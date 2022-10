Um ar-condicionado portátil pode ser útil para quem não quer fazer uma instalação fixa. Além disso, as rodinhas na base do equipamento auxiliam a movê-lo pelos cômodos da casa ou até para outros lugares. Fabricantes como Gree , Britânia, Philco , Springer Midea, LG e Elgin oferecem versões com ciclos variados, tecnologia Inverter para economizar energia, filtros especiais que combatem a proliferação de micro-organismos, controle remoto compatível com Google Assistente e mais.

O modelo da Springer Midea possui alta potência, de 12 mil BTUs, além de função específica para a hora de dormir e timer para programar o momento de desligar por valores a partir de R$ 2.150. A opção da Britânia oferece design simplificado, luzes LED na região frontal para indicar a temperatura e filtro antibacteriano por cerca de R$ 3.273. Já o LG Voice pode ser controlado remotamente via comando de voz, traz quatro ciclos diferentes e é vendido por aproximadamente R$ 4.532.

1 de 7 Ar-condicionado portátil: 6 modelos de marcas e potências diferentes — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Ar-condicionado portátil: 6 modelos de marcas e potências diferentes — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Qual o melhor aparelho de ar-condicionado? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

2 de 7 Springer Midea oferece o modo "não perturbe", que pode ser útil para não comprometer o sono do usuário — Foto: Reprodução/Americanas Springer Midea oferece o modo "não perturbe", que pode ser útil para não comprometer o sono do usuário — Foto: Reprodução/Americanas

O Springer Midea é um modelo de ar-condicionado portátil que oferece apenas o ciclo de refrigeração. O aparelho tem 127 V e potência de 12 mil BTUs. A parte frontal traz as aletas, enquanto a superior hospeda um painel eletrônico e um visor para indicar a temperatura. O controle remoto também oferece um visor LED e várias opções para mexer na velocidade, no timer, no relógio e mais. Os interessados devem desembolsar valores a partir de R$ 2.150.

O design discreto deve combinar com todo tipo de ambiente. O item tem dimensões de 70 cm de altura por 34 cm de largura e promete trazer um gás refrigerante que não agride a camada de ozônio. Contém, ainda, um modo chamado "não perturbe", que desliga os LEDs e avisos sonoros enquanto a refrigeração funciona. O item não apresenta avaliações ou comentários dos consumidores até o fechamento desta matéria.

Prós: é possível verificar a temperatura pelo controle remoto

é possível verificar a temperatura pelo controle remoto Contras: ausência de filtros para controlar a proliferação de bactérias e fungos

3 de 7 O ar-condicionado da Elgin acompanha controle remoto e design mais clean e discreto — Foto: Reprodução/Americanas O ar-condicionado da Elgin acompanha controle remoto e design mais clean e discreto — Foto: Reprodução/Americanas

O ar-condicionado da Elgin oferece visual clean, o que pode ser ideal para usuários que prezam por uma estética mais minimalista. Confeccionado inteiramente na cor branca, o modelo detém aletas ajustáveis na região frontal, enquanto na parte superior é possível encontrar botões para administrar os comandos e um visor com a temperatura. Dentre as funções presentes, o equipamento pode personalizar timers específicos para a operação, a fim de facilitar a rotina do consumidor. O artigo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 2.231.

Com uma capacidade de refrigeração de até 9 mil BTUs, o produto apresenta opções de 110 V e 220 V, cujas potências alcançam 940 W e 780 W, respectivamente. Traz controle remoto, rodinhas na base e tecnologia Inverter, que auxilia na economia de energia elétrica. Também não é possível utilizar o ciclo quente neste ar-condicionado, apenas o frio. As dimensões alcançam medidas de 86 cm de altura por 36,5 cm de largura. Avaliado com uma nota de 3,5 no site da Americanas, os consumidores elogiam a entrega antes do prazo, a facilidade de instalação e o tamanho razoável. No entanto, alertam que o funcionamento promove muito barulho, o que pode comprometer os momentos silenciosos da rotina, como estudo, trabalho e sono.

Prós: timers personalizados para o funcionamento

timers personalizados para o funcionamento Contras: somente ciclo frio

3. Philco Virus Protect – a partir de R$ 2.759

4 de 7 Philco Virus Protect possui uma eficiência de 12 mil BTUs — Foto: Reprodução/Americanas Philco Virus Protect possui uma eficiência de 12 mil BTUs — Foto: Reprodução/Americanas

O Philco Virus Protect, como o próprio nome já entrega, se destaca pela tecnologia que filtra e elimina os agentes virais presentes no ar. Este recurso pode auxiliar positivamente na saúde dos usuários. O ar-condicionado tem eficiência de 12 mil BTUs em modelos de 110 V e 220 V. Dentre os ciclos disponíveis para uso, encontram-se opções para resfriar, desumidificar, ventilar e purificar o ar do ambiente, de acordo com a necessidade do usuário. O item pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.759.

