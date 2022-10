8 séries e filmes de super-heroínas nas plataformas de streaming

1 de 8 Supergirl possui seis temporadas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Supergirl possui seis temporadas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar o Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Supergirl

Lançada em outubro de 2015, Supergirl foi uma das primeiras produções “live-action” sobre super-heroínas a serem disponibilizadas em plataformas de streaming. A série conta a história de Kara Danyers, a Supergirl – prima de Clark Kent, o Superman. Para impedir um desastre, Kara Danvers acaba revelando seus poderes e sua verdadeira identidade como Supergirl, a protetora de National City. A atriz Melissa Benoist estrela como Kara Danyers (Supergirl) e o elenco também conta com nomes como Mehcad Brooks e Chyler Leigh. A série está disponível na Netflix e conta com seis temporadas.

Ms. Marvel

2 de 8 Kamala Khan, a Ms. Marvel, é fã da Capitã Marvel — Foto: Divulgação/Disney Kamala Khan, a Ms. Marvel, é fã da Capitã Marvel — Foto: Divulgação/Disney

Uma adolescente vinda de uma família muçulmana é destinada a se tornar a Ms. Marvel, uma super-heroína que admira os heróis mais poderosos da Terra, em especial, a Capitã Marvel. A jovem Kamala Khan, a Ms. Marvel, enfrenta situações tão desafiadoras quanto lutar contra vilões: conciliar seus estudos, seu trabalho e sua vida amorosa. A personagem é interpretada pela atriz paquistanesa-canadense Iman Vellani, de 19 anos, que é fã dos Vingadores na vida real. A série foi lançada em junho de 2022 e possui uma temporada disponível no Disney+.

She-Hulk

3 de 8 Jennifer Walters é advogada e super-heroína — Foto: Divulgação/Disney Jennifer Walters é advogada e super-heroína — Foto: Divulgação/Disney

Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters, a She-Hulk – prima de Bruce Banner (Hulk). A atriz canadense ficou famosa pelo seu papel de destaque na série Orphan Black (disponível na Netflix) – na qual fez o papel de mais de dez personagens diferentes, ao mesmo tempo em que foi produtora da série. She-Hulk é uma série de humor e que dá voz ao empoderamento feminino. Jennifer Walters enfrenta o desafio de conciliar sua profissão de advogada e a vida como uma super-heroína. A série foi lançada em agosto de 2022 e a primeira temporada está disponível no Disney+.

Thor: Amor e Trovão

4 de 8 Natalie Portman é a Poderosa Thor — Foto: Divulgação/Disney Natalie Portman é a Poderosa Thor — Foto: Divulgação/Disney

O Mjolnir, martelo mágico e característica marcante do Deus do Trovão Thor encontrou mais uma pessoa digna de empunhá-lo: Jane Foster. Ela esteve em Thor (2011) e conquista o martelo no filme Thor: Amor e Trovão. Além do super-herói baseado na mitologia nórdica, apenas o Capitão América havia conseguido realizar este feito. Com isso, a heroína interpretada por Natalie Portman se torna a Poderosa Thor e defende os habitantes de Asgard junto a Thor em uma batalha contra Gorr, o Carniceiro dos Deuses. O longa foi lançado em julho de 2022 e está disponível no Disney+.

Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984

5 de 8 Princesa Diana é a Mulher Maravilha em dois longas de sucesso — Foto: Divulgação/HBO Max Princesa Diana é a Mulher Maravilha em dois longas de sucesso — Foto: Divulgação/HBO Max

Os fãs da clássica Mulher Maravilha podem ficar contentes, pois os dois filmes da personagem estão disponíveis no HBO Max. Estrelada pela atriz israelense Gal Gadot, o longa Mulher Maravilha (2017) conta a história de Diana, uma princesa das Amazonas, que busca acabar com o conflito da Primeira Guerra Mundial. Já o filme Mulher Maravilha 1984 (2020) mostra a Mulher Maravilha nos anos 80, durante a Guerra Fria, enfrentando dois inimigos: Mulher-Leopardo e Max Lord. Além de Gal Gadot, fazem parte do elenco: Chris Pine, Robin Wright e Danny Huston.

Viúva Negra

6 de 8 O longa de Natasha Romanoff está disponível no Disney+ — Foto: Divulgação/Disney O longa de Natasha Romanoff está disponível no Disney+ — Foto: Divulgação/Disney

Natasha Romanoff é uma das primeiras figuras femininas de destaque no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A personagem apareceu pela primeira vez ao lado de Tony Stark em Homem de Ferro 2 (2010). Finalmente, após aparições de destaque em diversos filmes da Marvel, a Viúva Negra ganha seu próprio longa que aborda a infância e o passado de Natasha. Scarlett Johansson interpreta a protagonista e o elenco conta com nomes como Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. O filme está disponível no Disney+.

Capitã Marvel

7 de 8 Capitã Marvel é uma das heroínas mais poderosas da Marvel — Foto: Divulgação/Disney Capitã Marvel é uma das heroínas mais poderosas da Marvel — Foto: Divulgação/Disney

A atriz norte-americana vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Brie Larson, interpreta a Capitã Marvel, uma das super-heroínas mais poderosas do Universo Cinematográfico Marvel. O longa conta a história de Carol Denvers, uma piloto de aviões – profissão dominada por homens – que vê seus superpoderes surgirem após sofrer um acidente. Como a Capitã Marvel, a personagem precisou intervir em uma guerra entre duas raças alienígenas. O filme está disponível no Disney+.

Wakanda Para Sempre

8 de 8 Wakanda Para Sempre promete trazer muita emoção — Foto: Divulgação/Disney Wakanda Para Sempre promete trazer muita emoção — Foto: Divulgação/Disney

O legado do Rei T’Challa – interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2020 – será honrado. Desde o lançamento de Pantegra Negra (2018), a saga se tornou especial pela conexão e importância junto à comunidade preta e o destaque absoluto para as mulheres. A nova produção cinematográfica da Marvel Studios promete emocionar, após teaser lançado na Comic-Com de 2022. O filme contará a história da Rainha Ramonda e seus aliados, que buscam proteger Wakanda de potências mundiais após a morte do Rei T’Challa. A estreia do longa chega aos cinemas no dia 10 de novembro.