast da HyperX é o microfone mais simples da lista — Foto: Divulgação/HyperX SoloCast da HyperX é o microfone mais simples da lista — Foto: Divulgação/HyperX

6. Redragon Blazar Preto GM300 – a partir de R$ 397

Outra opção que pode ajudar no home office é o Blazar Preto GM300, da Redragon. Segundo as especificações, este modelo possui um design compacto, ideal para quem tem pouco espaço na mesa do escritório. Já a tecnologia de captação, promete eliminar todos os sons externos e focar apenas na voz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 397 para comprar o produto.

O item conta com conexão via cabo USB e também acompanha um tripé para posicionar o microfone. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores apontam que o equipamento oferece boa qualidade de áudio. Contudo, alguns sentem falta de um botão de atalho para ativar e desativar o áudio em videochamadas.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: preço elevado

7 de 7 O Blazar Preto GM300 da Redragon vem com tecnologia de captação que promete eliminar os ruídos — Foto: Divulgação/Redragon O Blazar Preto GM300 da Redragon vem com tecnologia de captação que promete eliminar os ruídos — Foto: Divulgação/Redragon

