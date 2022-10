O Apple Music , serviço de streaming de música da Apple , atingiu o marco 100 milhões de faixas na última terça-feira (4). Com isso, o app, disponível para Android e iPhone ( iOS ), ultrapassou o Spotify , um de seus principais concorrentes do mercado e que tem cerca de 80 milhões de canções em seu acervo. Além de uma biblioteca mais vasta, o aplicativo da Apple conta com alguns outros diferenciais em relação aos demais serviços de streaming, como acesso a rádios e a playlists feitas por curadores da plataforma.

Pensando nisso, na lista a seguir, o TechTudo reuniu seis funções que você precisa conhecer no aplicativo de música da Apple. Vale dizer que, diferentemente do Spotify, a plataforma não possui conteúdo gratuito, e é necessário assinar o serviço para utilizá-lo. No Brasil, a mensalidade custa R$ 21,90, mas a plataforma oferece um período de testes gratuito de 30 dias.

1 de 7 Apple Music: 6 funções do app de streaming que você precisa conhecer — Foto: Divulgação/Getty Images Apple Music: 6 funções do app de streaming que você precisa conhecer — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Reorganizar as músicas de playlists

O Apple Music recebeu alguns aprimoramentos com o lançamento do iOS 16, incluindo a possibilidade de reorganizar a ordem das músicas em playlists criadas na plataforma. Antes da atualização do sistema operacional do iPhone, não era possível alterar a ordenação das faixas e, por isso, elas permaneciam sempre na mesma ordem como foram adicionadas à lista.

Com a chegada do iOS 16, esse cenário mudou e, a partir de agora, é possível ordenar as faixas a partir do título, do nome do álbum, do artista ou pela data de lançamento das canções. Para modificar a classificação das músicas, basta abrir a playlist, tocar sobre o ícone de reticências no canto superior direito e tocar em "Ordernar por". Por lá, você pode definir a forma como quer que suas músicas fiquem organizadas.

2 de 7 É possível ordenar músicas de playlists no Apple Music — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível ordenar músicas de playlists no Apple Music — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Ouvir música com o SharePlay

Uma funcionalidade interessante do Apple Music permite que usuários escutem músicas juntos usando o SharePlay durante uma chamada feita via FaceTime. Vale dizer que, para usar a função, o contato precisa ter um iPhone rodando o iOS 15 ou posterior, além de ser assinante do app de streaming.

Para compartilhar a faixa, abra o Apple Music e selecione e a música desejada. Em seguida, toque sobre o ícone de reticências ao lado no nome da música e toque sobre "SharePlay". Na próxima tela, selecione o contato e vá em "FaceTime".

3 de 7 O Apple Music permite que usuários compartilhem faixas para ouvir juntos com o SharePlay — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Apple Music permite que usuários compartilhem faixas para ouvir juntos com o SharePlay — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Veja fotos da evolução do iPhone 1 de 13

Steve Jobs na apresentação do primeiro iPhone, em 2007 2 de 13

iPhone 3G foi lançado no ano seguinte com internet móvel mais veloz Pular X de 13

Publicidade 13 fotos 3 de 13

O iPhone 4 é lembrado até hoje por causa do design arrojado para a época; smartphone foi lançado em 2010 4 de 13

iPhone 5S, de 2013, com biometria por impressão digital Pular X de 13

Publicidade 5 de 13

iPhone 5C com tela de 4 polegadas; celular chegou ao mercado em 2013 com múltiplas cores e apelo do custo-benefício 6 de 13

iPhone 7 foi anunciado em setembro de 2016 Pular X de 13

Publicidade 7 de 13

Lançamento de 2017, o iPhone X estreou o notch na área superior da tela, onde ficam sensores e câmeras 8 de 13

iPhone 8, também de 2017, tira fotos de 12 megapixels Pular X de 13

Publicidade 9 de 13

Detalhe da câmera do iPhone X 10 de 13

Já com visual mais moderno, iPhone XR teve melhorias importantes na bateria; modelo foi lançado em 2008 Pular X de 13

