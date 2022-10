Caixa de som Bose: 6 modelos de tamanhos e potências diferentes

Já a Bose Home Speaker 500 é indicada para quem procura uma caixa de som com assistente pessoal sem abrir mão da qualidade por cerca de R$ 4.368. Outra alternativa é a Bose S1 Pro, que traz conexão Bluetooth e é indicada para festas e ao livre por valores que partem de R$ 5.969. Veja a seguir seis caixas de som da Bose para comprar em 2022.

1 de 7 A S1 Pro pode ser uma boa opção para apresentações com instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Bose A S1 Pro pode ser uma boa opção para apresentações com instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Bose

1. Bose Soundlink Color II – a partir de R$ 1.117

A Bose Soundlink Color II é um dos modelos de aberturas da marca e seu maior destaque fica para o tamanho compacto, sendo uma boa opção para quem procura levar um pouco de diversão para passeios na piscina ou em locais abertos. Apresentando um exterior de silicone com toque suave e um microfone embutido para chamadas, seu pequeno alto-falante promete um alcance alto, um som nítido e um grave razoável. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.117.

Ela permite que o usuário controle as funções pressionando um botão, como atender chamadas no viva-voz, trocar músicas e conexão entre dispositivos. Ela promete uma duração de bateria em até oito horas com reproduções sem pausas. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que ela possui uma qualidade sonora potente para o seu tamanho e sua conectividade é fácil. Porém, outros destacam problemas na bateria.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: bateria costuma apresentar problemas

2 de 7 Bose Soundlink Color II apresenta um exterior de silicone com toque suave e um microfone embutido para chamadas — Foto: Divulgação/Bose Bose Soundlink Color II apresenta um exterior de silicone com toque suave e um microfone embutido para chamadas — Foto: Divulgação/Bose

2. Bose SoundLink Flex – a partir de R$ 1.149

O modelo SoundLink Flex, da Bose, é uma caixa de som que se destaca pela construção sólida com materiais que oferecem uma proteção de alto padrão. Seu exterior é feito em silicone em aço anodizado e promete absorver o impacto de pequenos choques e quedas. Ela conta com classificação IP67, sendo resistente a danos causados ​​por líquidos, areia e poeira. O produto ainda pode flutuar na água, sendo uma boa opção de compra para quem procura um equipamento para a piscina. A caixinha é vista por cerca de R$ 1.149.

Ela possui PositionIQ, função que detecta a orientação do alto-falante e alterna automaticamente sua reprodução para otimizar a qualidade do som para um alcance maior em áreas externas. Sua conectividade é Bluetooth 4.2 e permite sincronização com outras caixas de som da marca. A autonomia de bateria é de até 12 horas no volume alto. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, o acessório sonoro portátil se destaca pela qualidade sonora e pelo alcance em locais abertos. Porém, outros destacam que o grave não é tão presente.

Prós: indicado para locais abertos e externos

indicado para locais abertos e externos Contras: graves não tendem a ser altos

3 de 7 Bose SoundLink Flex promete áudio de alta resolução — Foto: Divulgação/Bose Bose SoundLink Flex promete áudio de alta resolução — Foto: Divulgação/Bose

3. Bose SoundLink Mini II – a partir de R$ 2.142

A SoundLink Mini II é uma caixa de edição limitada da marca voltada para quem procura qualidade, potência e portabilidade em um único dispositivo, principalmente para a rotina. Ela é desenhada de maneira sofisticada e utiliza alumínio como material principal. O produto ainda tem radiadores duplos passivos e transdutores de alta eficiência. A Mini II promete apresentar boa qualidade de áudio, com agudos nítidos e baixos fortes, além de um grave profundo. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 2.142.

Prometendo uma anatomia livre de 10 horas de bateria no volume médio, ela conta com um microfone embutido para receber chamadas e acessar as assistentes pessoais Siri e Google Assistente. O produto conta com uma porta micro USB, além de entrada 3,5 mm para conectar um fone de ouvido, por exemplo. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, esse produto recebeu avaliação alta pela qualidade do áudio e pela fácil conexão com os aparelhos. Entretanto, os usuários destacaram que ela é uma caixa frágil.

