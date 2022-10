Capa teclado para Galaxy Tab S6 Lite: 6 opções a partir de R$ 244

A capa teclado para Galaxy Tab S6 Lite pode ser uma ótima opção para quem deseja conciliar funcionalidade com a proteção do tablet Samsung . Além de envolver toda a estrutura do aparelho, ela deve tornar mais simples o processo de navegar na internet, sobretudo para aqueles que gostam de utilizar teclado físico. O desembolso nesse tipo de acessório começa com cifras na casa dos R$ 244 e pode chegar a R$ 899 , a depender das especificações desejadas por cada consumidor.

Lançada em 2020, a versão Lite do tablet da Samsung conta com dimensões de 244,5 x 154,3 x 7 mm, números que devem ser levados em consideração antes da compra da capa teclado. Pensando na variedade de opções existentes, o TechTudo preparou uma lista com seis itens, todos detalhados nas linhas a seguir.

2 de 8 Galaxy Tab S6 Lite é o sucessor do Galaxy Tab S5E — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Tab S6 Lite é o sucessor do Galaxy Tab S5E — Foto: Divulgação/Samsung

1. Capa estilo origami (R$ 244)

3 de 8 Case acompanha bateria com capacidade de 420 mAh — Foto: Divulgação/Amazon Case acompanha bateria com capacidade de 420 mAh — Foto: Divulgação/Amazon

O case em estilo de origami traz um design diferente das demais opções. Na prática, ele entrega dobras a mais, que devem cumprir a mesma função das outras, ou seja, apoiar a tela do dispositivo para navegar com as mãos livres. O acabamento, por sua vez, conta com material em TPU, com uma estrutura que envolve todas as extremidades do tablet para evitar arranhões e outros danos, em caso de queda.

O teclado é retroiluminado, o que confere um toque a mais para quem busca uma capinha com características diferentes. Em termos de conectividade, vale dizer que ela se conecta ao Tab S6 Lite via Bluetooth. Além disso, sua estrutura carrega uma bateria de 420 mAh, que permite o uso contínuo por até 60 horas, sem a luzes, e 5 horas com a iluminação. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 244 na cor preta.

2. Capa com suporte para caneta (R$ 268)

4 de 8 Produto pode ser encontrado em diversas opções de cor — Foto: Divulgação/Amazon Produto pode ser encontrado em diversas opções de cor — Foto: Divulgação/Amazon

Um dos diferenciais desta capa é que ela traz suporte para a S Pen, acessório que acompanha o modelo Tab S6 Lite. Assim como as outras, ela também serve como apoio para a tela, funcionalidade que otimiza o uso no dia a dia. Com funcionamento à base de pilhas, o item pode ser encontrado por R$ 268 na Amazon.

Esta capinha conta com design retrô, segundo a fabricante. Com teclas arredondadas e brancas, o resto do acabamento em tecido sintético PU, que pode conferir resistência e ainda permite que a capa seja lavada. Para quem gosta de cor, o case se destaca pelas várias opções que oferece, entre elas azul, verde, rosa e roxo.

3. Capa com teclado fixo para Galaxy Tab (R$ 899)

5 de 8 Capinha tem suporte de tela ajustável — Foto: Divulgação/Amazon Capinha tem suporte de tela ajustável — Foto: Divulgação/Amazon

Na contramão de grande parte dos itens listados, este modelo traz um teclado fixado à sua estrutura. No entanto, o arranjo não interfere na proteção e pode ser fechado, como qualquer outra capa. Com material reforçado, de policarbonato, o produto está disponível para a compra apenas na opção preta.

O teclado se conecta ao Tab S6 Lite por meio de Bluetooth. Já a recarga ocorre por meio de porta USB-C. Entre os destaques, é possível mencionar o suporte à caneta digital e a variação de inclinação da estrutura, que fica entre 60 e 75 graus quando dobrada. A capa custa R$ 899.

4. Capa com bateria extra para Galaxy Tab S6 Lite (R$ 369)

6 de 8 Estrutura reserva espaço para a S Pen — Foto: Divulgação/Amazon Estrutura reserva espaço para a S Pen — Foto: Divulgação/Amazon

O case WB pode se destacar entre o público que deseja um acessório funcional e com bateria duradoura. Planejado para conferir até 40 horas de autonomia, ela pode ser usada em viagens e outros espaços fora de casa ou do escritório. Além da durabilidade, outro aspecto considerável é o ajuste flexível do suporte, que também assegura firmeza na sustentação.

Em termos de composição, é interessante destacar que as teclas contam com tecnologia ABS e espaçamento para conferir conforto durante o uso. Já o revestimento, traz um material em couro PU robusto e um suporte para a S Pen. O teclado pode ser destacado da capa, caso seja necessário. O produto é comercializado na cor preta por R$ 369.

5. Capa com teclado branco (R$ 295)

7 de 8 Kit também disponibiliza mouse — Foto: Divulgação/Mercado Livre Kit também disponibiliza mouse — Foto: Divulgação/Mercado Livre

A capinha da vez se destaca pelo acabamento colorido e por seus periféricos brancos. Além de dispor de teclado, o kit em questão também acompanha um mouse, ambos sem fio e com conectividade Bluetooth. Assim, ele entrega o pacote completo, com proteção ao dispositivo e ergonomia para o uso.

Disponível na cor azul, ele pode contemplar consumidores que querem fugir do padrão de capinhas pretas. Outro aspecto em termos de acabamento é o material em courino, que promete conferir segurança ao Galaxy Tab S6 Lite. O item é vendido no varejo online por R$ 295.

6. Capa com touchpad para Tab S6 Lite (R$ 267)

8 de 8 Item traz o diferencial do touchpad — Foto: Divulgação/Amazon Item traz o diferencial do touchpad — Foto: Divulgação/Amazon

Quem não dispensa um touchpad pode considerar este case diferenciado. Pensado para proporcionar uma experiência completa de navegação com apenas um acessório, a capa oferece proteção e periféricos como teclado e sensor tátil. No que diz respeito ao acabamento, vale mencionar que a única opção de cor disponível é a preta.

O teclado traz uma estrutura feita em alumínio, que dispõe de uma bateria com capacidade de 250 mAh para alimentá-lo por algumas horas. Com suporte para a tela na horizontal, o produto é vendido por R$ 267.