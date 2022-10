7 games que serão adaptados para séries e filmes no streaming

Adaptações de games no cinema são cada vez mais comuns. Com o lançamento de títulos como Uncharted , Pokémon , Sonic e outros, a linha que separa esses dois mundos está cada vez mais tênue. Grandes plataformas de streaming, como Netflix , HBO Max e Amazon Prime Video , também já viram as vantagens em adaptar grandes tramas deste universo para séries e filmes, e estão apostando alto neste segmento.

Entre alguns exemplos de destaque, está o fenômeno The Last Of Us, além de Super Mario Bros e God Of War que serão lançados como filmes ou séries televisivas. O TechTudo separou uma lista das 7 adaptações mais aguardadas que chegarão em breve. Abaixo, confira todos os detalhes:

1 de 5 Lançado em 2019, Pokémon: Detetive Pikachu está disponível na HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max Lançado em 2019, Pokémon: Detetive Pikachu está disponível na HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max

Lançado exclusivamente para PlayStation 3 (PS3) em junho de 2013, The Last Of Us é, sem dúvida, um dos jogos mais populares atualmente. A adaptação em série estreará no catálogo da HBO Max em 2023 e, assim como no game, contará a história de Joel, um homem de meia-idade que, ao sobreviver em uma pandemia que dizimou grande parte da população, é contratado para levar a jovem Ellie a um grupo chamado Vagalumes. A garota, que é imune ao fungo que assolou a população, pode ser a resposta que o grupo precisa para uma cura.

A direção será dividida entre Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić, Peter Hoar, Ali Abbasi e Craig Mazin, que também assina o roteiro desta primeira temporada. Outro fator de destaque é a participação de Neil Druckmann, roteirista do jogo e da sequência, The Last of Us Part 2. Já Pedro Pascal assume o papel de Joel e divide o protagonismo da trama com Bella Ramsey, a Ellie.

Super Mario Bros

O encanador mais famoso e adorado do mundo também ganhará um filme para chamar de seu. Super Mario Bros. resgata a história dos games da Nintendo e chega aos cinemas brasileiros em 30 de março de 2023. No streaming, o longa ficará disponível na plataforma Peacock — ainda não disponível no Brasil. Com a produção feita pela companhia japonesa em parceria com a Universal Studios, a trama acompanhará Mario no Reino dos Cogumelos, em sua missão para fugir dos obstáculos e salvar a princesa.

Chris Pratt será a voz do protagonista e Charlie Day dublará Luigi. Enquanto o principal vilão, Bowser, terá a voz de Jack Black, Anya Taylor-Joy fará as falas da Princesa Peach. Nomes como Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, Fred Armisen e outros completam o elenco de voz. Eles são dirigidos por Aaron Horvath e Michael Jelenic, sob o roteiro de Matthew Fogel.

Ambientada em um mundo de algumas centenas de anos no futuro, uma série baseada no game Horizon Zero Dawn, também exclusivo para PlayStation, foi encomendada pela Netflix. Lançado em 2017, o game segue a história de Aloy, uma jovem caçadora que se vê à frente de um mundo dominado por máquinas. Para conhecer seu passado e evitar a chegada de uma nova catástrofe, ela precisa sair em uma jornada épica que envolve descobrir mais sobre o seu passado e, também, sobre o que houve com a Terra.

Ainda sem previsão de estreia e elenco definido, o roteiro e produção executiva ficarão por conta de Steve Blackman, showrunner responsável por títulos como The Umbrella Academy e Private Practice.

2 de 5 Aloy, a protagonista do game, vive em um futuro dominado por máquinas — Foto: Divulgação/Sony Aloy, a protagonista do game, vive em um futuro dominado por máquinas — Foto: Divulgação/Sony

Além do filme lançado em 2019, que já está disponível na Amazon Prime Video, a Netflix anunciou, em 2021, que uma série em live action de Pokémon também está sendo produzida pela companhia. Ainda sem grandes detalhes sobre o elenco e enredo, a Variety confirmou que Joe Henderson, de Lúcifer, ficará responsável pelo roteiro, além de atuar como produtor executivo da trama. Enquanto isso, vamos relembrar o trailer de Pokémon: Detetive Pikachu?

God Of War

Foi em maio deste ano que a Amazon Prime Video anunciou a produção de uma série baseada no game God Of War. Com sete jogos lançados desde 2005, a trama acompanha o guerreiro Kratos em missões a serviço dos deuses do Olimpo. Instruído por Atena, a deusa da sabedoria, o espartano precisa recuperar a Caixa de Pandora para eliminar o caos de Atenas. Nas versões mais recentes do game, a saga de Kratos continua na mitologia nórdica.

O elenco ainda não foi revelado, assim como o nome que estará à frente da direção. No entanto, Mark Fergus e Hawk Ostby, de The Expanse, foram os escolhidos para escrever o roteiro.

3 de 5 Kratos e Atreus em God Of War (2018), onde a jornada aborda a relação entre pai e filho — Foto: Divulgação/Epic Games Kratos e Atreus em God Of War (2018), onde a jornada aborda a relação entre pai e filho — Foto: Divulgação/Epic Games

Sonic

Os fãs de Sonic podem se deliciar não com um ou dois, mas sim três filmes inspirados no ouriço azul. Um dos games mais clássicos da Sega ganhou sua primeira adaptação em fevereiro de 2020, quando estreou nos cinemas. Agora, a animação está disponível no catálogo da Netflix. Em abril deste ano veio a continuação, Sonic 2, que pode ser encontrado na Paramount+.

O sucesso das adaptações cinematográficas foi tanto, que mesmo antes da estreia do segundo filme, o terceiro foi confirmado pela produtora. A sequência foi noticiada pelo Deadline, que também confirmou sua data de estreia: 20 de dezembro de 2024.

Sucesso de vendas no console, a Sony Pictures anunciou em março de 2021 que um filme baseado em Ghost Of Tsushima está em fase de produção. Enquanto Takashi Doscher está à frente do roteiro do longa, Chad Stahelski, da franquia John Wick, é o grande responsável pela direção.

Ainda sem elenco ou data de estreia revelados, a trama deve seguir o enredo do game que, ambientado em 1274, acompanha o último samurai, Jin Sakai, ao longo da primeira invasão Mongol no Japão. O guerreiro deve se capacitar com novos estilos de luta, derrotar os inimigos e lutar pela liberdade de seu país.

4 de 5 Ghost Of Tsushima foi lançado em julho de 2020 com exclusividade ao PlayStation 4 — Foto: Divulgação/Sony Ghost Of Tsushima foi lançado em julho de 2020 com exclusividade ao PlayStation 4 — Foto: Divulgação/Sony

Com estreia marcada para 11 de agosto de 2023, a adaptação cinematográfica de Gran Turismo será baseada em uma história real. O filme vai abordar a trama de um jovem que, por ser jogador assíduo do game, usou das habilidades obtidas nos consoles para vencer competições da Nissan, se tornando, assim, um piloto profissional de corrida.

Com roteiro de Zach Baylan, Jadon Hall e produção executiva assinada por Kazunori Yamauchi, criador do jogo, o elenco inclui nomes como David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Considerado um dos simuladores de direção mais fiéis do universo gamer, a primeira edição de Gran Turismo foi lançada em 1997, no Japão.

5 de 5 Gran Turismo acompanhará a história real de um jogador que se tornou piloto de corrida — Foto: Divulgação/Sony Gran Turismo acompanhará a história real de um jogador que se tornou piloto de corrida — Foto: Divulgação/Sony