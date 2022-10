7 jogos de sobrevivência multiplataforma que você deveria conhecer

Contudo, ainda há muitas outras opções para quem curte se dedicar a essas aventuras. A seguir, confira uma lista do TechTudo com sete títulos de sobrevivência disponíveis no PlayStation (PS4 e PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC para ficar de olho.

1 de 8 Grounded é um jogo de sobrevivência ambientado em um jardim doméstico — Foto: Reprodução/Steam Grounded é um jogo de sobrevivência ambientado em um jardim doméstico — Foto: Reprodução/Steam

Subnautica é um jogo desenvolvido pela Unknown Worlds Entertainment e lançado para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. O game leva o jogador para uma aventura solitária em um planeta alienígena, onde será necessário explorar toda a imensidão do oceano local. Embora leve o gênero de sobrevivência, obrigando o jogador a coletar recursos e até se preocupar com a escassez de oxigênio, Subnautica conta com a característica de ter uma exploração bastante relaxante, dado o seu cenário extenso e com grande variedade de locais para visitar e itens para coletar.

Vale destacar que o título teve uma grande colaboração de sua comunidade, que ajudou a torná-lo no enorme sucesso que é hoje. Por exemplo, as avaliações na Steam aparecem como "Extremamente Positivas" entre os jogadores. Apesar de tudo, Subnautica deve exigir um bom nível de dedicação do jogador para compreender como utilizar seus recursos da maneira correta, não ser vítima dos monstros que habitam o oceano e chegar ao objetivo final: fugir do planeta.

2 de 8 Subnautica traz exploração e sobrevivência em um planeta alienígena — Foto: Reprodução/Microsoft Store Subnautica traz exploração e sobrevivência em um planeta alienígena — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Liberado em acesso antecipado em 2020 e lançado oficialmente em setembro de 2022 para PC, Xbox One e Xbox Series X/S, Grounded é um título que traz para os video games uma experiência que lembra o filme "Querida, encolhi as crianças", de 1989. Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, o game coloca o jogador para viver a experiência de adolescentes que foram misteriosamente encolhidos para o tamanho de um mero inseto. Por conta disso, o simples quintal de uma casa se torna em um território bastante hostil, onde será necessário sobreviver aos ataques de diversos insetos enquanto o jogador busca recursos para não morrer de fome ou desidratação.

Nesse caminho, você precisará construir uma base e até criar diversos tipos de ferramentas e armas para se proteger de seus inimigos. Além de sobreviver, é necessário descobrir a verdade sobre o encolhimento dos protagonistas para, então, buscar retornar ao tamanho normal. Vale lembrar que você pode ter toda essa experiência jogando sozinho ou no modo multiplayer para até quatro jogadores.

3 de 8 Grounded é um divertido jogo de sobrevivência para jogar sozinho ou com amigos miniaturizados em um perigoso quintal — Foto: Reprodução/Steam Grounded é um divertido jogo de sobrevivência para jogar sozinho ou com amigos miniaturizados em um perigoso quintal — Foto: Reprodução/Steam

Como o próprio nome sugere, The Forest coloca o jogador para sobreviver em uma floresta, trazendo uma história bastante envolvente e que certamente será um prato cheio para os amantes de filmes de terror. Lançado em 2018 para PC e PlayStation 4 (PS4) pela Endnight Games, The Forest coloca o jogador na pele de Eric LeBlanc, sobrevivente de um acidente de avião em uma ilha desconhecida. Nesse território, o protagonista enfrenta canibais e mutantes a todo o momento na procura de seu filho perdido, Timmy.

Na floresta, haverá cavernas e muitos locais aterrorizantes, que passam a ideia de estar vivendo uma verdadeira obra de horror. Todo o trabalho da narrativa traz a imersão necessária para envolver o jogador em uma história bastante densa, enquanto, é claro, luta pela sobrevivência. Vale ressaltar que The Forest está para ganhar uma sequência, Sons of The Forest, com data de lançamento prevista para fevereiro de 2023.

4 de 8 The Forest é um jogo com excelente história e cenários assustadores — Foto: Divulgação/Steam The Forest é um jogo com excelente história e cenários assustadores — Foto: Divulgação/Steam

Entre tantos jogos de sobrevivência, não pode faltar um título que leva os jogadores a encararem as clássicas hordas de zumbis. Lançado pela Undead Labs em 2018 para PC e Xbox One, State of Decay 2 traz um ambiente pós-apocalíptico infestado de mortos-vivos. O jogador precisa trabalhar em grupo com outros sobreviventes para encarar os zumbis e realizar outras tarefas durante a jogatina. Além de fazer o básico ao coletar recursos simples, como alimentos, você poderá construir bases e outros tipos de instalações para sobreviver.

