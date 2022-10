Celular para Free Fire: veja 10 aparelhos à venda no Brasil

Cabe lembrar que a Garena divulgou especificações mínimas e recomendadas. Levamos em consideração este último critério, que estabelece Android 7, processador octa-core de 1,8 GHz e memória RAM de 3 GB para o ambiente Android. Já os iPhones devem trazer iOS, processador quad-core e memória RAM de 3 GB. Em ambos os ecossistemas, a produtora indica pelo menos 3 GB de armazenamento livre.

2 de 12 Free Fire — Foto: Divulgação/Garena Free Fire — Foto: Divulgação/Garena

3 de 12 Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Embora o Galaxy S20 FE seja a versão mais simples da linha S20 da Samsung, ele traz boa configuração para jogos, em especial o Free Fire. O modelo, que foi lançado em outubro de 2020, apresenta uma tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels), que também é considerada boa. Além disso, o aparelho traz o Gorilla Glass 3 para evitar arranhões na tela. O display conta com tecnologia Super AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz, no qual permite cores mais vivas e as imagens fluidas.

Existem dois tipos de Galaxy S20 FE disponíveis no Brasil; a primeira versão lançada pela Samsung trouxe ao dispositivo o processador Exynos 990. Após uma série de criticas, a fabricante coreana resolveu apresentar o modelo com o processador fabricado pela Qualcomm, o Snapdragon 865. A versão com Snapdragon esquenta menos, é mais veloz e aproveita melhor a bateria. Já a memória RAM é ofertada em duas opções: 6 GB ou 8 GB. O modelo com 128 GB pode ser a partir de R$ 2.253 na Amazon.

4 de 12 Celulares com apelo para jogos têm feito cada vez mais sucesso entre os consumidores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Celulares com apelo para jogos têm feito cada vez mais sucesso entre os consumidores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Z Fold 4 é o celular dobrável mais poderoso da Samsung. A ideia desse celular é apresentar uma proposta diferente quanto ao design. No entanto, esse smartphone não deixa nada a desejar no desempenho de jogos. A tela do dispositivo conta com 6,2 polegadas no display externo e 7,6 no interno, com taxa de atualização de 120 Hz, que permite uma transição eficiente nas imagens, sem que elas deixem rastros na tela ao longo dos movimentos durante a exibição de games.

Quanto ao desempenho, o Galaxy Z Fold 4 traz de fábrica o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, chip que conquistou nove dos dez lugares no ranking de celulares mais potentes do mundo em julho de 2022, de acordo com a AnTuTu. Além disso, a Samsung não economizou e trouxe 12 GB de memória RAM ao dispositivo. O armazenamento, por sua vez, fica em 256 GB, 512 GB ou até 1 TB. A versão com 256 GB está disponível por R$ 10.799 na Amazon.

5 de 12 Galaxy A73 da Samsung traz a tela Super AMOLED — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 da Samsung traz a tela Super AMOLED — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A73 (Samsung) desembarcou no Brasil em abril de 2022. Ele se apresenta como uma boa opção para o usuário que quer um celular com bom desempenho e não pretende gastar uma grana num telefone premium. A telona Super AMOLED Plus, a evolução do AMOLED, de 6,7 polegadas alinhada à taxa de atualização de 120 Hz é ideal para games. E com a tecnologia Super AMOLED Plus, posterior ao Super AMOLED, possui 50% mais sub-pixels com promessa de mais nitidez.

O dispositivo da Samsung apresenta ainda um processador Snapdragon 778G da Qualcomm. Ele é composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,1 GHz. O modelo é destinado ao mercado intermediário e a CPU traz bom desempenho, ainda que não seja comparável aos produtos mais sofisticado e potente da marca. O telefone é ofertado no site da Amazon com a capacidade de 128 GB pelo valor de R$ 2.566.

6 de 12 iPhone 14 foi lançado recentemente nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 foi lançado recentemente nos Estados Unidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple também marca presença com ótimos telefones para jogar Free Fire. A versão convencional do novo iPhone 14 não contempla o novo processador A16 Bionic. A Apple resolveu colocar o chip mais potente somente nas versões mais sofisticadas da nova linha, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Desta forma, o novo telefone conta com o mesmo processador do iPhone 13: o competente A15 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética).

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Testes de benchmark sugerem que o modelo possui memória RAM de 6 GB, o que permite rodar o game com agilidade. O aparelho segue a resolução Full HD+ (2532 X 1170 pixels), o que possibilita uma taxa de 460 pixels por polegada. O iPhone ainda traz 800 nits e chega ao pico de 1.200 nits, o que significa conforto para jogar na praia. Ele foi apresentado por cerca de R$ 7.599 na versão com 128 GB.

5. iPhone 14 Pro Max (R$ 10.499)

7 de 12 iPhone 14 Pro Max é o modelo mais poderoso da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro Max é o modelo mais poderoso da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 Pro Max é o modelo mais potente da Apple. Ele foi lançado recentemente e dispõe de uma ficha técnica de respeito, que traz uma configuração poderosa para jogar em alta performance. Os usuários do novo iPhone vão poder contar com o novo processador A16 Bionic, cujas funções avançadas trazem CPU de seis núcleos e GPU de cinco núcleos. A fabricante promete um desempenho 60% melhor do processador em comparação com outros modelos disponíveis no mercado. Na prática isso significa bom desempenho em termos de gráfico.

A recarga, com potência máxima de 20W, auxilia no tempo que o telefone ficará na tomada, de modo a reduzir o tempo de carregamento. A companhia promete aos fãs da maçã uma estimativa de que os telefones precisarão de cerca de apenas 30 minutos de carga para chegar aos 50% de bateria. O modelo tem o preço sugerido de R$ 10.499 para a versão de 128 GB.