Prós: qualidade do áudio e conexão fácil

qualidade do áudio e conexão fácil Contras: é uma caixa de som frágil

4 de 7 A edição limitada da Bose SoundLink Mini II deve apresentar boa qualidade de áudio com agudos nítidos e baixos fortes — Foto: Divulgação/Bose A edição limitada da Bose SoundLink Mini II deve apresentar boa qualidade de áudio com agudos nítidos e baixos fortes — Foto: Divulgação/Bose

4. Bose SoundLink Revolve Plus II – a partir de R$ 2.445

O SoundLink Revolve Plus II, da Bose, é uma caixa de som que promete oferecer um som de 360 graus para uma cobertura consistente e uniforme para uma experiência com maior alcance. A sua forma cilíndrica e alça de tecido flexível tornam a caixa de som portátil e de fácil manuseio. Seu corpo de alumínio durável oferece proteção sem preocupações e classificação IP55, permitindo que o comprador mantenha ela em contato com líquidos e a poeira. De acordo com o fabricante, ela possui bateria íon com autonomia de até 17 horas. A caixa é comercializada por cifras que partem de R$ 2.445.

Sua conectividade é feita por meio do Bluetooth e ela também permite que você conecte o alto-falante a um dispositivo habilitado pela Alexa, como a Echo Dot, por exemplo. Já pensando na qualidade sonora, a Bose introduziu nessa caixa o modo estéreo, onde instrumentos e vocais se separam naturalmente e se espalham. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores deram destaque para o formato portátil e o alcance em 360 graus. Porém, apontaram que sua conectividade tende a ser um pouco difícil se você não possui familiaridade.

Prós: modo estéreo e compatibilidade com a Alexa

modo estéreo e compatibilidade com a Alexa Contras: conectividade é difícil

5 de 7 Bose SoundLink Revolve Plus II também permite que você conecte o alto-falante a um dispositivo habilitado pela Alexa — Foto: Divulgação/Bose Bose SoundLink Revolve Plus II também permite que você conecte o alto-falante a um dispositivo habilitado pela Alexa — Foto: Divulgação/Bose

5. Bose Home Speaker 500 – a partir de R$ 4.368

A Bose Home Speaker 500 é uma das apostas da empresa em aparelhos inteligentes. O sistema conta com assistente pessoal Alexa, da Amazon, e é uma opção a mais para quem quer contar com um assistente pessoal doméstico sem abrir mão da qualidade de som. De acordo com a Bose, a nova caixa de som oferece um dos maiores palcos sonoros da linha e vem com dois drivers de som que apontam para direções opostas, fazendo o som refletir nas paredes do ambiente e permitindo ouvir cada instrumento de maneira nítida. A Home Speaker 500 pode também ser usada como uma caixa de som Bluetooth, ou seja, acessada apenas pelo celular. Ela é encontrada por cerca de R$ 4.368.

Na parte de baixo da superfície do Home Speaker 500 estão oito microfones, permitindo que a caixa ouça você mesmo quando estiver tocando música alta. Além disso, ela possui uma tela LCD colorida, que mostrará o que está tocando, como música atual, estação, informações da lista de reprodução e arte do álbum. Avaliada em 5 de 5 estrelas, os usuários destacaram a qualidade do produto e destacam que ele oferece tudo o que é prometido. No entanto, ela funciona apenas se estiver plugada na tomada, assim como suas concorrentes.

Prós: assistente pessoal e tela LCD colorida

assistente pessoal e tela LCD colorida Contras: só funciona ligado na tomada

6 de 7 Home Speaker 500 possui uma tela que indica qual conteúdo está sendo reproduzido — Foto: Divulgação/Bose Home Speaker 500 possui uma tela que indica qual conteúdo está sendo reproduzido — Foto: Divulgação/Bose

6. Bose S1 Pro – a partir de R$ 5.969

O S1 Pro, da Bose, é um alto-falante com conectividade Bluetooth indicado para festas, reuniões externas e comemorações em áreas externas. Devido ao seu tamanho e alcance, a fabricante afirma que a caixa de som foi criada pensado em um sistema de música ao todo, possuindo também conexões com microfone, teclado e outros instrumentos elétricos. Apesar do peso, ela é portátil e conta com uma alça de transporte conveniente. Ela funciona por meio de um cabo de alimentação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.969 para comprar o produto.

Seu formato exclusivo de várias posições e o equalizador automático integrado altera automaticamente o tom do sistema para que todos possam ouvir a música, possuindo também várias posições de mira para um som ideal em qualquer posição que ela é colocada. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, a S1 Pro se destaca pela qualidade sonora e alcance em áreas externas. Já outros apontam que ela não é tão portátil.

Prós: qualidade sonora e entrada para instrumentos

qualidade sonora e entrada para instrumentos Contras: precisa de fonte de energia para ligar

7 de 7 A S1 Pro pode ser uma boa opção para apresentações com instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Bose A S1 Pro pode ser uma boa opção para apresentações com instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Bose

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022