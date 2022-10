Cinco motivos para comprar um robô aspirador

No e-commerce nacional, já é possível encontrar diversas marcas e modelos desses dispositivos. A seguir, o TechTudo lista cinco motivos para os usuários adquirirem um robô aspirador. É possível encontrar alguns modelos que indicamos como exemplo na Amazon.

2 de 6 Robô aspirador é uma alternativa de limpeza para os usuários que possuem o cotidiano cheio — Foto: Divulgação/Mi Brasil Robô aspirador é uma alternativa de limpeza para os usuários que possuem o cotidiano cheio — Foto: Divulgação/Mi Brasil

1. Variedade de preços

Com a popularidade do aparelho smart, é possível encontrar, no e-commerce nacional, diversas marcas e modelos com preços variados. Na Amazon, os consumidores conseguem adquirir um robô aspirador de entrada por a partir de R$ 399, como é o caso do Multilaser HO041, que promete aspirar, varrer e passar pano no ambiente.

Uma opção intermediária é o Wap Robot W300, que é um robô aspirador que retorna sozinho para a base quando está com bateria baixa e promete filtrar ácaros e bactérias enquanto executa a limpeza do ambiente. O dispositivo pode ser adquirido na Amazon por a partir de R$ 939.

Já na linha de produtos mais completos e que podem apresentar preço mais elevado, um modelo interessante é o iLife V8s. O equipamento de limpeza autônoma possui um reservatório de 750 ml, o que permite executar a limpeza em espaços grandes com facilidade e sem a necessidade de esvaziar seu compartimento. Com promessa de grande poder de sucção, o dispositivo é vendido por cifras que partem de R$ 1.799.

2. Automação

Sendo um produto smart, uma das possibilidades que o robô aspirador apresenta é a automação da limpeza. Com isso, os usuários não precisam se preocupar em ligar o aparelho para começar a faxina: basta apenas programá-lo para começar a trabalhar em determinado horário. O controle da função pode ser executado por controles remotos, menu de botões físicos no próprio dispositivo, comando de voz via assistente de voz e até mesmo por aplicativo nos smartphones.

3 de 6 É possível agendar o horário de funcionamento do robô aspirador pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung É possível agendar o horário de funcionamento do robô aspirador pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung

O recurso de programação da limpeza, no entanto, não está disponível em todos os modelos vendidos no mercado. Sendo assim, é necessário que o consumidor esteja atento na hora de escolher seu robô aspirador e conheça todas as suas funções oferecidas. Além disso, vale pesquisar se o modo de programação atende à necessidade do usuário. Os modelos mais completos e com preço mais elevados tendem a apresentar modos de ativação variados e recursos de automação que podem ser comandados a partir de qualquer lugar.

3. Casa inteligente

Alguns modelos de robô aspirador podem ser adicionados a sistemas de casa inteligente para recursos de automação por assistente virtuais. Assim, é possível acionar o aparelho de limpeza pela Alexa, por exemplo. Os modelos de aspiradores smart que são compatíveis com funções de casa inteligente também podem ser conectados a sistemas que utilizam Google Assistente, Siri e Bixby. É possível conferir as informações no manual de instruções do modelo escolhido.

4 de 6 Google Assistente pode fazer robô aspirador iniciar a limpeza da casa — Foto: Aline Batista/TechTudo Google Assistente pode fazer robô aspirador iniciar a limpeza da casa — Foto: Aline Batista/TechTudo

As funções inteligentes podem variar de modelo para modelo. O Wap Robot WConnect é um exemplo com conexão Wi-Fi que pode ser adicionado ao conjunto de dispositivos de casa inteligente. O produto 3 em 1 promete executar uma limpeza completa ao varrer, passar pano e aspirar o ambiente. Com seu aplicativo para celular, os usuários podem comandar o aparelho de onde estiverem e realizar as configuração para acioná-lo via comando de voz por Alexa ou Google Assistente. Na Amazon, o produto é vendido por a partir de R$ 2.000.

4. Mais do que um aspirador

Com objetivo de executar uma limpeza mais eficiente do ambiente, os aspiradores robôs também executam recursos extras de limpeza, deixando a rotina dos usuários mais prática. Além de aspirar o ambiente, alguns modelos também varrem e passam pano no chão. Aliando os produtos aos recursos de automação, o usuário consegue obter uma limpeza completa da casa enquanto está no trabalho, por exemplo.

5 de 6 Robô aspirador pode apresentar funções 3 em 1 — Foto: Reprodução/iRobot Robô aspirador pode apresentar funções 3 em 1 — Foto: Reprodução/iRobot

O Smart Robô Aspirador Wi-Fi Positivo é uma opção que oferece uma limpeza completa do ambiente. O modelo pode trabalhar enquanto o usuário realiza outras tarefas. Além da aspiração, o dispositivo varre o ambiente com cerdas giratórias que ficam em sua base e passa pano no ambiente com um mop. Ainda é possível adicionar um reservatório de água ao robô. Na Amazon, o modelo é vendido por a partir de R$ 1.175.

5. Sem preocupações com bateria

Para executar a limpeza da casa, os aspiradores robôs utilizam baterias que podem ser recarregadas conforme seu uso. Alguns modelos precisam ser colocados manualmente pelo usuário para recarregar. Outros, mais avançados, conseguem retornar à base de carregamento sozinhos quando a bateria está baixa.

6 de 6 Aspirador de pó robô Roomba 960 — Foto: Divulgação/iRobot Aspirador de pó robô Roomba 960 — Foto: Divulgação/iRobot

A autonomia pode variar entre os modelos. As versões mais básicas entregam um funcionamento de 30 a 45 minutos com apenas uma carga, e são indicadas para ambientes pequenos. Alguns modelos conseguem trabalhar por mais de 60 minutos, sendo possível utilizá-los em ambientes maiores. Para obter uma melhor experiência em casas ou escritórios grandes, o ideal é que o usuário opte por dispositivos que conseguem retornar à base de maneira independente.

Nesse sentido, o 1200 Midea é uma boa opção. O produto com funções de limpeza completa do ambiente é vendido por a partir de R$ 1.124 na Amazon. Outro produto com a mesma função, mas que apresenta um recurso extra de esvaziamento de seu reservatório quando retorna à base, é o Roomba i7+, da iRobot. O modelo com recursos avançados promete limpar ambientes com pisos variados e pode ser adquirido por a partir de R$ 6.100.

Veja três produtos compatíveis com Alexa

Casa conectada: 3 produtos compatíveis com a Alexa