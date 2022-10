7 impressoras ideais para escola ou faculdade

Já a Epson Ecotank L4260 conta com sistema jato de tinta e consegue realizar impressões frente e verso de maneira automática por valores que partem de R$ 1.649. Outra alternativa é a Canon Maxify GX 6010, que apresenta bandeja com capacidade de até 250 folhas e rendimento de até 30.000 páginas por recarga por cerca de R$ 3.632. Veja a seguir sete impressoras para comprar no Brasil em 2022.

Impressoras e multifuncionais com Wi-Fi costumam ter um painel de controle mais completo ou tela touch para fazer essas configurações no próprio equipamento

1. Brother Laser HL1202 - a partir de R$ 1.099

A Brother Laser HL1202 é uma opção compacta e de valor mais acessível para demandas menores. Com impressão a laser, o modelo tem capacidade de produzir até 21 páginas por minuto e conta com a função de adicionar marca d’água, sendo uma boa opção para documentos oficiais. Além disso, seu tamanho compacto, de apenas 44 centímetros de largura, permite que a máquina seja alocada com maior facilidade no ambiente.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 1.099.

Prós: modelo de valor acessível e alta produtividade

Contras: não indicada para locais com alta demanda

HL1202, da Brother, é uma opção interessante para demandas menores

2. HP Laser 107W - a partir de R$ 1.179

A HP Laser 107W é voltada para quem busca uma impressora compacta para pequenas demandas. Ela suporta uma carga de até 10 mil páginas por mês e imprime em uma velocidade de 21 páginas por minuto. O modelo se destaca pela praticidade de imprimir e digitalizar sem a necessidade de um computador, sendo compatível com o aplicativo HP Smart, que pode ser acessado por qualquer dispositivo móvel.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 69% de suas avaliações e aparece por valores que partem de R$ 1.179.

Prós: valor acessível, alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart

Contras: não indicada para locais com alta demanda

HP Laser 107w apresenta conexão Wi-Fi por meio de PCs e smartphones

3. HP Smart Tank 517 - a partir de R$ 1.189

A HP Smart Tank 517 é voltada para quem prefere as impressoras com tanque de tinta. Com valor acessível e capacidade de impressão de até 12 mil páginas por recarga, o modelo imprime a uma velocidade de 11 páginas monocromáticas por minuto e cinco páginas coloridas por minuto. Ela é vendida por cerca de R$ 1.189.

Além disso, sua conexão Wi-Fi de faixa dupla e a conectividade com o aplicativo HP Smart fazem com que a utilização do modelo seja prática. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações.

Prós: alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart

Contras: velocidade de impressão poderia ser maior

HP Smart Tank 517 imprime a uma velocidade de 11 páginas monocromáticas por minuto e cinco páginas coloridas por minuto

4. Epson Ecotank L4260 - a partir de R$ 1.649

A Epson Ecotank L4260 é mais uma alternativa para quem deseja uma impressora com sistema jato de tinta. Imprimindo 33 páginas monocromáticas por minuto e 15 páginas coloridas por minuto, o modelo produz até 12.000 páginas por recarga de tinta e consegue realizar impressões frente e verso de maneira automática. Além disso, seu sistema inteligente permite conexão com Apple AirPrint, Mopria e Google Chromebook, controle de voz via Siri e Google Home e ainda responsividade com o aplicativo Smart Panel.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 1.649.

Prós: alta velocidade de impressão e conectividade descomplicada

Contras: não atende grandes demandas

Multifuncional Epson L4260 chega com tanque de tinta e sistemas avançados

5. Elgin Pantum M6550NW - a partir de R$ 1.539

A Elgin Pantum M6550NW é uma impressora para locais com uma demanda maior. Com impressão a laser, o modelo conta com um ciclo mensal de até 20 mil páginas, velocidade de impressão de 22 páginas por minuto e toner com duração de até 1.600 páginas, além de também copiar e digitalizar com rapidez. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 1.539.

Além disso, o modelo é compatível com Ethernet e Wi-Fi, além de produzir pouco ruído, sendo indicada para o ambiente de trabalho também. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações.

Prós: modelo robusto e silencioso

Contras: preço elevado

Pantum M6550NW da Elgin é uma alternativa interessante e econômica para locais com uma demanda maior

A Brother DCP-L2540DW é indicada para quem deseja uma impressora robusta. Com ciclo mensal de até 10 mil páginas, o modelo atinge velocidade de impressão de até 30 páginas por minuto, porém só é capaz de imprimir peças monocromáticas. O produto é visto por valores a partir de R$ 3.099.

Além disso, sua bandeja possui capacidade para até 250 folhas e apresenta conectividade com dispositivos móveis. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações.

Prós: modelo prático e veloz

Contras: apenas impressões monocromáticas

DCP-L2540DW, da Brother, é voltada para quem deseja uma impressora robusta

7. Canon Maxify GX 6010 - a partir de R$ 3.632

A Canon Maxify GX 6010 é mais uma alternativa multifuncional robusta. Com um rendimento de até 30.000 páginas por recarga, velocidade de impressão de 45 páginas monocromáticas por minuto e 25 páginas coloridas por minuto, impressão frente e verso e bandeja com capacidade de até 250 folhas, o modelo deve suprir as necessidades de ambientes de alta produtividade.

Além disso, sua facilidade no abastecimento e interface interativa fazem com que o modelo seja uma alternativa não apenas econômica, mas também prática. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.632 para comprar o produto.

Prós: modelo prático e veloz

Contras: valor elevado

Maxify GX 6010, da Canon, apresenta velocidade de impressão de 45 páginas monocromáticas por minuto e 25 páginas coloridas por minuto

