Belas Artes À La Carte: saiba preço, catálogo, como baixar e mais

O Belas Artes À La Carte estreou no Brasil em maio de 2020 e disputa o mercado de streamings oferecendo aos usuários uma curadoria especial de filmes, além de conteúdo exclusivo destinado aos cinéfilos de plantão. A plataforma independente é a primeira pertencente a um cinema, o Belas Artes Grupo, que é a junção da distribuidora Pandora Filmes e o cinema Petra Belas Artes. O catálogo inclui clássicos cinematográficos como “Festim Diabólico” (1948), de Alfred Hitchcock, e “Stalker” (1979), de Andrei Tarkovsky, além de séries da BBC Studios inéditas no país, com destaque para “Parade’s End”, “Os Bolenas: Escândalo de família” e “Miss Marple”.

A seguir, entenda melhor quanto o serviço do À La Carte custa, os principais destaques do catálogo, quais são as plataformas disponíveis para usar a plataforma e como baixar e assinar.

Preço

Em comparação aos demais serviços de streaming, o À La Carte sai na frente pelo preço, que custa apenas R$ 9,90 por mês ou R$ 108,90 no pacote anual. Ambos os planos oferecem acesso a duas telas simultâneas, além de todos os filmes do catálogo estarem disponíveis nas duas modalidades de assinatura. Contudo, no momento, o serviço só pode ser acessado em território nacional.

Catálogo

O “cardápio” do À La Carte, como é chamado pelo serviço o seu próprio catálogo, é variado e engloba inúmeros longas e séries que são um verdadeiro deleite para os fãs de cinema ou mesmo para aqueles que curtem passar o tempo vendo produções raras e exclusivas. No momento, a plataforma conta com quase 500 títulos do cinema nacional e internacional em seu catálogo, como “M, o vampiro de Dusseldorf” (1931), “A felicidade não se compra” (1946), “Hiroshima, Meu Amor” (1959), “Fogo e Paixão” (1988) e muito mais.

Outros pontos positivos do streaming são as coletâneas de filmes de diretores renomados, como Orson Welles, Billy Wilder e Sylvio Back, por exemplo, bem como vídeos exclusivos da equipe do Belas Artes Grupo indicando longas do catálogo. Lembrando também que todos os títulos do streaming possuem curiosidades, ficha técnica e vídeo produzido pela equipe, intitulado "Por que assistir?”.

Vale destacar que, desde janeiro deste ano, as séries exclusivas da BBC Studios passam a estar disponíveis também na plataforma, como é o caso da versão original de “House Of Cards”, “Maigret”, “French and Saunders”, “Absolutely Fabulous” e “The Durrells”.

Além disso, o streaming ainda conta com conteúdo próprio destinado aos assinantes, como é o caso do programa “Cardápio Semanal”, que mostra quais serão os novos títulos do catálogo, que é atualizado semanalmente toda quinta-feira. O conteúdo é disponibilizado semanalmente no YouTube e é apresentado por André Sturm, presidente e curador do Belas Artes Grupo. Dentro do serviço há, ainda, a seção "Super Lançamentos", na qual é possível alugar filmes mesmo sem ser assinante.

Plataformas compatíveis

O Belas Artes À La Carte está disponível em vários dispositivos, como celulares, computadores, TVs e, também, em gadgets de mídia online, como o Roku e o Chromecast. O app do serviço também pode ser encontrado para download em celulares com Android, bem como em iPhones (iOS). Já nos computadores, a plataforma pode ser acessada por qualquer navegador em dispositivos que tenham Windows ou macOS. Em relação aos consoles de videogame, como Xbox e PlayStation, o app do streaming ainda não está disponível.

Como baixar e assinar

Para assinar o serviço pelo celular, é necessário acessar a loja de aplicativos disponível no seu dispositivo smartphone, seja ele Google Play Store ou App Store, digitar na aba de busca o nome “Belas Artes À La Carte” e, em sequência, iniciar o download. Ao terminar de instalar o app, você deverá escolher qual plano assinar e, logo depois, preencher os dados cadastrais para criar a conta. Já em relação à assinatura pelo site do serviço, o procedimento é igual.