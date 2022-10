Celular até R$ 1.500: confira 10 modelos lançados em 2022

Encontrar um celular até R$ 1.500 – portanto, que caiba no orçamento – e ainda ofereça funcionalidades que satisfaçam o uso diário não é uma tarefa impossível. Marcas como Samsung , Xiaomi , Motorola e Realme anunciaram, em 2022, opções interessantes para o usuário, que variam entre aqueles considerados básicos, como o Moto E22 e o Redmi 10 A, até modelos que trazem a recém-chegada rede de internet mobile de quinta geração, como o Galaxy A22 5G. A escolha deve considerar a necessidade do uso, seja fotografia, bateria, conexão ou câmera.

Para ajudar o consumidor a encontrar aquele smartphone que melhor se encaixa às suas demandas, o TechTudo separou uma lista com dez modelos de celular com preço até R$ 1.500. Alguns dos aparelhos escolhidos podem ser adquiridos no site da Amazon com quase 50% de desconto em relação ao preço de lançamento.

1. Samsung Galaxy A22 5G

2 de 11 Galaxy-a-22-5g — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy-a-22-5g — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A22 5G da Samsung foi lançado no primeiro semestre de 2022 ao Brasil para somar-se ao vasto catálogo de celulares compatíveis com a nova rede de internet móvel. O celular traz uma tela de 6,6 polegadas, Full HD+ de LCD, com taxa de atualização de 90Hz, além de um design com bordas mais grossas e o notch em formato de gota. Na traseira do aparelho, o jogo triplo de câmeras, com a principal de 48 MP, é um dos destaques do modelo, que também oferece a lente frontal de 8MP.

Na parte interna, o usuário irá encontrar o processador MediaTek Dimensity 700 5G, um octa-core que chega a velocidades de até 2,2 GHz. O celular também traz 4 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, expansível até 1 TB. A bateria é outro ponto de destaque, com 5.000 mAh, garantindo um bom uso longe do carregador por mais de um dia. Quando lançado, o preço sugerido do Galaxy A22 5G era de R$ 1.999. O celular Samsung pode ser encontrado por R$ 1.560 na Amazon, uma queda de R$ 440.

2. Samsung Galaxy A23

3 de 11 Galaxy A23 tem funções de câmera precisas com as do irmão da geração passada — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A23 tem funções de câmera precisas com as do irmão da geração passada — Foto: Reprodução/Samsung

Outro modelo da linha de celulares básicos da Samsung é o Galaxy A23. O celular chegou ao catálogo brasileiro da sul-coreana em março, também com tela de 6,6 polegadas Full HD+ e taxa de atualização de 90Hz. O design, segue os mesmos traços característicos da linha A, mas dessa vez o modelo não veio compatível com a rede 5G. Apesar disso, o celular é uma boa opção para quem procura um smartphone básico que tire boas fotos. O jogo quádruplo de câmeras traseiras traz a principal de 50 MP e uma lente frontal de 8 MP.

Para este modelo, a Samsung separou o processador da Snapdragon 680, um chip octa-core da Qualcomm que atinge velocidade de até 2, 4GHz. A ficha técnica menciona memória RAM de 4 ou 8 GB, bem como armazenamento de 64 GB ou 128 GB (expansível até 1 TB via cartão microSD). Compatível com carregamento rápido 25W, a bateria também é destaque, com 5.000 mAh. Quando foi lançado, o Galaxy A23 veio com preço sugerido de R$ 1.999. Agora, pode ser encontrado por R$ 1.430 na Amazon.

3. Samsung Galaxy M13

4 de 11 Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Vendido exclusivamente pela internet, o Galaxy M13 chegou ao Brasil no comecinho do segundo semestre deste ano. O celular traz também uma tela de 6,6 polegadas, Full HD+ e tem ficha técnica intermediária, sendo um de seus principais destaques, a câmera de 50 MP, parte de um sistema triplo de câmeras traseiras. A câmera de selfie, no entanto, possui apenas 8 MP. Na época do seu lançamento, a Samsung destacou que o modelo do celular focava principalmente na performance.

O aparelho traz memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB ou 128 GB. Para ajudar o usuário a economizar a potente bateria de 5.000 mAh, a Samsung apresentou um recurso de bateria adaptável que se molda às necessidades da pessoa e faz uso de inteligência artificial. O Galaxy M13 foi anunciado nas cores verde, cobre e azul, e seu preço inicial era de R$ 1.799. Atualmente pode ser encontrado por R$ 1.399.

