Celular Xiaomi com 128 GB: veja principais aparelhos à venda no Brasil

Celular Xiaomi com 128 GB figura entre os termos mais pesquisados por consumidores que desejam um smartphone da gigante chinesa e especificamente com este armazenamento, que hoje em dia ainda é bastante interessante. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre as opções à venda pela Xiaomi no Brasil, como o Xiaomi 11 Lite, o Redmi Note 11 e Poco M4 5G. Os preços variam entre R$ 1.840 e R$ 3.680 na loja oficial da empresa.

Vale lembrar que não é difícil encontrar celulares com 128 GB no mercado doméstico. Por conta disso, a seleção do TechTudo contempla os aparelhos mais badalados do momento devido aos demais recursos, entre eles a tela grande, a câmera potente e o processador moderno.

2 de 10 Xiaomi 12 Lite 5G tem perfil fino, tela Full HD e câmera tripla — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 12 Lite 5G tem perfil fino, tela Full HD e câmera tripla — Foto: Divulgação/Xiaomi

Anunciado em julho, o Xiaomi 12 Lite chegou como uma opção mais econômica ao tradicional Xiaomi 12. O celular da Xiaomi possui tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz – boa para quem gosta de jogar no telefone. As câmeras são um ponto de destaque, com um conjunto triplo na traseira, com a principal de 108 MP. Na parte da frente, uma câmera de 32 MP deve garantir boas selfies.

O smartphone da chinesa conta com processador Snapdragon 778G, com oito núcleos, RAM com opções de 6 GB ou 8 GB e armazenamento expansível via cartão microSD. A bateria de 4.300 mAh promete boas horas de uso e a compatibilidade com a rede 5G, recém-chegada ao Brasil, pode ser um diferencial na hora da escolha do consumidor. Custa R$ 3.680.

2. Xiaomi 11 Lite (R$ 3.680)

3 de 10 Xiaomi 11 Lite 5G tem tela de 90 Hz e armazenamento de 128 GB — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G tem tela de 90 Hz e armazenamento de 128 GB — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com ficha técnica bem parecida com a de seu sucessor, o Xiaomi 11 Lite também traz a mesma tela em painel AMOLED de 6,55 polegadas, com resolução Full HD+. A taxa de atualização, no entanto, é inferior: conta com 90 Hz.

As configurações internas do smartphone, lançado em 2021, também apresentam similaridades graças o processador Snapdragon 778G, com oito núcleos e velocidade de até 2,4 GHz, à RAM de 6 GB ou 8 GB e à memória expansível. As principais diferenças estão no conjunto de câmera tripla - com principal de 64 MP e câmera frontal de 20 MP. A bateria também é um pouco inferior, com 4.250 mAh. O preço, no entanto, segue o mesmo padrão da versão mais recente: R$ 3.680 no site oficial.

3. Redmi Note 11 (R$ 2.392)

4 de 10 Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi

Quem também chegou no Brasil neste ano foi o Redmi Note 11. O celular intermediário da Xiaomi traz uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. O celular conta com quatro câmeras traseiras, sendo a principal de 50 MP e câmera frontal de 13 MP.

Na parte interna, o smartphone tem uma bateria potente, de 5.000 mAh - que promete durar mais de um dia, a depender do uso. Ele também traz 4 GB ou 6 GB de memória RAM, armazenamento expansível e processador Qualcomm Snapdragon 680, de oito núcleos e até 2,4 GHz de velocidade. O Note 11 não conta com certificação de resistência à água e custa R$ 2.392 no site oficial.

4. Redmi Note 11S (R$ 2.760)

5 de 10 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi

A principal evolução do Redmi Note 11S, em comparação ao modelo tradicional, está na fotografia. O conjunto quadruplo de câmeras ganha uma principal de 108 MP e a mudança se estende para a câmera de selfies, que passa a ter 16MP.

Na ficha técnica, o celular Redmi traz processador MediaTek Helio G96, um octa-core com velocidade de até 2,05 GHz. Ele funciona com RAM de 6 ou 8 GB e tem armazenamento expansível. A capacidade da bateria permanece a mesma do modelo mais simples, com promessa de redução de 26% no tempo que ele precisa ficar na tomada. As especificações de tela – desde o tamanho até a taxa de atualização – também se repetem nessa versão. No site oficial da Xiaomi, o celular sai por R$ 2.760.

5. Redmi Note 11 Pro (R$ 3.680)

Com o diferencial da compatibilidade com a rede 5G, o Redmi Note 11 Pro traz o melhor dos dois modelos da Xiaomi. A tela AMOLED é maior, de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz – que exibe gráficos com maior fluidez. As câmeras permanecem as mesmas da versão Note 11S, com quatro sensores na traseira e o frontal de 16 MP.