Com 71 cm de altura por 41 cm de largura, o eletrônico pode ser utilizado em qualquer lugar, pois não precisa estar fixado em um único ambiente. A aleta de refrigeração e o painel de controle ficam localizados na parte superior do aparelho. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Americanas, os consumidores destacam a refrigeração proporcionada pelo dispositivo. Todavia, criticam que o motor pode fazer muito barulho, o que incomoda alguns usuários.

Prós: filtro para evitar a proliferação de vírus

filtro para evitar a proliferação de vírus Contras: controle remoto não tem visor

5 de 7 O modelo da Britânia oferece até quatro modos de operação diferentes para atender a exigências da rotina do consumidor — Foto: Reprodução/Americanas O modelo da Britânia oferece até quatro modos de operação diferentes para atender a exigências da rotina do consumidor — Foto: Reprodução/Americanas

O equipamento da Britânia disponibiliza um design bastante simplificado e clean, finalizado em cor branca e com detalhes em cinza claro. A região frontal do equipamento fornece um visor em luz LED, que informa a temperatura de funcionamento, enquanto a parte superior hospeda botões para a administrar o sistema e uma única aleta para refrigeração. Por meio do controle remoto, é possível alterar os ciclos de funcionamento do ar entre refrigeração, ventilação e desumidificação. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 3.273.

O motor trabalha em capacidade de 11 mil BTUs, com voltagens de 127 V e 220 V, cada qual com potências de 1.500 W e 1.350 W, respectivamente. Além disso, o funcionamento Inverter deve ajudar a economizar energia na conta de luz no fim do mês. O filtro presente no aparelho possui ação antibacteriana e antifúngica, o que pode auxiliar na saúde de consumidores com problemas respiratórios. Com dimensões aproximadas de 70 cm de altura por 42 cm de largura, garante instalação simplificada e rodinhas para ajudar na locomoção. O produto não apresenta avaliações ou comentários dos consumidores até o fechamento desta matéria.

Prós: diferentes ciclos de funcionamento

diferentes ciclos de funcionamento Contras: ausência de informação sobre a quantidade de ruído emitido durante o funcionamento

6 de 7 Ar-condicionado portátil da Gree promete um filtro que combate as bactérias e elimina odores indesejados do ar — Foto: Reprodução/Americanas Ar-condicionado portátil da Gree promete um filtro que combate as bactérias e elimina odores indesejados do ar — Foto: Reprodução/Americanas

O modelo da Gree apresenta design nas cores preto e branco, com acabamento em plástico ABS e rodinhas na base para facilitar a locomoção pelos cômodos da casa. A região superior acomoda um visor para indicar a temperatura do ambiente, além de botões para o controle manual do sistema. Já no quesito compatibilidade elétrica, o ar-condicionado funciona apenas em 110 V, o que pode limitar o número de interessados. O artigo é visto no site da Americanas por preços a partir de R$ 3.999.

Na ficha técnica, o equipamento promete trazer os seguintes ciclos: frio, desumidificação e ventilação. O modo "sleep", que adapta a temperatura, e a função de timer, para programar o desligamento, devem facilitar o uso na hora de dormir. A capacidade do modelo listado é de 12 mil BTUs. Além disso, o filtro do ar-condicionado traz utilidades para a saúde do consumidor, pois promete ação antibacteriana e detém associação com carvão ativado, que pode eliminar odores indesejados. Por fim, o item funciona a 127 V e tem dimensões de 77 cm de altura por 31 cm de largura. O produto não apresenta avaliações ou comentários dos consumidores até o fechamento da matéria.

Prós: rodinhas para facilitar a locomoção

rodinhas para facilitar a locomoção Contras: apenas uma voltagem disponível

7 de 7 LG Voice pode ser controlado remotamente via assistente virtual — Foto: Divulgação/LG LG Voice pode ser controlado remotamente via assistente virtual — Foto: Divulgação/LG

O LG Voice promete design reduzido, o que não apenas amplia a portabilidade, como também o torna útil para cômodos pequenos. No caso listado, são 14 mil BTUs aliados a uma potência de 1.370 Watts. Além disso, funciona em redes elétricas de 127 V e apresenta dimensões estimadas de 77 cm de altura por 49 cm de largura. O item está disponível a partir de R$ 4.532. O grande diferencial é a possibilidade de controlar as funções por assistentes virtuais, como Google Assistente.

Uma vez que o dispositivo é pareado com a inteligência artificial, é possível administrá-lo pelo comando de voz e solicitar ações como mudança de temperatura. O modelo também acompanha um controle remoto com visor LED. Os ciclos disponibilizados no sistema correspondem a ações de refrigerar, desumidificar e ventilar os ambientes. A tecnologia interna traz o recurso Inverter, que pode economizar energia elétrica. As aletas estão localizadas na região superior, acompanhadas de um painel simplificado para configurações. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Americanas, os usuários elogiam a eficiência do produto e a praticidade de instalação. No entanto, criticam que o cabo de energia é muito curto.

Prós: controle remoto via comando de voz

controle remoto via comando de voz Contras: ausência de ciclos de aquecimento

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!