Publicidade 11 de 13

Exposição do iPhone 11 na sede da Apple, em 2019 12 de 13

iPhone 13: tela com brilho 28% maior do que a geração anterior; celular foi anunciado em 2021 Pular X de 13

Publicidade 13 de 13

iPhone 13 Pro Max, de 2021, mantém a icônica marca da maçã na traseira Celular da Apple foi anunciado em 2007. De lá para cá, muita coisa mudou. Confira os principais momentos do aparelho.

3. Usar áudio lossless e Dolby Atmos

A Apple Music oferece um diferencial em comparação aos seus concorrentes quando o assunto é qualidade de áudio. Isso porque, com o app, é possível aprimorar a qualidade do som ativando recursos como o Dolby Atmos e Áudio Lossless, que oferecem experiência de som surround, um tipo mais imersivo e sem perdas que preserva os sons como foram gravados.

Para ativar os recursos, vá até os ajustes do dispositivo e toque sobre "Música". Em seguida, abaixo de "Áudio", selecione "Dolby Atmos" e ative a chave "Sempre Ativado". Na sequência, retorne à página anterior, toque sobre "Qualidade do Áudio" e pressione "Áudio Lossless". Vale dizer que, para conseguir aproveitar a experiência de som completa, é necessário ter um equipamento de áudio compatível.

4 de 7 É possível aprimorar a experiência do áudio habilitando recursos como o Dolby Atmos e Áudio Lossless — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível aprimorar a experiência do áudio habilitando recursos como o Dolby Atmos e Áudio Lossless — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Conteúdo mais 'humanizado'

Outro diferencial da plataforma é que grande parte das playlists disponíveis no Apple Music são criadas por editores, e não por algoritmos. Isso torna o conteúdo mais humanizado e diferenciado, já que foge das indicações a que usualmente as inteligências artificiais acabam recorrendo.

As listas de reprodução ficam disponíveis na aba "Explorar", e podem ser conferidas logo abaixo da seção "Escolhas dos nossos editores".

5 de 7 Conferindo playlists com curadoria dos editores do Apple Music — Foto: Reprodução/Clara Fabro Conferindo playlists com curadoria dos editores do Apple Music — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Rádio Beats 1 e outras estações

Diferentemente de boa parte dos serviços de streaming, o Apple Music também disponibiliza algumas estações de rádio em sua plataforma - com destaque para a Beats 1, que funciona 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A estação também tem curadoria feita por DJs e artistas, assim como outras rádios específicas da plataforma.

Vale dizer que existem mais de 100 mil estações de rádio ao vivo de várias partes do mundo disponíveis na Apple Music, e todas podem ser conferidas na aba "Rádio".

6 de 7 O Apple Music disponibiliza mais de 100 mil rádios online em sua plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Apple Music disponibiliza mais de 100 mil rádios online em sua plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Guardar músicas na nuvem

Essa dica é útil para quem usa mais de um dispositivo Apple e quer sincronizar a biblioteca de músicas entre todos os aparelhos. Com o iCloud, é possível armazenar suas playlists e músicas da biblioteca na nuvem. Dessa forma, você pode acessar esses conteúdos em outros dispositivos, como um MacBook ou iPad, usando seu ID Apple.

Para ativar o iCloud no Apple Music, basta acessar os ajustes, tocar em "Música" e ativar a chave ao lado de "Sincronizar Biblioteca".

7 de 7 Ao sincronizar a Biblioteca de músicas com o iCloud é possível acessar suas músicas em diferentes dispositivos Apple — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ao sincronizar a Biblioteca de músicas com o iCloud é possível acessar suas músicas em diferentes dispositivos Apple — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Engadget, MakeUseOf, MacRumors e 9to5Mac

Veja também: 5 funções úteis do iOS 16 que você precisa conhecer