4. Xiaomi Poco M4 Pro

5 de 11 Poco M4 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi Poco M4 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Um dos maiores descontos dessa lista está no Poco M4 Pro, da Xiaomi. O celular da marca chinesa foi lançado globalmente em fevereiro de 2022 e desembarcou no Brasil em março, ao lado da versão com 5G. O smartphone de configurações intermediárias traz uma tela AMOLED de 6,43 polegadas e resolução Full HD+, com taxa de atualização de 90 Hz.O modelo pode atrair aqueles consumidores que estão atrás de aparelhos para tirar boas fotos, já que possui câmera tripla capaz de tirar fotos de até 64 MP, com câmera frontal de 16 MP.

O painel do smartphone da Xiaomi oferece um sensor de luz que detecta alterações na iluminação e ajusta o brilho da tela para uma experiência mais confortável. O processador utilizado é o Helio G96, da MediaTek, um chip octa-core com velocidade máxima de 2,05 GHz.

A bateria é outro ponto que não deixa a desejar com capacidade de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido.

O celular foi lançado por R$ 2.899, mas pode ser encontrado por R$ 1.440 na versão com RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB.

5. Xiaomi Redmi 10A

6 de 11 Redmi 10A possui processador Mediatek e bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10A possui processador Mediatek e bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

A Xiaomi traz também o menor preço entre os celulares separados pelo TechTudo graças ao Redmi 10A. Em um movimento para reforçar a ofertas de produtos da marca Redmi – conhecida pelos modelos mais básicos –, o smartphone chegou junto com o modelo Redmi 10C. A ficha técnica do Redmi 10A deixa isso claro ao trazer um aparelho com opções a partir de 2 GB de memória RAM, além dos modelos com 3 GB, 4 GB e 6 GB. Marca presença o processador octa-core Helio G25 (MediaTek), cuja velocidade vai até 2,0 GHz.

O Redmi 10A acaba sendo um modelo para atrair aqueles usuários que querem usar o celular para sua função original, a de se comunicar. A câmera principal tira fotos de 13 MP, enquanto a frontal se limita a 5 MP.

A tela é de 6,53 polegadas LCD IPS, com resolução HD+ e suporte para dual SIM. A bateria de longa duração segue com 5.000 mAh. O celular da Xiaomi começou a ser vendido no varejo brasileiro por R$ 1.499 e agora pode ser encontrado por R$ 840 na internet.

6. Xiaomi Redmi 10C

7 de 11 Redmi 10C da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Lançado no mesmo período que seu irmão mais básico, o Redmi 10C chegou com tela de 6,71 polegadas LCD IPS, com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz. No design, o celular possui bordas mais grossas, sendo muito parecido com outros modelos da linha Redmi da Xiaomi, que trazem um notch discreto no centro do display. Aqui, ao contrário do Remi10A, o aparelho consegue entregar em câmera, com a principal de 50 MP, sendo acompanhada de um sensor de profundidade com 2 MP, e a frontal segue com 5MP.

Para um desempenho razoável, o smartphone traz o processador Snapdragon 680, com um chip octa-core que oferece uma velocidade máxima de até 2,4 GHz. O aparelho tem memória RAM de 3 ou 4 GB e versões com armazenamento de até 128 GB, expansível via cartão microSD de até 1 TB. A bateria do Redmi 10C possui 5.000 mAh e promete cerca de dois dias longe da tomada, a depender do uso. A versão de 128 GB chegou por R$ 1.999, mas pode ser encontrada por R$999 no comércio online.

7. Motorola Moto G41

8 de 11 Moto G41 — Foto: Divulgação/Motorola Moto G41 — Foto: Divulgação/Motorola

No início do ano, a Motorola também apresentou celulares intermediários para o público brasileiro. O Moto G41 surgiu em fevereiro por R$ 2.199, com tela de 6,4 polegadas AMOLED, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 60 Hz. O design, com a borda inferior mais grossa, traz uma câmera frontal mais discreta - identificada por um furo no display - de 13 MP. Na traseira do aparelho, o destaque fica por conta do jogo triplo de lentes, com a principal de 48 MP.

