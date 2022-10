6 recursos do Google Agenda que você não está usando, mas deveria

O Google Agenda é uma ferramenta gratuita de organização que está disponível na versão web e para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). O software exibe um calendário online, reunindo os compromissos, as tarefas e os projetos do usuário em um só lugar. Contudo, são poucos aqueles que conhecem todos os recursos da ferramenta, que permite traçar metas para a rotina, integrar o calendário com eventos do Gmail e até utilizar atalhos do teclado para ter mais praticidade. A seguir, o TechTudo lista esses e outros recursos do Google Agenda que podem fazer a diferença no seu dia a dia.

1. Definição de objetivos

Para ajudar você a cumprir objetivos em meio à correria do dia a dia, o Google Agenda oferece a função "Meta". Trata-se de um recurso que permite reservar tempo para novos projetos e hobbies, como ler, praticar exercícios físicos ou passar um tempo com a família. A função é ideal para quem deseja organizar a rotina, mas sem definir momentos exatos para a tarefa escolhida. Tudo que você precisa fazer é definir um objetivo, e o aplicativo programa um horário para cumpri-lo.

As metas só podem ser criadas por meio do aplicativo do Google Agenda, disponível para Android e iOS. Após criados, os ajustes aparecem normalmente na versão web. Para encontrar a função no aplicativo, selecione o botão “+” no canto inferior direito e toque no ícone “Meta”. Vale destacar que o Google anunciou a desativação do recurso em breve, mas as metas já criadas continuarão na sua agenda.

2. Padronização das configurações de reuniões

Se o seu trabalho exige reuniões frequentes, você pode padronizar e automatizar alguns detalhes para não perder tempo fazendo ajustes sempre que precisar inserir o compromisso na sua agenda. Para isso, basta alterar sua configuração padrão de duração e permissão de eventos.

Clique no ícone de “Configurações” no canto superior direito da tela do computador. No painel esquerdo, em “Geral”, selecione “Configurações do evento”. Você pode alterar a duração padrão da reunião, as permissões de convidados (permitir que eles convidem outras pessoas, vejam a lista de participantes e modifiquem reuniões) e decidir se deseja adicionar convites por e-mail.

3. Exibição de relógio mundial e fuso-horário secundário

Hoje é comum haver, em uma mesma empresa, pessoas morando em cidades e países diferentes. Com o relógio mundial, você consegue ter acesso a todos os fusos horários dos membros da sua equipe diretamente na sua agenda. Você escolhe quantas cidades precisar, e a hora será mostrada diretamente na página inicial do Google Agenda. Para configurar o recurso, clique no ícone de “Configurações” no canto superior direito da tela. No painel esquerdo, em “Geral”, marque mostrar “Relógio Mundial” e adicione as cidades.

Além disso, você pode adicionar um fuso horário secundário ao seu calendário. Para ativá-lo, clique no ícone de “Configurações” no canto superior direito da tela. No painel esquerdo, em “Geral”, selecione “Exibir fuso horário secundário” e escolha os seus fusos horários primário e secundário. Com isso, uma nova coluna será exibida no calendário, mostrando os dois fusos próximo um do outro. O recurso é útil para agendar reuniões com pessoas que estão em diferentes zonas do globo, por exemplo.

4. Integração de eventos do Gmail

Se você recebe muitos convites para eventos ou passagens aéreas por e-mail, uma boa opção é sincronizar o Google Agenda com o Gmail. Ao visualizar todos os eventos em um só lugar, você facilita a organização da rotina e diminui as chances de perder um compromisso importante.

Para realizar a integração, clique no ícone de “Configurações” no canto superior direito da tela. No painel esquerdo, em “Geral”, selecione “Eventos do Gmail”. Feito isso, basta selecionar a opção “Mostrar eventos criados automaticamente pelo Gmail na minha agenda” para que eles apareçam automaticamente no seu calendário.

5. Busca por novos calendários

O Google Agenda permite adicionar diferentes calendários à sua agenda para usar tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Se você é fã de esportes, por exemplo, pode inserir horários de jogos do seu time do coração. Se quer planejar viagens ou datas de descanso, por sua vez, pode incluir os feriados específicos do país.

Para adicionar um novo calendário ao Google Agenda, clique no menu de “Configurações” no canto superior direito da tela. No painel esquerdo, em “Geral”, selecione “Adicionar agendas” e, em seguida, a opção “Procurar agendas de interesse”.

6. Atalhos de teclado

Os atalhos de teclado só funcionam quando você usa o Google Agenda no computador. Para ativá-los, clique no menu de “Configurações” no canto superior direito da tela. No painel esquerdo, em “Geral”, selecione a seção “Atalhos do teclado” e certifique-se de que a caixa “Ativar atalho do teclado” está selecionada. Na tabela a seguir, listamos os principais comandos para navegar e fazer alterações no Google Agenda.

Comandos do Google Agenda

Lista de comandos (atalhos de teclado) do Google Agenda Comando Sequência de teclas Alterar a visualização da agenda para o período seguinte j ou n Atualizar a agenda r Ir para o dia atual t Ir para a seção “Adicionar uma agenda” + Posicionar o cursor na caixa de pesquisa / Ir para a página “Configurações” s Ir para uma data específica g Visualização de dia 1 ou d Visualização de semana 2 ou w Visualização de mês 3 ou m Visualização personalizada 4 ou x Visualização de compromissos 5 ou a Criar um novo evento c Ver os detalhes de um evento e Excluir um evento Backspace ou Delete Desfazer z Salvar o evento a partir da página de detalhes ⌘ + s (Mac) Ctrl + s (Windows) Voltar da página de detalhes do evento para a grade da agenda Esc

Com informações de lifehacker e Ajuda do Google Agenda

