Apple Watch: conheça todos relógios vendidos pela Apple em 2022

Sempre que lança um Apple Watch novo, a Apple atualiza seu site oficial para vender apenas os modelos mais recentes da marca. Em setembro, a gigante de Cupertino apresentou ao mundo os novos Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra – este último com uma proposta diferente, voltada para um público que pratica atividades mais radicais. Além das duas versões do relógio, a companhia ainda atualizou a modelo SE e disse adeus ao Apple Watch Nike – fruto de uma longa parceria com a fabricante de artigos esportivos.

Usados principalmente para monitorar a saúde de seus usuários, os relógios inteligentes trazem novas funções como o checagem da temperatura corporal, recurso que não está presente em versões antigas do smartwatch, como o Apple Watch 7, lançado no ano passado. Na loja oficial da maçã, o preço sugerido para os três Apple Watch varia entre R$ 3.399 e R$ 10.299. Conheça o catálogo oficial na lista a seguir.

1. Apple Watch Ultra

Um dos maiores destaques do catálogo da Apple este ano foi, sem dúvidas, o Apple Watch Ultra. O modelo, focado em atrair a fatia de consumidores que aprecia aventuras e esportes radicais, trouxe um display maior, com 49 mm, envolto em uma carcaça de titânio, além de um botão extra, para ajudar os usuários a acessar os recursos do relógio com mais facilidade durante as atividades.

2 de 7 Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela Retina tem até 2.000 nits, sendo duas vezes mais brilhante do que qualquer tela de Apple Watch no catálogo da fabricante. Há também três microfones integrados para melhorar significativamente a qualidade do som em chamadas com um algoritmo feito para reduzir o som externo, incluindo barulho de vento, de acordo com a empresa.

Por se tratar de um produto voltado para explorações radicais, a Apple investiu em soluções para garantir que o Watch Ultra funcionasse mesmo em condições adversas, a começar pelo GPS que oferece dados mais precisos de distância, ritmo e rota para treinamento e competição. Ele também foi feito para aguentar temperaturas extremas que vão de -20°C até 55°C, além de possuir diversas certificações que garantem resistência em atividades que vão de mergulho recreativo em até 40 metros de profundidade, até Congelamento ou Descongelamento, entre outros.

3 de 7 Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com a atualização do WatchOS 9, o smartwatch consegue mostrar até seis métricas de desempenho simultaneamente. A bússola do relógio também foi atualizada para exibir simultaneamente um mostrador analógico e uma visão digital, com dados de localização mais detalhados. Vale ressaltar que todos os recursos podem ser personalizados no botão de ação, na lateral do aparelho.

Por último, mas não menos importante, a bateria do Apple Watch Ultra é um de seus maiores destaques com 36 horas durante o uso normal, podendo chegar a até 60 horas na configuração de baixo consumo de energia.

2. Apple Watch 8

A versão tradicional do smartwatch da Apple, o Watch Series 8, também ganhou melhorias focadas na saúde do usuário. Entre as novidades estão recursos de detecção de temperatura, estimativas retrospectivas de ovulação, detecção de quedas e roaming internacional. As ferramentas são bastante focadas em monitoramento da saúde feminina, com informações detalhadas sobre o ciclo menstrual, com intuito de detectar possíveis irregularidades.

4 de 7 Apple Watch Series 8 — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch Series 8 — Foto: Divulgação/Apple

O recurso de detecção de quedas usa o barômetro, o GPS e o microfone do iPhone para detectar acidentes graves. Nesses casos, o próprio relógio aciona o serviço de saúde, caso o usuário passe mais de 10 segundos sem responder que está bem.

Para os preocupados com a duração da bateria, o Apple Watch 8 também conta com o novo modo de baixo consumo, que pode estender a vida útil da bateria para até 18 horas com o iPhone presente. Dessa forma, o relógio inteligente desativa ou limita temporariamente sensores e recursos selecionados como notificações de saúde cardíaca e o uso da tela Retina Always On.

5 de 7 Apple Watch SE versão 2022 — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch SE versão 2022 — Foto: Divulgação/Apple

3. Apple Watch SE

Mais barato dos três relógios, o Apple Watch SE também trouxe novidades. Ideal para quem procura por um modelo novo para dar entrada no universo de smartwatches da Apple ele oferece diversos recursos presentes na versão tradicional como rastreamento de atividades, notificações de frequência cardíaca alta e baixa e o SOS de emergência, com a Detecção de acidentes.

6 de 7 Apple Watch Series 8 com as pulseiras da Nike — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Series 8 com as pulseiras da Nike — Foto: Reprodução/Apple

Para ele, a Apple trouxe o processador dual-core S8 SiP, presente no Watch 8 e Watch Ultra, tornando-o 20% mais rápido que a geração anterior, segundo a fabricante. Compatível com watchOS 9, o dispositivo mantém a aparência do seu antecessor e segue disponível nos tamanhos 40 mm e 44 mm, levemente menores que a versão tradicional, com 41 mm e 45 mm.

A mudança do Apple Watch Nike

Por fim, a fabricante deu adeus ao Apple Watch Nike, que levava no nome a marca da fabricante de tênis e trazia algumas funções exclusivas. A parceria, no entanto, não chegou ao fim: a Apple passou a oferecer os mostradores e as pulseiras da Nike a qualquer modelo de Apple Watch. O consumidor pode fazer o download dos itens. Recursos mais avançados – que antes eram oferecidos apenas no smartwatch da marca – agora estão em apps como o Nike Run Club.

Preços de Apple Watch

7 de 7 Lançamento do Apple Watch Ultra na sede da Apple, nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lançamento do Apple Watch Ultra na sede da Apple, nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No Brasil, o Apple Watch Ultra custa R$ 10.299 e está disponível apenas na cor prata. O modelo tradicional do relógio, Watch 8, sai por R$ 5.229 e traz oito opções de cores para o consumidor, incluindo rosa, azul, preto, dourado, verde, vermelho, entre outras. Já o Apple Watch SE conta apenas com três cores, incluindo rosa, e custa a partir de R$ 2.899 na Amazon.

Com informações de Apple