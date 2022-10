Auxílio Brasil: o que significa 'em processamento' no Caixa Tem

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi liberado para os brasileiros neste mês de outubro, e pode ser solicitado pelo aplicativo Caixa Tem . A opção prevê acesso antecipado a valores do benefício, e pode ser descontado diretamente dos demais pagamentos. Antes de fazer a solicitação seu empréstimo, no entanto, existem alguns pontos sobre a transação que o beneficiário deve saber. Entre eles está a mensagem “em processamento”, que aparece no app dias após a confirmação da contratação. A nova modalidade do Auxílio Brasil é provisória e faz parte do Programa Renda e Oportunidade.

O que é o empréstimo no Auxílio Brasil? Quais são as taxas?

O Consignado Auxílio é um tipo de microcrédito que dá acesso antecipado a um valor e desconta as parcelas diretamente dos benefícios recebidos através de programas assistenciais do Governo, como Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele é destinado às famílias brasileiras economicamente vulneráveis, com renda mensal de até R$ 210, e a mulheres gestantes, lactantes ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos que sejam emancipadas.

As taxas variam de 2,89% até 3,5%, dependendo do banco escolhido pelo beneficiário. Ao todo, 14 bancos ligados ao Ministério da Cidadania disponibilizam essa opção de consignado - entre eles, a Caixa Econômica Federal. O máximo da prestação equivale a 40% do valor recebido, e o depósito é feito na mesma conta cadastrada para o recebimento do benefício.

Como solicitar o empréstimo pelo app?

O banco mais procurado para solicitar essa linha de crédito é a Caixa. A contratação pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iPhone (iOS).

Antes de fazer a solicitação pelo app, é preciso rever as informações no cadastro para atualizar a conta para uma Poupança Digital+. Feita a atualização, os dados serão enviados para análise e, caso não existam inconsistências, será sinalizado para dar continuidade no processo.

Para fazer a contratação, o usuário deverá abrir o app e, então, acessar: “Empréstimo” > “Simular e Contratar” > “Consignado”. O sistema simulará o valor a ser recebido, com sua respectiva taxa de juros, o prazo de duração do contrato e o valor da parcela. Também serão disponibilizados o quanto será recebido de auxílio após a confirmação, e o valor total do consignado. Feita a simulação, é só confirmar. É possível desistir da operação em até sete dias.

O que significa 'em processamento' no Caixa Tem?

Após a confirmação da solicitação, será feita uma análise do pedido. Isso acontece para que a Caixa consiga analisar o perfil do usuário para chegar à proposta final. Para acompanhar a solicitação, o usuário deverá acessar o menu “Meus Contratos”.

A página será sinalizada com a mensagem “Em processamento”, o que significa que a proposta foi recebida e ainda está em análise de aprovação pelo órgão do governo. O status permanecerá por pelo menos 48 horas. Caso não haja nenhuma alteração após esse prazo, é indicado procurar suporte em uma das agências Caixa.

Como ver se meu empréstimo foi aprovado?

Além de mostrar o status da operação, o aplicativo Caixa Tem demonstra se o consignado foi aprovado. Para isso, o usuário deverá acessar a opção “Empréstimos” > “Ver meus contratos” > “Empréstimo consignado”. A situação da solicitação estará descrita ali.

Quais são os prazos para o pagamento? O dinheiro cai na hora?

O pagamento pode ser parcelado em até 24 parcelas mensais, que serão descontadas do valor recebido através do auxílio. De início, o prazo para recebimento do valor era de 48 horas após a aprovação do pedido. Entretanto, devido à alta demanda, o banco estendeu esse período para até 15 dias.