O intermediário da Motorola conta com o processador da MediaTek, Helio G85, de oito núcleos, com velocidade de até 2,0 GHz. Em conjunto com o chip, uma memória RAM de 4 ou 6 GB e armazenamento interno de 128 GB, expansível via cartão microSD. Um diferencial para o modelo é a compatibilidade com pagamentos por aproximação, o NFC, e o estabilizador ótico de imagem (OIS). A bateria segue com 5.000 mAh, com carregamento rápido de 30W. O celular pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.199.

8. Motorola Moto E22

9 de 11 Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores azul ou preto — Foto: Divulgação/Motorola Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores azul ou preto — Foto: Divulgação/Motorola

A família E da Motorola é conhecida por ter aparelhos mais básicos, porém, o Moto E22 chegou com o chamariz para o design similar aos telefones premium da marca. O celular é o primeiro da família equipado com alto-falante estéreo com tecnologia Dolby Atmos, além de contar com tela HD+ de 6,5 polegadas e 90 Hz de taxa de atualização. Ele vem com Android 12 Go, uma versão mais leve do sistema operacional do Google e processador MediaTek G37, octa-core, com velocidade de até 2,3 GHz.

O jogo duplo de câmeras traseiras deixa um pouco a desejar, com a principal de 16 MP e a câmera para selfies com apenas 5 MP. A bateria também é a menor até agora, de apenas 4.020 mAh. Apesar disso, ainda garante um bom desempenho a depender do uso. O Moto E22 tem 3 ou 4 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento interno. Está disponível nas cores preta e azul. Ele chegou custando R$ 1.299. Por ser um modelo mais básico, o aparelho não apresenta compatibilidade com a rede 5G, nem pagamentos por aproximação.

9. Motorola Moto G22

10 de 11 Moto G22 tira fotos de até 50 MP — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 tira fotos de até 50 MP — Foto: Divulgação/Motorola

A linha de celulares intermediários da Motorola recebeu, em março, mais um integrante da linha Moto G. O Moto G22 tem seu trunfo no jogo de câmeras quádruplo, com a principal de 50 MP com tecnologia Quad Pixel. Entre os recursos reservado à fotografia está o uso do modo Pro, que abre controles de foco, ISO, entre outros ajustes, além do modo Night Vision, que melhora a qualidade das imagens em ambientes com pouca luz. Para as selfies, o consumidor poderá contar com uma lente de 16 MP.

O processador do Moto G22 é um Mediatek Helio G37, de oito núcleos, e que pode chegar a até 2,3 GHz de velocidade de processamento, otimizado para economia de bateria. Isso deve garantir boas horas de uso para a bateria potente do aparelho, com 5.000 mAh. O display tem 6,5 polegadas, IPS LCD, com taxa de atualização de 90 Hz. Para tudo isso funcionar o aparelho conta com memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível via MicroSD. O preço de lançamento do celular foi de R$ 1.699, mas atualmente, ele sai por R$ 1.091, na plataforma da Amazon.

10. Realme 9i

11 de 11 Realme 9i — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Realme 9i — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A chinesa Realme tem um catálogo modesto no Brasil, mas com modelos que podem atrair diferentes faixas de público. Para aqueles que procuram celulares intermediários, Realme 9i garante uma ficha técnica intermediária que conta com a memória RAM de 6 GB - podendo alcançar 11 GB via RAM Plus - 64 ou 128 GB de armazenamento interno, também expansível, e processador Snapdragon 680 que entrega bom desempenho para a categoria, mesmo sem compatibilidade com a internet 5G.

O celular conta com display de 6,6 polegadas IPS LCD, com resolução Full HD+ e o detalhe para a câmera frontal localizada à esquerda da tela, ao invés do tradicional centro.O celular conta com display de 6,6 polegadas IPS LCD, com resolução Full HD+ e o detalhe para a câmera frontal localizada à esquerda da tela, ao invés do tradicional centro. Um de seus pontos fortes é a câmera dupla, com lente principal de 50 MP e selfie de 16 MP. O Realme 9i disponibiliza carregamento rápido de 33W para uma bateria de 5.000 mAh. Quando foi lançado, podia ser encontrado por R$ 2.299 e agora sai por R$ 1.268, no varejo online.