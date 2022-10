6 usos de inteligência artificial no seu dia a dia que você mal percebe

A inteligência artificial (IA) está presente em várias atividades do dia a dia — mesmo que nem todos o saibam. Um bom exemplo são as assistentes de voz como Siri e Alexa , que utilizam a tecnologia para responder comandos dos usuários. A IA também aparece em serviços de streaming: Spotify e Netflix , por exemplo, usam algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar conteúdos que podem agradar os assinantes. A tecnologia ainda pode ser vista em redes sociais e alguns recursos dos celulares, como corretor automático e Face ID.

O uso da inteligência artificial no cotidiano comprova que a IA existe não somente para auxiliar processos em grandes empresas de tecnologia, mas também para facilitar a rotina de pessoas comuns. A seguir, o TechTudo lista seis usos de inteligência artificial no dia a dia que podem passar despercebidos por você.

1 de 7 Assistentes virtuais, como a Alexa, são exemplos de uso de inteligência artificial no dia a dia — Foto: Divulgação/Amazon Assistentes virtuais, como a Alexa, são exemplos de uso de inteligência artificial no dia a dia — Foto: Divulgação/Amazon

1. Corretor automático

O corretor automático dos celulares utiliza inteligência artificial para identificar erros e indicar a grafia correta das palavras. Graças ao algoritmo de aprendizado de máquina, a ferramenta também é capaz de prever, com base no contexto da mensagem, as palavras que o usuário deseja escrever e fazer sugestões precisas. O recurso ainda detecta idiomas automaticamente e corrige os erros de ortografia enquanto o termo está sendo digitado.

2 de 7 Corretor automático usa inteligência artificial para indicar palavras — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Corretor automático usa inteligência artificial para indicar palavras — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O corretor aparece também em ferramentas comuns no ambiente de trabalho, como o Microsoft Word , que faz a edição e a correção de erros ortográficos enquanto o usuário digita. Outros exemplos são o editor Grammarly, que utiliza um algoritmo de IA para detectar o tom e os erros de digitação, o Gmail e o Quillbot.

2. Face ID

Outro uso comum da inteligência artificial no dia a dia é com o recurso de biometria facial, que possibilita o desbloqueio de smartphones ao identificar o rosto do dono do aparelho. Essa tecnologia aplica redes neurais para reduzir a margem de erro do software de reconhecimento facial e, assim, garantir a segurança das informações do celular e a privacidade do usuário.

3 de 7 Face ID no iOS 15.4 é compatível com máscaras — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Face ID no iOS 15.4 é compatível com máscaras — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O Face ID da Apple, por exemplo, tem a capacidade de ver em 3D. A tecnologia "ilumina" o rosto do usuário, adicionando 30 mil pontos infravermelhos invisíveis na face para, só depois, capturar uma imagem. O recurso, então, utiliza aprendizado de máquina para comparar o rosto digitalizado com as informações que já foram armazenadas anteriormente. Assim, é capaz de identificar se a pessoa que está tentando fazer o desbloqueio realmente é a dona do aparelho. De acordo com a Apple, a chance de enganar o face ID é de uma em um milhão.

3. Algoritmos de pesquisa e recomendação

A inteligência artificial também aparece no dia a dia potencializando os algoritmos de pesquisa e recomendação de buscadores como o Google. Nesse caso, o trabalho da IA é ler palavras-chave presentes nas páginas de portais de notícias, e-commerces e blogs, para saber se elas correspondem à intenção de busca do usuário. Assim, os resultados exibem opções personalizadas, conforme as preferências de quem fez as pesquisas. A exibição de anúncios também segue essa lógica: as propagandas são exibidas com base naquilo que os algoritmos acreditam ser relevante para o usuário.

4 de 7 Algoritmo de pesquisa usa inteligência artificial para mostrar resultados segundo preferências do usuário — Foto: Unsplash/Nathana Rebouças Algoritmo de pesquisa usa inteligência artificial para mostrar resultados segundo preferências do usuário — Foto: Unsplash/Nathana Rebouças

4. Redes sociais

A inteligência artificial também está presente em redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Uma das suas principais funções é organizar a exibição dos posts do feed por relevância, conforme o tipo de publicação que mais agrada o usuário. A análise das preferências é feita por algoritmos, com base em interações prévias com conteúdos semelhantes.

5 de 7 IA personaliza feeds nas redes sociais, como Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo IA personaliza feeds nas redes sociais, como Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

A IA também atua nas sugestões de amigos ou páginas que o usuário pode gostar. Outro ponto relevante é que a tecnologia ajuda a identificar e filtrar notícias falsas nas redes sociais, evitando a disseminação de fake news. A inteligência artificial ainda usa aprendizado de máquina para evitar o cyberbullying.

5. Serviços de streaming

Plataformas de streaming como Netflix e Spotify usam aprendizado de máquina com o objetivo de melhorar a experiência do usuário no serviço. Assim, os algoritmos analisam a interação de quem assiste aos filmes e séries — ou ouve músicas — para recomendar conteúdo personalizado, baseando-se no histórico de visualizações e nas avaliações dadas aos títulos para oferecer sugestões.

6 de 7 Netflix e outros serviços de streaming usam IA para otimizar a experiência do usuário — Foto: Fernando Telles/TechTudo Netflix e outros serviços de streaming usam IA para otimizar a experiência do usuário — Foto: Fernando Telles/TechTudo

A ferramenta da Netflix, por exemplo, é tão específica que leva em consideração a hora em que o usuário costuma assistir ao streaming e quais títulos mais chamam a atenção nesse período. Os serviços, portanto, exibem músicas, filmes e séries mais adequados aos gostos de cada pessoa.

6. Assistentes de voz

Assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Assistente utilizam processamento de linguagem natural e geradores conduzidos por inteligência artificial para interagir com os usuários. Graças à IA, elas conseguem obedecer comandos, o que inclui responder perguntas sobre o clima, fornecer os melhores caminhos no trânsito de um determinado lugar e tocar músicas ou podcasts. Também é possível acionar outros dispositivos de casa inteligente.

7 de 7 Alexa, da Amazon, é uma das assistentes de voz mais famosas da atualidade — Foto: Lucas Santos/TechTudo Alexa, da Amazon, é uma das assistentes de voz mais famosas da atualidade — Foto: Lucas Santos/TechTudo

