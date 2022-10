6 recursos de privacidade do Facebook que você deveria ativar agora

O Facebook armazena e coleta inúmeras informações pessoais dos usuários. Embora não seja possível tornar o perfil na rede social totalmente privado, os usuários podem fazer ajustes para restringir o acesso a alguns dados, dificultando o acesso a eles por parte de terceiros curiosos ou mal intencionados. Controlar quem pode ver os seus posts e esconder seu perfil das páginas de resultados do Google são apenas alguns exemplos de ações para ter uma experiência mais privada no Facebook. A seguir, veja seis recursos que você deve ativar para ter mais privacidade na rede social.

Seis recursos de privacidade do Facebook que você deveria ativar agora — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. Desative o rastreamento fora do Facebook

Além de armazenar informações sobre a atividade dos usuários na plataforma, o Facebook ainda coleta dados sobre o seu comportamento fora da rede social. Exemplo disso é quando você pesquisa sobre um produto em um e-commerce e, quando entra no Facebook, aparecem anúncios sobre a mercadoria enquanto navega pelo feed.

Se você não se sente confortável com a coleta de dados, pode descartar essa opção. Para isso, vá até "Configurações e privacidade", selecione "Configurações" e, em seguida, "Privacidade". Feito isso, clique em "Suas informações no Facebook" e depois em "Atividades fora do Facebook". Para finalizar, opte por "Desconectar atividade futura".

Opção para desconectar atividade futura e evitar rastreamento do Facebook fora da rede social — Foto: Reprodução/Kátia Moura

2. Esconda seu perfil dos resultados de buscas

Por padrão, o seu perfil do Facebook está configurado para aparecer em mecanismos de pesquisa como Google e Bing. Dessa forma, quando alguém pesquisa pelo seu nome ou informações relacionadas a você, pode encontrar facilmente a página da rede social nos resultados. Para não sofrer com essa exposição, é possível proibir buscadores externos de exibirem links para o seu perfil no Facebook. Vale ressaltar que ainda será possível encontrar o seu perfil por meio da busca interna da rede social.

O ajuste é simples: acesse "Configurações e privacidade", clique em "Configurações" e, em seguida, em "Privacidade". Depois, selecione "Como as pessoas encontram e contatam você". Para finalizar, altere para "Não" em "Você quer que mecanismos de pesquisa fora do Facebook mostrem links para seu perfil?".

Configuração para impedir mecanismos de busca de exibirem seu perfil do Facebook nos resultados — Foto: Reprodução/Kátia Moura

3. Limite o acesso às informações do seu perfil

O Facebook possui vários dados sobre os usuários, como interesses e preferências, informações de contato, de trabalho e sobre relacionamentos. Embora não seja possível privar o acesso da rede social a essas informações, é possível definir quais delas estarão disponíveis para outros usuários. Você pode limitar a visualização das suas informações de contato apenas para os seus amigos, por exemplo. Para fazer isso, clique em "Editar detalhes" na página do seu perfil e, em seguida, em "Atualizar suas informações". Por fim, selecione o público que poderá ver os dados em questão.

É possível limitar o acesso às informações do perfil do Facebook para determinados públicos — Foto: Reprodução/Kátia Moura

4. Controle quem pode ver seus posts

O Facebook permite configurar a visibilidade das postagens no ato da publicação. É possível escolher entre as opções "Público", "Amigos" e Somente eu". Caso queira alterar a privacidade das publicações que já estão no feed, basta clicar em "Configurações e privacidade", selecionar "Registro de atividades" e, em seguida, "Suas publicações". Feito isso, escolha uma das opções apresentadas e selecione "Tudo". Para finalizar, clique em "Alterar público", selecione o público desejado e conclua em "Confirmar".

Configuração de visibilidade das publicações no Facebook — Foto: Reprodução/Kátia Moura

5. Desative o browser nativo do Facebook

Ao navegar pelo feed do Facebook no celular, os usuários se deparam com vários links externos que direcionam para diferentes sites. Para evitar que a rede social colete dados sobre o seu comportamento durante a navegação nessas páginas, você pode desativar o browser nativo do Facebook e acessar os links externamente em um navegador web comum. Para isso, selecione "Configurações e privacidade" e vá em "Configurações". Em seguida, clique em "Preferências e em Mídia" e marque o tópico "Abrir links externamente".

Opção para desativar o browser interno do Facebook — Foto: Reprodução/Kátia Moura

6. Controle quem pode te marcar em posts

Em geral, quando você é marcado em um post no Facebook, a publicação é compartilhada com seus amigos automaticamente, aparecendo, inclusive, no seu feed de notícias. Entretanto, é possível alterar as configurações para aprovar previamente os posts em que você foi tagueado. Assim, você tem a chance de avaliar o conteúdo ao qual seu perfil foi atrelado e reprovar a associação, se necessário. O recurso é útil para evitar a aparição de fotos nas quais você não saiu bem no seu feed, por exemplo.

Para fazer o ajuste, clique em "Configurações e privacidade", escolha "Configurações" e, em seguida, "Privacidade". Depois, selecione o botão "Perfil e marcação" e, no tópico "Análises", marque as duas opções "Analise as publicações nas quais marcaram você antes exibi-las no seu perfil" e "Analisar marcações que as pessoas adicionam às suas publicações antes que elas apareçam no Facebook?".

Opção para habilitar análise prévia de publicações nas quais você foi marcado no Facebook — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Com informações de Make Use Of