6. Redmi Note 11 Pro (R$3.680)

8 de 12 Redmi Note 11 PRO 5G apresenta uma telona de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G apresenta uma telona de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 11 Pro é uma excelente opção para entrar na lista, porque traz bateria parruda de 5.000 mAh e a possibilidade de recarga rápida HyperCharge de 67 Watts, que promete repor 50% da bateria em 15 minutos. No Brasil, o modelo foi lançado em abril 2022. A configuração do dispositivo apresenta um processador Mediatek Helio G96 com direito a oito núcleos de processamento de até 2,05 GHz. O usuário pode escolher entre 6 GB ou 8 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento.

O smartphone da fabricante chinesa menciona em sua ficha técnica display de 6,67 polegadas em formato 20:9, resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) e painel Super AMOLED, que confere maior nitidez às imagens. Além disso, o dispositivo conta com a taxa de atualização de 120 Hz, indicada para gamers. O telefone é encontrado no site oficial da empresa por R$ 3.680.

9 de 12 Xiaomi Redmi Note 9 traz resolução Full HD+ — Foto: TechTudo Xiaomi Redmi Note 9 traz resolução Full HD+ — Foto: TechTudo

O celular da Xiaomi aparece na nossa seleção como uma opção mais acessível no ponto de vista de preço. O modelo Xiaomi Redmi Note 9 foi lançado no mercado nacional em junho de 2020 e apresenta recursos satisfatórios. O display IPS LCD do aparelho apresenta 6,5 polegadas, mesmo tamanho que contemplam alguns concorrentes como o Galaxy A51, da Samsung. A tela ainda oferece resolução em Full HD+ (2340 x 1080 pixels), no qual preenche as configurações mínimas exigidas.

Em relação ao Free Fire, o modelo também apresenta somente o necessário de memória RAM, isto é, 3 GB ou 4 GB, a depender da configuração escolhida pelo usuário. Esse modelo da Xiaomi foi o primeiro telefone a usar o processador Helio G85, da MediaTek. O chip conta com oito núcleos e velocidade de até 2 GHz e traz suporte para 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Vale ressaltar que, se os usuários necessitarem de mais memória, o dispositivo conta com suporte para cartão microSD. O smartphone é encontrado por R$ 1.748 no site do fabricante.

10 de 12 Moto G20 conta com uma super bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Motorola Moto G20 conta com uma super bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G20 é um celular intermediário da Motorola lançado no início do segundo semestre de 2021. Entre os principais destaques, o aparelho apresenta a ficha técnica com a bateria de 5.000 mAh, valor suficiente para jogar jogar Free Fire à vontade. Afinal, o telefone deve permitir ao usuário deixar o aparelho até dois dias longe da tomada, segundo a fabricante. Ele ainda traz suporte para a recarga rápida pelo carregador que acompanha o smartphone, com potência de 10 W.

Em termos de desempenho, o modelo da linha Moto G chega com o processador Unisoc T700, um componente pouco conhecido no Brasil. O chipset tem oito núcleos e velocidade de 1,8 GHz. Todos os processos são realizadas em conjunto com a memória RAM de 4 GB, única opção disponível para o aparelho. Em relação ao armazenamento, o smartphone dispõe de 64 GB ou 128 GB de espaço para dados, com possibilidade de expansão via cartão microSD. O Moto G20 é comercializado atualmente por R$ 1.349 na Amazon.

11 de 12 Nokia G50 conta com 4.00 mAh de bateria — Foto: Divulgação/ Nokia Nokia G50 conta com 4.00 mAh de bateria — Foto: Divulgação/ Nokia

O Nokia 5.4 é um smartphone à venda no Brasil que representa uma opção acessível para quem deseja um telefone para jogar Free Fire. O smartphone está disponível por R$ 1.052 na Amazon e apresenta a tela de 6,39 polegadas, resolução HD+ e painel LCD IPS. Em termos de comparação, a falta de painel OLED coloca o aparelho numa posição abaixo para gerar contraste de imagens em relação aos demais rivais.

O Nokia 5.4 utiliza processador Snapdragon 662 da Qualcomm, que trabalha com clocks entre 1,8 e 2 GHz. A memória RAM é de 4 GB e 6 GB e o armazenamento está disponível nas versões de 64 GB e 128 GB. O dispositivo oferece a disponibilidade para aumentar a capacidade de armazenamento interno através de um cartão micro SD. Quanto a bateria, o 5.4, vem de 4.000 mAh de capacidade bruta. A Nokia estima ser suficiente para manter o celular em funcionamento por até dois dias.

10. Asus Zenfone 8 (R$ 3.999)

12 de 12 Zenfone 8 traz painel AMOLED — Foto: Reprodução/Asus Zenfone 8 traz painel AMOLED — Foto: Reprodução/Asus

Zenfone 8 é uma opção para os fãs de Fire Fire ficarem conectados assiduamente ao jogo. O aparelho da Asus menciona uma ficha técnica elaborada com características específicas para agradar ao público gamer como, por exemplo, a taxa de atualização de 120 Hz, recurso que possibilita fluidez na transição das imagens. Já a tela do smartphone traz 5,9 polegadas, com painel AMOLED e resolução em Full HD+.

O chip presente na composição do celular é o Snapdragon 888, processador que se destaca pelo alto desempenho. O componente da Qualcomm trabalha em conjunto com a memória RAM com opções entre 6 e 16 GB, além de um armazenamento que varia entre 128 e 256 GB. A bateria, por sua vez, reserva ao dispositivo 4.000 mAh. Além disso, o aparelho ainda dispões da certificação IP68, que protege à água e poeira. No site da Amazon, o usuário vai encontrar o modelo com 128 GB por R$ 3.999.

Com informações da Garena