Outras características que se repetem em relação ao modelo anterior são a memória RAM de 6 GB e o armazenamento. O processador da versão Pro é o Snapdragon 695, com oito núcleos e até 2,2GHz de velocidade. A bateria segue com 5.000 mAh, mas ganha a compatibilidade com carregador rápido de 67W. O Note 11 Pro custa R$ 3.679,99.

6 de 10 Capas para o POCO X3 Pro para comprar no Brasil com preço a partir de R$15,99 — Foto: Divulgação/Xiaomi Capas para o POCO X3 Pro para comprar no Brasil com preço a partir de R$15,99 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com especificações que prometem agradar ao público gamer, como o resfriamento por líquido e tela de 120 Hz, Poco X3 Pro chegou ao Brasil no ano passado. O celular vem com tela IPS LCD de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, processador Snapdragon 860 (octa-core de até 2,96 GHz) e memória RAM de 6 GB ou 8 GB.

O jogo de câmeras quádruplo é disposto em um design diferente, no centro de um círculo juntamente com o flash LED. A câmera principal tem 48 MP e a frontal consegue registrar selfies com 20 MP. A bateria do celular tem 5.160 mAh e suporta carregamento rápido, mas infelizmente, o aparelho não é compatível com a nova rede 5G. O Poco X3 Pro custa R$ 3.680 na loja oficial.

7. Poco M4 5G (R$ 2.020)

7 de 10 Poco M4 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi Poco M4 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

A versão tradicional do Poco M4 também possui compatibilidade com a rede 5G. Com tela LCD IPS de 6,58 polegadas e resolução Full HD+, o celular tem 90 Hz de taxa de atualização, adaptável ao conteúdo que o usuário está assistindo.

Na ficha técnica, o smartphone da Xiaomi vem com configurações mais básicas, como o processador MediaTek Dimensity 700 (octa-core com velocidade de até 2,2 GHz) e memória RAM de 4 GB ou 6 GB. O jogo de câmera duplo pode afastar o consumidor que dá preferência a fotos com mais qualidade, pois o aparelho vem equipado com a principal de 13 MP e a frontal de apenas 5 MP - um tanto abaixo das ofertas tradicionais. O Poco M4 está disponível a partir de R$ 2.020 na loja oficial.

8. Poco M4 Pro (R$ 2.668 a R$ 3.036)

8 de 10 Poco M4 Pro 5G — Foto: Divulgação/Poco Poco M4 Pro 5G — Foto: Divulgação/Poco

Há duas versões do Poco M4 Pro: uma compatível com a rede 5G e a que não possui suporte para a nova geração de internet. Isso faz com que algumas características do celular mudem, como por exemplo, o processador e até a tecnologia do display.

Na versão com 5G, o celular de 6,6 polegadas conta com processador MediaTek Dimensity 810, display LCD IPS, Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Há duas câmeras na traseira, com a principal de 50 MP e uma frontal de 16 MP. A bateria tem 5.000mAh. Esta versão custa R$ 3.036. Já o modelo sem 5G conta com uma câmera tripla de 64 MP na principal, processador MediaTek Helio G96 e display AMOLED de 6,43 polegadas. Seu preço fica na faixa de R$ 2.668 na loja oficial.

Ambos contam com memória RAM de 6 GB ou 8 GB.

9. Redmi 10 5G (R$ 2.390)

9 de 10 Redmi 10 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para quem procura um celular intermediário, mas não quer perder a compatibilidade com 5G, há uma versão do Redmi 10 compatível com esta rede. O smartphone da Xiaomi vem com tela LCD IPS de 6,58 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz.

O processador é o MediaTek Dimensity 700 (mesmo do Poco M4 5G), um octa-core com velocidade de até 2,2 GHz, que funciona em conjunto com RAM de 4 GB ou 6 GB. A câmera traseira principal registra fotos de 50 MP. Mais modesta, a câmera frontal faz registros de 5 MP. A bateria do aparelho também não deixa a desejar, com 5000mAh, garantindo mais de um dia longe do carregador. O Redmi 10 5G tem preço na faixa de R$ 2.390 na loja oficial.

10. Redmi 10C (R$ 1.840)

10 de 10 Redmi 10C — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C — Foto: Divulgação/Xiaomi

Por fim, há também versões mais básicas dos aparelhos, para quem não está querendo ou podendo investir muito. Um deles é o Redmi 10C, que traz uma tela grande de LCD IPS, com 6,71 polegadas, HD+, com taxa de atualização de 60Hz.