Catho é confiável? Veja como funciona o site de vagas de emprego

Catho é um site de vagas de emprego que conecta candidatos e empresas. É possível se cadastrar na plataforma e enviar currículo de forma gratuita, embora a assinatura do serviço traga vantagens como ter o currículo destacado em relação ao de outros candidatos. O plano pago também libera o autoenvio de currículo, recurso que usa inteligência artificial para encaminhar o documento automaticamente para as vagas que melhor se encaixam ao perfil do usuário.

A mesma dinâmica vale para as empresas, que conseguem anunciar vagas gratuitamente, mas podem optar por serviços exclusivos e que facilitam a busca por candidatos. A seguir, o TechTudo explica em detalhes como funciona a Catho. Continue a leitura para saber como enviar currículos e ver se a plataforma é confiável.

O que é e como funciona a Catho

A Catho é um marketplace de tecnologia que conecta candidatos e empresas por meio da oferta de vagas de emprego. A empresa foi fundada em 1977, mas atua totalmente online desde os anos 2000. Tanto empresas quanto candidatos podem utilizar a Catho de maneira gratuita, mas o site também oferece planos de assinatura que liberam recursos especiais.

No caso das empresas, a versão paga facilita a procura pelo candidato ideal; para os candidatos, a candidatura é destacada e aparece na frente de concorrentes. Vale ressaltar que a Catho está disponível gratuitamente apenas na versão web. O aplicativo para Android ou iPhone (iOS) pode ser baixado sem custos, mas funciona apenas para assinantes.

Empresas que contratam pela Catho

Empresas de diversos segmentos contratam funcionários pela Catho. Carrefour, Itaú Unibanco, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Nestlé e Walmart Brasil são alguns dos principais exemplos de empresas que utilizam a plataforma.

Como se candidatar a uma vaga de emprego

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é preciso criar uma conta na plataforma. Para isso, basta clicar em "Cadastre-se grátis", no canto superior direito da tela, e informar dados como nome, e-mail e telefone e incluir as experiências profissionais. Após fazer login no site, vá em "Buscar vagas", opção disponível na barra superior da tela. Em seguida, use os filtros localizados no lado esquerdo para otimizar a busca. É possível selecionar cargo ou palavra-chave, cidade, estado ou região, data de publicação da vaga, faixa salarial, área profissional, tipo de contrato e tipo de deficiência, caso o candidato se encaixe nessa categoria.

Depois de filtrar a busca, o site exibirá a lista de empregos com descrição das atividades e outras informações, como horário e benefícios. Para enviar seu currículo, o usuário deve clicar no botão "Quero me candidatar". Algumas vagas não terão essa opção, uma vez que são exclusivas para assinantes. Nesses casos, o botão terá um cadeado e um relógio, sinalizando em quanto tempo aquela vaga estará aberta para o público geral. Em alguns casos, as vagas exigem que os candidatos respondam um questionário antes de enviar o currículo.

Autoenvio de currículo

Um dos diferenciais da Catho é o recurso autoenvio de currículo. A ferramenta usa inteligência artificial para encaminhar automaticamente o currículo do candidato para as vagas que se encaixam no seu perfil. O disparo, feito apenas após o candidato ter escolhido para qual cargo ou área de trabalho deseja se candidatar, otimiza tempo – recurso especialmente precioso para quem está em uma busca ativa por emprego.

Para que a ferramenta funcione, as vagas devem ter alta compatibilidade com o perfil do usuário e candidatura direta, isto é, sem questionários que peçam informações extras. O autoenvio do currículo acontece todas as manhãs, mas apenas quando os algoritmos identificam uma oportunidade compatível. Somente candidatos que assinam o plano profissional da Catho têm direito ao recurso e podem habilitar essa opção no perfil.

Recursos extras

Além de servir como ponte entre empresas e candidatos, a Catho possui alguns recursos extras, como calculadoras trabalhistas. Com elas, os usuários podem calcular seguro desemprego, férias, FGTS, rescisão, INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de forma gratuita.

O site oferece ainda modelos de currículo, para ajudar os candidatos que não sabem como montar o documento. Os templates podem ser encontrados na seção "Ferramentas e Modelos", localizada pouco acima do fim da página. Há opções para jovens aprendizes, nutricionistas, programadores, psicólogos, assessores de imprensa, especialistas em marketing, entre outros.

Outro recurso adicional da plataforma é o "Guia de Profissões", onde é possível pesquisar por um um cargo para saber mais detalhes sobre a formação necessária, bem como a média salarial, trilha de carreira, cursos e posições relacionadas.

Catho é gratuita?

A Catho permite que os usuários se cadastrem e enviem currículos gratuitamente. No entanto, algumas funções, como o autoenvio de currículo, são exclusivas para assinantes. Há duas opções de planos: o plano básico trimestral, disponível em três parcelas de R$ 29,90, e o plano profissional trimestral, parcelado em três vezes de R$ 59,90.

O plano básico destaca o currículo do assinante para os recrutadores, permite que o usuário se candidate para vagas antes dos concorrentes e também que confira quais empresas viram seu currículo. O plano profissional oferece todos os recursos do plano básico, além do autoenvio do currículo para as vagas mais adequadas ao perfil do candidato.

Catho é confiável?

No site Reclame Aqui, a reputação da empresa obteve nota 8,8 nos últimos seis meses. A Catho respondeu mais de 98% das reclamações e resolveu 94% dos problemas indicados pelos usuários. Cerca de 74% das pessoas voltariam a fazer negócio com a plataforma. Entre as principais reclamações estão cobrança indevida e problemas com agência de emprego e recrutamento.