Um dos grandes destaques da sequência de State of Decay foi a adição do modo multiplayer, que não havia no jogo de 2013 e acabou se tornando em um dos grandes diferenciais desse título em terceira pessoa. O jogo ainda oferece diversas missões para você concluir e ir se aproximando do final. Uma nova sequência, State of Decay 3, foi revelada em 2020 durante a Xbox Games Showcase, e está em planejamento desde então, mas sua data de lançamento ainda não foi anunciada.

5 de 8 State of Decay 2 leva uma boa experiência com um cenário com hordas de zumbis para enfrentar — Foto: Divulgação/Steam State of Decay 2 leva uma boa experiência com um cenário com hordas de zumbis para enfrentar — Foto: Divulgação/Steam

5. This War of Mine: Final Cut

This War of Mine foi lançado em 2014 pelos estúdios 11 bit com uma proposta bastante inovadora. Disponível para PC e todos os consoles atuais, o game é ambientado em um território devastado pela guerra e que tem como inspiração o Cerco de Saravejo, ocorrido durante a Guerra da Bósnia nos anos 1990. Por conta da ambientação, espera-se que o título coloque o jogador no comando de um militar, mas ele faz diferente ao transformar alguns civis nos verdadeiros protagonistas. Ao todo, são 12 personagens, cada um com seus dramas para contar e diferentes qualidades entre si.

Com um estilo de gameplay único e intuitivo, This War of Mine tenta representar a vida de um civil no centro de um conflito armado. Além de se arriscar para coletar seus recursos, o jogador ainda precisa tomar decisões complicadas com o objetivo de manter o grupo vivo. Essas tarefas ocorrem ao mesmo tempo que uma excelente história prende a atenção e faz com que qualquer tipo de tomada de decisão se torne ainda mais impactante.

6 de 8 This War of Mine: Final Cut traz o game de sobrevivência em uma zona de guerra com visuais atualizados para a nova geração e conteúdos extras — Foto: Reprodução/Xbox Game Store This War of Mine: Final Cut traz o game de sobrevivência em uma zona de guerra com visuais atualizados para a nova geração e conteúdos extras — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

The Long Dark é mais um jogo da lista que se destaca por ter uma excelente história e por uma atmosfera sombria e, por vezes, amedrontadora. No mercado desde 2017, quando ficou disponível para PC, Xbox One e PlayStation 4 (PS4), o game desenvolvido pela Hinterland Studio coloca o jogador no papel de um piloto que precisa sobreviver ao frio do norte do Canadá. Não há zumbis, mutantes ou inimigos armados por aqui; apenas aquilo que a natureza tem a oferecer, como ursos ferozes escondidos nos montes gelados do local.

Assim como outros jogos já citados até aqui, é necessário correr atrás de recursos para produzir equipamentos importantes para sua jornada. Por ser uma região selvagem, você também tem que caçar para adquirir seus alimentos, sendo possível encontrar coelhos e veados pela região. The Long Dark também conta com um sistema de pontos de habilidade para evoluir aptidões como tiro com arco e armas de fogo, além de pesca e culinária.

7 de 8 The Long Dark é mais um jogo interessante de sobrevivência que traz um conteúdo bastante original — Foto: Divulgação/Steam The Long Dark é mais um jogo interessante de sobrevivência que traz um conteúdo bastante original — Foto: Divulgação/Steam

Astroneer é um jogo de aventura no espaço que dá muita liberdade para o jogador explorar, sem seguir uma história principal. Disponível via acesso antecipado em 2016 para PC, Xbox One, PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch, Astroneer se passa em um planeta alienígena, onde será necessário realizar a colonização do local. Para isso, o jogo conta com um sistema para criar sua própria base, máquinas e veículos para ajudá-lo nessa missão.

Apesar de ser um game bastante colorido, diferentemente de outros títulos mais sombrios mostrados na lista, Astroneer não é necessariamente fácil. Ele exige que você preste atenção em necessidades com oxigênio, energia e demais recursos para não ter surpresas negativas. Destaque também para a possibilidade de colonizar outros planetas quando a missão no planeta atual já foi cumprida.

8 de 8 Com um cenário bastante colorido, Astroneer é uma opção mais suave entre tantos jogos de sobrevivência — Foto: Divulgação/Astroneer Com um cenário bastante colorido, Astroneer é uma opção mais suave entre tantos jogos de sobrevivência — Foto: Divulgação/Astroneer