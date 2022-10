7 apps com cursos grátis para você aprender coisas novas pelo celular

Aplicativos com cursos gratuitos podem ser encontrados com facilidade para celulares iPhone ( iOS ) e Android . As opções incluem nomes como Khan Academy , Coursera e Udemy , e contam com ensinos voltados a diferentes áreas - como marketing, tecnologia, programação, design e mais. É possível buscar uma profissionalização e também encontrar um novo hobby a partir dos apps. Alguns oferecem ferramentas para criar anotações dentro do próprio vídeo, possibilidade de assistir offline e certificado grátis. Nas próximas linhas, conheça sete aplicativos com cursos gratuitos para você aprender coisas novas pelo celular.

1. LinkedIn Learning

O Learning é uma plataforma que, embora tenha conteúdos pagos, frequentemente disponibiliza cursos gratuitos. O sistema não possibilita filtrar por formações sem custos, mas o Linkedin costuma notificar o usuário quando há aulas grátis disponíveis. Os conteúdos são diversos e apresentam estudos para áreas como marketing, recursos humanos, design gráfico e tecnologia. Além disso, também é possível encontrar muitos tópicos relacionados a desenvolvimento pessoal e carreira.

A interface do aplicativo apresenta ainda uma aba principal que seleciona os melhores treinamentos para cada pessoa, segmentadas de acordo com o setor profissional e competências registradas no perfil do LinkedIn. Há também a possibilidade de navegar por categorias, ou pesquisando por habilidades e temas na barra de pesquisa.

As opções livres de pagamento são sinalizadas em verde embaixo do título de cada vídeo, já as que demandam assinatura aparecem com um ícone de cadeado. Atualmente, o programa “Fundamentos do trabalho em equipe” está totalmente liberado no app. Em geral, a maioria dos cursos na plataforma também disponibiliza a primeira aula gratuitamente para teste. O LinkedIn Learning custa R$ 49,90 por mês, ou R$ 359,90 ao ano.

2. Udemy

Na Udemy, é possível encontrar diversas videoaulas gratuitas ou com preços bem acessíveis. O aplicativo é composto por opções em diferentes categorias, como negócios, TI, design, marketing e saúde. Como o app é aberto para que qualquer professor ou produtor de conteúdo crie um curso e o venda por lá, é possível encontrar ensinamentos que vão desde linguagem de programação até medicina alternativa, como aromaterapia.

Para encontrar uma formação gratuita, basta abrir a guia “Pesquisar” e digitar o termo desejado ou selecionar entre as opções predefinidas. Em seguida, vá no símbolo de filtro na parte superior da página e procure por “Preço” > “Gratuito”. Os vídeos podem ser visualizados na própria plataforma ou baixados para serem vistos offline.

É possível ainda criar notas para serem anexadas em determinadas partes da reprodução, ativar legendas e dar check no que já foi assistido. Alguns professores oferecem também suporte para tirar dúvidas. A maioria dos treinamentos apresentam certificado após a conclusão das aulas. Em relação aos preços, há opções a partir de R$ 22,90.

O Duolingo é mais uma alternativa que oferece conteúdo de qualidade sem cobrar nada. O app é intuitivo e tem mais de 30 idiomas disponíveis, como inglês, espanhol, italiano e francês. A ferramenta apresenta ainda exercícios para níveis básicos, intermediários e avançados. As lições são divididas em seções que vão sendo desbloqueadas conforme o usuário progride. Alguns cursos contam ainda com o “Duolingo Histórias”, uma série de narrações curtas e divertidas para treinar a leitura e a audição na língua estudada.

Para incentivar o aluno, a plataforma dispõe de diversas missões, medalhas e pontuações. Apesar de ser gratuito para uso de praticamente todas as funções, o aplicativo tem uma versão paga que remove anúncios, libera vidas ilimitadas e permite pular lições mais difíceis. O valor da assinatura individual é R$ 14,99/mês ou R$ 22,49/mês no plano família que serve para dois a seis membros.

4. Khan Academy

Quem se interessa ou precisa de reforço em matérias básicas, o Khan Academy pode ser uma boa opção sem custo para aprimorar os aprendizados. A plataforma conta com aulas por vídeos e em áudios de matemática, ciências, computação, português, artes e economia. Alguns cursos são inclusive separados de acordo com o ano escolar - o que é especialmente útil para quem ainda está no colégio. A proposta do app é ser um auxiliar tanto para os alunos quanto para pais e professores.

O Khan Academy para Educadores, por exemplo, é uma variação do aplicativo para ser usado em sala de aula pelos docentes, que podem acompanhar o aprendizado dos alunos e sugerir exercícios. Já os pais conseguem monitorar o progresso do conteúdo estudado pelos filhos. Por fim, há também a versão do serviço para crianças de dois a oito anos de idade, com ensinamentos de acordo com a faixa etária.

5. Alura

Desenvolvido para atender a área tecnológica, o Alura oferece mais de mil cursos. São formações em design thinking, front-end, data science e muito mais. Para entrar na plataforma, é preciso assiná-la por R$ 1.020 ou R$ 1.440 a depender do plano, em pagamento único. No entanto, a empresa disponibiliza conteúdo gratuito online com frequência. Recentemente, foram ofertadas mais de dez aulas sem custo em linguagem de programação.

Além disso, o app apresenta diversos estudos livres para leitura e links de vídeos do canal deles no YouTube. A escola online conta também com uma grande variedade de podcasts sobre os temas abordados, que podem ser ouvidos sem necessidade de cadastro ou matricula. Para encontrá-los, basta ir ao final da página em “Conteúdos” e buscar por “Artigos” “Podcasts” ou “Imersões”.

6. Coursera

Estudar em grandes universidades do mundo e gratuitamente é possível com o Coursera. A ferramenta dispõe de cursos em instituições de ensino como Stanford, Yale e Princeton. No total, são mais de cem escolas nacionais e internacionais à disposição. Os programas incluem áreas da tecnologia, negócios, música, saúde etc. As videoaulas podem ser tanto assistidas no app, como baixadas para ver offline depois.

Sobre o idioma, o Coursera apresenta formações em 12 idiomas, sendo mais de 500 em inglês. Há ainda opções em chinês, espanhol, português, francês e russo. As legendas são disponíveis na língua nativa de cada programa, mas quase todos apresentam tradução também em inglês. Os certificados podem ser recebidos após o término dos treinamentos, porém para ter acesso a eles é preciso pagar. Os valores são a partir de R$ 97.

7. YouTube

Há muito conteúdo de qualidade no YouTube para ser estudado. É possível encontrar na plataforma aulas completas e com bons professores, variando de acordo com o tema que você pesquisa. Para encontrar um assunto que deseja estudar, basta digitar na barra de pesquisa “Videoula” e, em seguida, a palavra-chave.

A aba “Explorar” do app também oferece uma categoria chamada “Aprender” que conta com recomendações de conhecimentos baseados nos seus interesses. Além disso, muitas escolas online possuem perfis e postam, rotineiramente, vídeos por lá. O YouTube é totalmente gratuito, mas também tem a versão paga que custa R$ 12,50/mês para universitários e R$ 20,90/mês para a população em geral. O upgrade remove anúncios e libera o download para visualização offline.

