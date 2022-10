Celular Nokia em 2022: conheça os modelos e decida qual comprar

De 2020 até hoje, a Nokia trouxe para o mercado Brasileiro uma grande variedade de celulares, desde aqueles voltados ao público menos exigente até smartphones robustos, como o que homenageia o agente 007 . Atualmente, a marca possui quatro modelos oficiais, do C01 Plus , o mais básico de todos, ao G21 , intermediário premium da marca. Confira na lista abaixo todos os celulares Nokia que estão à venda no Brasil em 2022.

Na história recente, a Nokia esteve em uma parceria com a Microsoft e retornou ao mercado pelas mãos da HMD Global — responsável por sucessos como o Nokia 105, feature smartphone mais vendido no mundo no primeiro semestre de 2022. A empresa, porém, tem como política atualizar apenas os aparelhos mais potentes, o que pode frustrar consumidores. Conheça todo o catálogo da marca a seguir:

2 de 6 Nokia C30 — Foto: Reprodução/Nokia Nokia C30 — Foto: Reprodução/Nokia

1. Nokia C01 Plus (R$ 597)

3 de 6 Nokia C01 Plus possui flash nas câmeras frontal e traseira — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C01 Plus possui flash nas câmeras frontal e traseira — Foto: Divulgação/Nokia

O celular mais barato da Nokia no Brasil é o C01 Plus. Focado em consumidores pouco exigentes, o aparelho conta com uma ficha técnica básica, a começar pelas câmeras com apenas 5 megapixels (frontal e traseira). Para compensar, a Nokia disponibilizou flash em ambas as câmeras, o que deve melhorar a captação de luz dos sensores. As limitações se estendem para a memória RAM, de apenas 1 ou 2 GB, e para o sistema operacional Android 11 Go, voltado a aparelhos mais modestos. Essa versão traz melhorias quanto à privacidade do usuário.

O smartphone possui uma bateria de 3.000 mAh, que deve ser o suficiente para apenas um dia de uso. Não há recurso de carregamento rápido e o conector utilizado é o defasado Micro-USB 2.0. O armazenamento também é modesto — são 16 ou 32 GB de memória interna, expansível com o uso de cartões microSD de até 128 GB. A tela tem proporção de 18:9, portanto, diferente de aparelhos mais modernos, ela possui uma borda acentuada acima e embaixo do aparelho. Um ponto positivo, porém, é a resolução HD+ da tela. O Nokia C01 Plus é vendido na Amazon por R$ 597.

2. Nokia C20 (R$ 679)

4 de 6 O Nokia C20 utiliza proporção de telas maior que o C01 Plus, além de possuir bordas menos destacadas — Foto: Divulgação/Nokia O Nokia C20 utiliza proporção de telas maior que o C01 Plus, além de possuir bordas menos destacadas — Foto: Divulgação/Nokia

Um passo além no catálogo da HMD Global é o Nokia C20. Trata-se de uma boa opção para o consumidor que queira manter a economia sem exageros. Assim como visto no C01 Plus, o C20 tem bateria de 3.000 mAh, opções de 16 GB e 32 GB de armazenamento, entrada micro-USB 2.0 e sistema Android 11 Go. O processador também é modesto, de oito núcleos que operam a uma velocidade de até 1,6 GHz. Em avaliações do site Notebook Check, o desempenho do chip deve ser similar ao de celulares de entrada como o Moto E7, da Motorola.

Como melhorias em relação ao C01 Plus, o C20 tem maior capacidade de expansão de memória via cartão microSD de até 256 GB. Já a memória RAM pode ser de 1 GB ou 2 GB. As câmeras de 5 megapixels também se mantém, com flash, e contam com tecnologia HDR para realce de cores e contrastes.

Apesar de ter uma tela maior, a resolução permanece a mesma do C01 Plus, com incremento no tamanho apenas devido à proporção da tela, que aumentou de 18:9 para 20:9. Na Amazon, é possível encontrar o Nokia C20 por R$ 679.

3. Nokia C30 (R$ 890)

5 de 6 Nokia C30 — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C30 — Foto: Divulgação/Nokia

Similar a outros aparelhos de entrada da Nokia, o Nokia C30 traz Android 11 Go, conexão Micro-USB 2.0, processador com velocidade de até 1,6 GHz e 32 ou 64 GB de memória interna, com possibilidade de expansão através do uso de cartões Micro-SD de até 256 GB. Mas há um grande incremento de bateria — são 6.000 mAh, número semelhante a outras referências do mercado em bateria. Segundo a Nokia, o valor é o suficiente para deixar o celular longe da tomada por até 3 dias.

O Nokia C30 conta com dois módulos de câmera no aparelho: uma câmera dupla traseira, com sensores de 13 MP (wide) e 2 MP (profundidade), e um sensor frontal de 5 megapixels, sem o recurso de flash.

Há similaridade com outros aparelhos no que diz respeito ao conector (Micro-USB 2.0), à tela de LCD com resolução HD+ e ao processador, que é o mesmo presente no C01 Plus e no C20. A novidade fica a cargo do leitor de impressões digitais, localizado na parte de trás do aparelho. O Nokia C30 é vendido na faixa dos R$ 890 no varejo online.

4. Nokia G21 (R$ 1.223)

6 de 6 Nokia G21 traz bateria de 5.050 mAh — Foto: Divulgação Nokia G21 traz bateria de 5.050 mAh — Foto: Divulgação

O aparelho mais moderno desta lista foi o único lançado em 2022. O Nokia G21 destaca-se pela bateria de 5.050 mAh, com promessa de até 3 dias longe da tomada e carregamento rápido de até 18W. Apesar disso, o carregador enviado com o aparelho chega a apenas 10W.

A versão do Android também é diferenciada, uma vez que o G21 conta com sistema Android 11 e atualização garantida para o Android 12. A Nokia promete pelo menos dois anos de upgrades do software. O material do corpo do celular é o policarbonato, que deve dar maior resistência ao smartphone.

O módulo de câmeras do Nokia G21 conta com três sensores que chegam aos 50 megapixels, com recurso de imagens melhoradas por inteligência artificial. Há também um sensor biométrico montado sob o botão de energia. É possível expandir o armazenamento (de 64 GB ou 128 GB) com cartões microSD de até 512 GB. O celular também apresenta melhoria na memória RAM, que chega a 6 GB. Um recurso que ficou de fora do aparelho é a internet 5G. O modelo intermediário é vendido no varejo online por valores na faixa dos R$ 1.223.

Com informações de Nokia e Notebook Check