Câmera veicular: 6 modelos para dirigir com mais segurança

Câmeras veiculares podem ser bastante úteis para filmar o interior e exterior do veículo, auxiliar no estacionamento do carro e até servir como um sensor para detectar movimentos bruscos. Empresas como Motorola , Pioneer , Intelbras , Osram, 70mai, e Vantrue oferecem modelos com filmagem em Full HD e 4K, com duas câmeras simultâneas, sensores de movimento, e até com visão noturna infravermelho.

O modelo DC 3201, da Intelbras, promete duas câmeras, hospeda microfones e traz filmagem em Full HD por preços a partir de R$ 399. Já a VREC-200CH, da Pioneer, oferece o design de um retrovisor interno e uma tela LCD para visualização por valores que partem de R$ 529. Outra alternativa é a Vantrue N4, que apresenta qualidade 4K e sensores que auxiliam no estacionamento do carro por cerca de R$ 3.379. Veja a seguir seis câmeras veiculares para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Câmera veicular: 7 modelos para dirigir com mais segurança — Foto: Reprodução/GettyImages Câmera veicular: 7 modelos para dirigir com mais segurança — Foto: Reprodução/GettyImages

1. Intelbras DC 3101 – a partir de R$ 399

A DC 3101, da Intelbras, é uma câmera veicular que oferece a fixação do dispositivo por meio de uma ventosa. O sensor deste equipamento promete uma resolução Full HD de imagem e um ângulo de filmagem de 140 graus; enquanto o design aborda um slot para cartão de memória, botões de controle e uma tela LCD. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 399.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente os sensores da câmera, a qualidade de filmagem, e o cabo longo do fio de carregamento. Porém, criticam que o sensor não é adequado para auxiliar no estacionamento do carro.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: relatos do design ser muito grande

2 de 7 Intelbras DC 3101 garante filmagem em resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras DC 3101 garante filmagem em resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras

A VREC-200CH, da Pioneer, chama bastante atenção por sua similaridade aos retrovisores tradicionais: o item oferece o mesmo design, mas com adição de uma câmera que captura imagens da frente do carro. O design do aparelho oferece uma pequena tela LCD para a visualização da filmagem em tempo real e botões para configurar os controles. Ela é vendida por valores que partem de R$ 529.

O usuário tem opção de utilizar o item como retrovisor ou acionar a tela para visualizar as filmagens. A fixação do periférico pode ser realizada por meio de ventosas, localizadas na região superior. O item ainda conta com microfones e alto-falantes embutidos. A câmera frontal filma em 720p, enquanto a traseira filma em 480p. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários denotam a versatilidade do produto, que pode funcionar tanto como câmera quanto retrovisor. Porém, destacam negativamente que o dispositivo precisa ficar ligado o tempo todo, pois a autonomia de bateria é baixíssima.

Prós: acompanha retrovisor

acompanha retrovisor Contras: a tela não oferece tecnologia antirreflexo

3 de 7 Pioneer VREC-200CH pode ser utilizada tanto como retrovisor quanto como câmera de filmagem — Foto: Divulgação/Pioneer Pioneer VREC-200CH pode ser utilizada tanto como retrovisor quanto como câmera de filmagem — Foto: Divulgação/Pioneer

3. Osram ROADsight 20 – a partir de R$ 691

A ROADsight 20, da Osram, é uma filmadora com resolução Full HD e com uma lente cujo parâmetro de visão alcança os 120 graus. O produto é bastante compactado e pode até ser guardado no bolso. Uma vez acoplada ao suporte, pode ser fixada no vidro pela adesivo fixador. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 691.

Ela oferece botões para controlar os comandos e um slot para cartão de memória SD. O visor promete um comprimento de 2 polegadas e o produto é avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon.

Prós: design compacto

design compacto Contras: ausência de conectividade sem fio, como Wi-Fi ou Bluetooth

4 de 7 Osram ROADsight 20 é tão compacta que pode ser guardada no bolso — Foto: Reprodução/Amazon Osram ROADsight 20 é tão compacta que pode ser guardada no bolso — Foto: Reprodução/Amazon

4. 70mai A500S – a partir de R$ 695

A A500S, da 70mai, também traz design supercompacto e uma tela de visualização com 2 polegadas. O item proporciona uma filmagem em Full HD e pode ser fixado no carro por meio de adesivo. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 695.

O equipamento pode arquivar em imagens em dois canais, o que aumenta a possibilidade de proteção dos arquivos. Além disso, promete filmagens de alta qualidade durante a noite, enquanto o sensor pode monitorar o carro durante 24 horas em casos de colisões ou movimentos súbitos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a alta definição da filmagem. Entretanto, relatam que o visor é muito pequeno.

Prós: bom custo-benefício para a boa qualidade de imagem ofertada

bom custo-benefício para a boa qualidade de imagem ofertada Contras: relatos de o produto não vir com manual de instruções

5 de 7 70mai A500S traz design supercompacto — Foto: Reprodução/Amazon 70mai A500S traz design supercompacto — Foto: Reprodução/Amazon

5. Intelbras DC 3201 – a partir de R$ 760

A DC 3201, da Intelbras, é um equipamento que oferta duas câmeras, um recurso útil para filmar o interior e exterior do carro simultaneamente. A parte superior resguarda uma ventosa, útil para fixar o dispositivo no vidro do carro. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 760 para comprar o produto.

A região traseira hospeda uma tela LCD compacta para visualizar as filmagens em tempo real ou conferir os arquivos gravados. O design garante microfones, gravação de vídeo em Full HD e conectividade USB. Seu diferencial é a visão noturna, o que pode agradar alguns públicos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ótima qualidade de imagem do produto. Porém, criticam que não é possível acessar remotamente as imagens capturadas.

Prós: instalação e configuração simplificadas

instalação e configuração simplificadas Contras: ausência de acesso remoto às filmagens

6 de 7 Intelbras DC 3201 possui duas câmeras, a fim de gravar o interior e exterior do carro simultaneamente — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras DC 3201 possui duas câmeras, a fim de gravar o interior e exterior do carro simultaneamente — Foto: Divulgação/Intelbras

A Vantrue N4 também ofertas duas câmeras para a filmagem do interior e exterior do carro, simultaneamente. Cada uma promete gravação em qualidade 4K, visão noturna infravermelho, e sensores que auxiliam no estacionamento do carro. Ela é encontrada por valores que partem de R$ 3.379.

O suporte é equipado com uma ventosa para fixação no vidro. Os sensores ficam ligados 24 horas, o que pode auxiliar na detecção de movimentos bruscos e colisões. O ângulo de visão das lentes oscila entre 155 a 165 graus, a fim de se adaptar às necessidades do usuário. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto.

Prós: o sistema de sensores pode ficar ativo por 24 horas

o sistema de sensores pode ficar ativo por 24 horas Contras: preço elevado

7 de 7 Vantrue N4 contém visão infravermelho e sensores que auxiliam no processo de estacionamento do carro — Foto: Reprodução/Amazon Vantrue N4 contém visão infravermelho e sensores que auxiliam no processo de estacionamento do carro — Foto: Reprodução/Amazon

